Người phụ nữ 37 tuổi cải tạo căn hộ 45m² thành nơi ai cũng muốn ghé: Không điều hòa, ít dùng điện thoại, đồ cũ cũng thành đẹp

Chỉ rộng 45m², không cầu kỳ, phần lớn nội thất được tận dụng từ đồ cũ nhưng căn nhà nhỏ dưới chân núi Vũ Di lại khiến nhiều người mê mẩn. Với chủ nhân của nó, một ngôi nhà đẹp không nằm ở việc mua bao nhiêu đồ mới, mà ở chỗ người sống trong đó cảm thấy dễ chịu đến mức nào.

Có những căn nhà gây ấn tượng vì đắt tiền. Cũng có những căn nhà khiến người ta nhớ mãi chỉ bởi cảm giác bình yên khi bước vào.

Không gian của Zhu Ya, một phụ nữ sống ở vùng núi Vũ Di, thuộc kiểu thứ hai.

Căn hộ chỉ rộng khoảng 45m², nằm ở tầng trệt của một tòa chung cư bình thường. Nhưng bên trong, nó vừa là phòng khách, phòng trà, quầy cà phê, nơi trưng bày đồ thủ công và cũng là chỗ bạn bè thường xuyên tìm đến.

Điều thú vị là Zhu Ya không thuê một đội thiết kế để biến nơi này thành một căn nhà hoàn hảo. Cô dành hai tháng đầu tiên gần như chỉ để ở trong căn nhà, quan sát ánh sáng, gió, cách mình di chuyển và cảm giác của từng góc nhỏ. Sau đó, toàn bộ việc cải tạo được thực hiện chỉ trong 27 ngày.

Căn hộ 45m² nhưng thứ được ưu tiên đầu tiên lại không phải là nội thất

Với một không gian nhỏ, nhiều người thường nghĩ ngay đến chuyện làm thật nhiều tủ, tận dụng từng centimet hay mua nội thất đa năng.

Zhu Ya lại bắt đầu từ một yếu tố khác: thông gió.

Cô muốn căn nhà đủ thoáng để không tạo cảm giác bí bách. Vì thế, toàn bộ không gian được thiết kế khá mở, giảm tối đa những vách ngăn cứng.

Từ khoảng sân phía trước, người ta có thể đi vào khu quầy bar, tiếp đến là phòng trà. Một khe nhỏ được mở ở góc phòng trà, nối thẳng ra sân. Nhờ vậy, ánh sáng và không khí có thể luân chuyển giữa bên trong và bên ngoài.

Bốn cửa sổ ở khu quầy bar thậm chí có thể mở theo nhiều hướng để điều chỉnh lượng gió và ánh sáng.

Có lúc ý tưởng của cô khiến thợ thi công lắc đầu vì cho rằng không làm được. Zhu Ya không bỏ cuộc. Cô mua bánh xe xoay vốn dùng cho vali về lắp thử vào hệ cửa và cuối cùng giải quyết được vấn đề.

Chính cách làm có phần "tay ngang" này lại tạo nên một căn nhà rất riêng. Thay vì chạy theo một phong cách nội thất cố định, Zhu Ya chỉ giữ lại những gì thực sự phục vụ cách cô muốn sống.

Đồ cũ không bị vứt đi, mà được sống thêm một lần nữa

Một trong những điểm đặc biệt nhất của căn nhà là rất ít đồ đạc mới.

Chiếc bàn nhỏ cạnh khu tatami vốn là bàn học tiểu học cũ bị bỏ đi. Một chiếc bàn làm việc khác đã hỏng, có lỗ ở giữa, được cô tận dụng để luồn dây đèn.

Trong sân từng có một cây hoa anh đào gần 20 năm tuổi. Khi cây chết, Zhu Ya không nỡ vứt bỏ. Cô cưa phần thân cây, dùng nó làm chân cho chiếc bàn dài nơi bạn bè thường ngồi uống trà và trò chuyện.

Rèm cửa trong nhà phần lớn do chính cô nhuộm. Một căn kho nhỏ ngoài sân cũng do cô tự xây bằng gạch và ngói. Ngay cả bức tường thấp trong sân cũng được phủ bằng bột gạch có màu gần với màu đất đỏ địa phương.

Zhu Ya có một nguyên tắc khá đơn giản: nếu có thể, cô ưu tiên những vật liệu tự nhiên và những món đồ đã có sẵn. Theo cô, "những thứ đến từ thiên nhiên vốn đã đẹp".

Vì vậy, căn nhà không tạo cảm giác bóng bẩy như showroom. Trái lại, mỗi chiếc bàn, chiếc ghế hay mảnh vải đều có dấu vết của thời gian và câu chuyện riêng.

Không cần quá nhiều đồ, căn nhà vẫn đủ sức giữ chân bạn bè

Căn hộ 45m² không chỉ để ở.

Nó còn là nơi bạn bè của Zhu Ya thường xuyên tụ tập, uống trà, nghe nhạc, trò chuyện hoặc trưng bày những món đồ do chính họ làm.

