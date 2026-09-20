Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang sử dụng cầu thang

Cầu thang là một bộ phận không thể thiếu trong hầu hết các căn nhà. Nhưng sử dụng và bảo trì như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng nắm rõ.

Được ví như “xương sống” của ngôi nhà, cầu thang là hạng mục chịu tần suất đi lại và tải trọng liên tục mỗi ngày. Đặc biệt đối với những ngôi nhà đã qua nhiều năm sử dụng, cầu thang không chỉ xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp về mặt thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật và biến đổi về mặt phong thủy.

Để bảo vệ các thành viên trong gia đình và duy trì dòng năng lượng tích cực cho tổ ấm, dưới đây là những lưu ý quan trọng mà các gia chủ sở hữu cầu thang, đặc biệt là những ngôi nhà đã làm cầu thang lâu năm cần đặc biệt quan tâm.

1. Kiểm tra và bảo dưỡng kết cấu chịu lực cầu thang

Trải qua nhiều năm sử dụng, kết cấu chịu lực chính của cầu thang là hạng mục đầu tiên cần được rà soát để tránh các rủi ro sụt lún, nứt gãy.

Ảnh minh họa: Happynest.com

Đối với cầu thang bê tông cốt thép: Bạn cần quan sát kỹ phần gầm thang và các điểm tiếp giáp với tường. Nếu xuất hiện các vết nứt chân chim kéo dài hoặc vết nứt sâu, đó có thể là dấu hiệu của việc móng nhà bị lún lệch hoặc bê tông bị mỏi. Cần liên hệ thợ xây dựng chuyên nghiệp để xử lý gia cố kịp thời.

Đối với cầu thang xương cá, khung sắt: Sắt thép sau nhiều năm trong môi trường ẩm có thể bị oxy hóa dẫn đến hoen gỉ tại các mối hàn, mối bắt vít vào tường. Việc kiểm tra định kỳ các điểm nối này giúp ngăn ngừa tình trạng rung lắc, kêu kẽo kẹt hoặc nguy hiểm hơn là sập gãy khi có tải trọng lớn.

2. Gia cố hệ thống lan can và tay vịn cầu thang

Lan can là điểm tựa bảo vệ tính mạng của các thành viên, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nhưng lại là chi tiết dễ bị lỏng lẻo nhất theo thời gian.

Tay vịn gỗ: Gỗ tự nhiên thường bị co ngót, giãn nở theo thời tiết dẫn đến việc các chốt liên kết giữa tay vịn và con tiện bị hở, gây ra hiện tượng rung lắc khi bám vào. Bạn nên dặm lại keo chuyên dụng hoặc bắt thêm vít cố định.

Cần chú ý kiểm tra ốc vít nối kính với sàn thường xuyên để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa: Happynest.com

Lan can kính và sắt: Hãy kiểm tra các ốc vít nối kính với sàn (ốc chân trụ), nếu vít bị lỏng hoặc rỉ sét cần thay mới ngay để tránh nứt vỡ kính. Với lan can sắt, một lớp sơn chống rỉ mới không chỉ làm tăng độ bền mà còn giúp khu vực này trông sáng sủa hơn.

3. Xử lý bề mặt bậc thang bị xuống cấp

Mặt bậc thang là nơi tiếp xúc trực tiếp với bàn chân, việc bề mặt bị hao mòn theo năm tháng ảnh hưởng rất lớn đến độ an toàn khi di chuyển.

Đá ốp bị mài mòn, trơn trượt: Các loại đá tự nhiên sau nhiều năm sử dụng thường bị mất đi độ nhám ban đầu do ma sát, trở nên bóng loáng và rất dễ gây trượt ngã, đặc biệt khi dính nước. Giải pháp nhanh chóng là dán thêm các dải băng keo chống trượt chuyên dụng ở mép bậc hoặc dùng dung dịch tạo độ nhám cho đá.

Mặt gỗ bị phai màu, trầy xước: Gỗ dùng lâu sẽ bị mòn lớp sơn bóng, xỉn màu hoặc xuất hiện vết xước sâu. Bạn nên lên kế hoạch xả nhám và sơn phủ PU lại. Việc này vừa làm sống lại vẻ đẹp sang trọng của gỗ, vừa bảo vệ cốt gỗ bên trong không bị ẩm mốc, mối mọt.

4. Cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực cầu thang

Nhiều ngôi nhà cũ thường thiết kế hệ thống đèn cầu thang khá sơ sài, hoặc qua thời gian đèn bị giảm hiệu suất, mờ tối. Việc thiếu ánh sáng vào ban đêm ở khu vực, khiến người dùng bước hụt, vấp ngã là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn rất nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em.

Do đó, để đảm bảo an toàn, gia chủ nên thay thế các bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang cũ bằng hệ thống đèn LED tiết kiệm điện. Xu hướng hiện nay là lắp đặt thêm đèn LED cảm ứng thông minh chạy dọc theo các bậc thang, đèn sẽ tự động sáng khi có người bước lên, vừa an toàn tối đa vừa mang lại hơi thở hiện đại cho ngôi nhà cũ.

5. F5 phong thủy và dọn dẹp năng lượng trì trệ

Trong phong thủy, cầu thang là đường dẫn khí. Một cầu thang cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn hoặc bị biến thành nơi tích trữ đồ đạc sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy của sinh khí, tích tụ năng lượng xấu (uế khí).

Có thể tận dụng gầm cầu thang cho nhiều mục đích nhưng đừng để bừa bộn, bụi bẩn. Ảnh minh họa: Happynest.com

Giải phóng gầm cầu thang: Sau nhiều năm sinh sống, gầm cầu thang thường trở thành chiếc "kho bất đắc dĩ" chứa đủ loại đồ đạc hỏng hóc, cũ kỹ ít dùng tới. Hãy mạnh dạn phân loại, loại bỏ đồ rác thải và sắp xếp lại không gian này thành một chiếc tủ âm tường ngăn nắp hoặc một tiểu cảnh khô để thanh lọc không khí.

Tăng cường sinh khí: Sơn lại tường dọc lối cầu thang bằng các tông màu sáng, treo thêm một vài bức tranh phong cảnh, tranh gia đình tươi sáng hoặc đặt những chậu cây xanh chịu râm tốt ở các góc chiếu nghỉ. Điều này giúp kích hoạt lại nguồn năng lượng tươi mới, mang lại sức khỏe và tài lộc cho gia đình.

Việc dành thời gian kiểm tra và tân trang lại chiếc cầu thang lâu năm không chỉ đơn thuần là sửa chữa nhà cửa, mà chính là sự đầu tư xứng đáng cho sự an toàn và bình an của mọi thành viên dưới một mái nhà.