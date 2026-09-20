Lời khuyên cho tất cả những ai có thói quen dùng laptop mỗi tối

Nhiều người sử dụng laptop theo cách này gần như mỗi ngày mà không để ý một chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến thiết bị về lâu dài.

Laptop đã trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều người, từ làm việc, học tập đến xem phim, giải trí trước khi ngủ. Tuy nhiên, chính cách sử dụng máy vào buổi tối đôi khi lại tạo ra những rủi ro mà người dùng ít để ý.

Một vị trí quen thuộc nhưng không lý tưởng cho laptop

Sau một ngày dài, không ít người mang laptop lên giường, đặt trực tiếp trên chăn, nệm hoặc sofa để xem phim, lướt mạng hay tiếp tục làm việc.

Đây lại là thói quen cần thay đổi.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) khuyến cáo không sử dụng máy tính xách tay trên các bề mặt mềm như sofa, giường hoặc thảm. Những bề mặt này có thể hạn chế luồng khí lưu thông, làm thiết bị khó tản nhiệt và dẫn tới quá nhiệt.

Khi vừa chạy các tác vụ nặng vừa cắm sạc trong thời gian dài, lượng nhiệt sinh ra có thể càng lớn. Vì vậy, laptop nên được đặt trên mặt phẳng cứng, chắc chắn và thông thoáng, đồng thời tránh để chăn, gối hay quần áo che các khe tản nhiệt.

Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh các khe thông gió nếu thấy bụi bám nhiều.

Có cần cứ sạc đầy 100% là phải rút điện?

Một quan niệm phổ biến khác là laptop vừa đạt 100% pin phải lập tức rút sạc nếu không muốn pin nhanh hỏng hoặc xảy ra sự cố.

Trên thực tế, nhiều máy tính hiện đại đã có cơ chế kiểm soát sạc.

Microsoft cho biết pin lithium-ion sẽ lão hóa theo thời gian và việc duy trì pin ở mức 100% liên tục có thể khiến quá trình xuống cấp diễn ra nhanh hơn. Với những thiết bị hỗ trợ Smart charging, hệ thống có thể tự giới hạn mức sạc nhằm bảo vệ pin ngay cả khi máy vẫn đang cắm điện.

Apple cũng áp dụng cơ chế tương tự. Trên các mẫu Mac tương thích, tính năng sạc pin được tối ưu hóa có thể trì hoãn việc sạc vượt quá 80% khi hệ thống dự đoán máy sẽ tiếp tục kết nối nguồn điện trong thời gian dài.

Điều người dùng cần quan tâm hơn là nhiệt độ của thiết bị và tình trạng thực tế của pin.

Không cần thường xuyên dùng pin về 0%

Nhiều người vẫn giữ thói quen chờ laptop gần hết sạch pin rồi mới cắm sạc vì cho rằng cách này giúp pin "bền" hơn.

Với pin lithium-ion hiện nay, điều này không cần thiết.

Microsoft khuyến cáo nên tránh thường xuyên xả pin quá sâu. Khi thuận tiện, duy trì mức pin trong khoảng vừa phải, khoảng 20-80%, có thể giúp làm chậm quá trình xuống cấp của pin. Nếu phải cất thiết bị trong thời gian dài, mức pin khoảng 40-60% được xem là phù hợp hơn so với để pin đầy hoàn toàn hoặc cạn sạch.

Con số 20-80% không phải giới hạn bắt buộc mỗi ngày, mà là một trong những cách giúp bảo vệ tuổi thọ pin về lâu dài.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường

Đặc biệt, người sử dụng laptop thường xuyên nên quan sát hình dạng của thiết bị.

Theo hướng dẫn của Dell, pin bị phồng có thể khiến phần vỏ máy xuất hiện khe hở, bàn phím hoặc bàn di chuột bị đội lên, máy không còn nằm phẳng trên mặt bàn hoặc màn hình đóng không kín như trước. Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, người dùng nên ngừng sử dụng pin, tắt máy và ngắt bộ sạc.

Không nên tự chọc thủng, ép hoặc cố làm phẳng viên pin bị phồng.

Ngoài ra, CPSC khuyến cáo chỉ sử dụng pin và bộ sạc tương thích với thiết bị, tránh làm rơi, va đập mạnh hoặc đặt máy tại nơi có nhiệt độ cao.

Vì vậy, với những người thường xuyên dùng laptop mỗi tối, thay đổi đơn giản nhất là rời máy khỏi chăn, nệm hoặc sofa, đặt thiết bị trên bề mặt cứng và thông thoáng. Đồng thời, hãy chú ý đến nhiệt độ, tình trạng pin và sử dụng bộ sạc phù hợp thay vì chỉ quan tâm máy đã sạc đến bao nhiêu phần trăm.

Theo CPSC, Microsoft Support, Apple Support, Dell Support