Những bức ảnh trên tường, chữ thư pháp trên bao bì trà, một số đồ gốm hay sản phẩm thủ công đều đến từ bạn bè.

Zhu Ya gọi không gian này là "phòng khách" bởi cô muốn nó đúng nghĩa là nơi đón người khác bước vào.

Tư duy ấy cũng xuất hiện trong căn nhà riêng của cô trên núi.

Ngôi nhà rất đơn giản, sàn và tường chủ yếu để xi măng thô, đồ nội thất phần lớn được tận dụng lại. Các khu vực bên trong gần như không chia nhỏ bằng nhiều vách ngăn.

Phòng khách trở thành trung tâm của căn nhà, vừa là nơi ăn uống, làm việc vừa là chỗ tiếp khách. Một tấm chiếu tatami lớn cho phép bạn bè có thể ngồi hoặc nằm thoải mái.

Thậm chí vì bạn bè ghé quá thường xuyên, Zhu Ya còn tạo thêm một căn phòng nhỏ để mọi người có chỗ ngủ lại.

Một ngôi nhà không lớn, nhưng luôn có chỗ dành cho người khác.

Căn bếp nhỏ nhất nhưng có một thứ nhiều căn bếp lớn không có

Bạn bè của Zhu Ya thường đùa rằng căn bếp của cô là "căn bếp nhỏ nhất nhưng có tầm nhìn đẹp nhất".

Từ cửa bếp có thể nhìn thẳng ra núi xanh. Không gian bếp không lớn nhưng có đủ những vật dụng cô cần. Buổi sáng của Zhu Ya thường bắt đầu rất đơn giản: tiếng máy giặt, mùi cà phê pha thủ công và một bản nhạc Bach.

Cuộc sống ở đây dường như vận hành bằng những thứ rất nhỏ. Đôi khi là ánh nắng phản chiếu trên mặt suối, đôi khi là việc quan sát trăng mỗi tối thay đổi hình dạng. Có hôm cô đang đi làm việc giữa đường lại mải đứng nhìn phong cảnh rồi quên mất mình định đi đâu. Bạn bè vì vậy hay trêu cô là "không đáng tin cậy". Nhưng có lẽ đó cũng là lý do Zhu Ya lựa chọn sống ở vùng núi thay vì thành phố.

Ít xem điện thoại, không dùng điều hòa quanh năm

Sau nhiều năm sống giữa núi rừng, nhịp sinh hoạt của Zhu Ya cũng thay đổi.

Cô hiếm khi nhìn vào điện thoại và gần như không cần dùng điều hòa quanh năm. Phần lớn thời gian, cô sống cùng ánh sáng tự nhiên, gió trời và những khoảng không mở hướng ra núi.

Cô từng thừa nhận rằng mình không hợp với cuộc sống thành thị. Nơi đông người khiến cô căng thẳng, còn nhịp sống nhanh làm cô dễ phân tâm.

Vì thế, Zhu Ya không cho rằng mình cố tình lựa chọn một cuộc sống "khác người". Cô chỉ cảm thấy may mắn vì cuối cùng đã tìm ra cách sống phù hợp nhất với bản thân. Đó có lẽ cũng là lý do ngôi nhà của cô không giống những căn nhà được thiết kế theo công thức.

Mỗi góc đều xuất phát từ thói quen sống thật.

- Cần gió thì mở cửa.

- Cần ánh sáng thì tạo khoảng thoáng.

- Có đồ cũ thì sửa lại để dùng.

- Có cây chết thì biến thân cây thành chân bàn.

- Có bạn đến thì luôn có thêm một chỗ ngồi.

Một căn nhà đẹp có thể bắt đầu từ việc sống chậm lại

Câu chuyện về căn hộ 45m² của Zhu Ya hấp dẫn không phải vì nó đưa ra một công thức cải tạo nhà hoàn hảo. Thực tế, nhiều cách làm của cô rất cá nhân và không phải căn hộ nào cũng có thể áp dụng nguyên xi.

Nhưng cách cô nhìn về không gian sống lại gợi ra một ý khá đáng suy nghĩ: đôi khi trước khi mua thêm đồ cho nhà, chúng ta nên dành thời gian quan sát xem mình thực sự cần gì.

Ánh sáng, luồng gió, một chiếc ghế thoải mái, một góc uống trà hay một khoảng trống đủ rộng để ngồi cùng bạn bè có thể quan trọng hơn rất nhiều món nội thất đắt tiền.

Zhu Ya từng học ngành y theo mong muốn của gia đình, sau đó làm nhiều công việc khác nhau trước khi rời thành phố và đến Vũ Di Sơn. Năm 2009, một chuyến đi xem tuyết tình cờ đưa cô tới vùng núi này và rồi cô ở lại.

Sau nhiều năm, cô vẫn chưa chắc mình sẽ sống ở đây mãi mãi. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, cô đã tìm được một ngôi nhà mà mỗi lần trở về đều biết có người và cả những con vật đang chờ mình.

Có lẽ đó mới là phiên bản gần nhất của hai chữ "nhà".