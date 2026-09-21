Vì sao nên cho 1 lát gừng vào chảo trước khi chiên cá? Nhiều người ước biết sớm hơn

Chỉ với một lát gừng chà lên đáy chảo trước khi chiên, miếng cá có thể bớt dính, hạn chế bong da và thơm hơn.

Chiên cá tưởng đơn giản nhưng lại là công đoạn nấu ăn dễ gặp sự cố: da cá dính chặt vào đáy chảo, vừa lật đã vỡ nát, dầu bắn tung tóe hoặc mùi tanh lưu lại trong bếp. Một mẹo được nhiều người áp dụng là dùng một lát gừng chà lên chảo trước khi cho dầu và cá vào. Vậy vì sao một lát gừng nhỏ lại có thể hỗ trợ công đoạn này?

Chà gừng lên chảo trước khi chiên cá có tác dụng gì?

Cách thực hiện khá đơn giản. Sau khi làm nóng chảo, bạn dùng một lát gừng tươi đã cắt ngang mặt chà đều lên đáy chảo, sau đó mới cho dầu ăn vào và bắt đầu chiên cá. Đây là mẹo xuất hiện trong nhiều hướng dẫn nấu ăn và được sử dụng với mục đích chính là hỗ trợ hạn chế cá bị dính chảo, đồng thời tạo thêm mùi thơm và giúp át bớt mùi tanh trong quá trình chiên.

Khi chà gừng tươi lên bề mặt chảo nóng, một lượng nhỏ các hợp chất có trong gừng, cùng với độ ẩm và tinh dầu tự nhiên của nguyên liệu, được phân bố trên bề mặt chảo. Lớp này sẽ giúp giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa da cá và bề mặt kim loại, từ đó hỗ trợ hạn chế tình trạng cá bị bắt dính khi bắt đầu chiên.

Tuy nhiên, việc chà gừng lên chảo sẽ không thể giúp chống dính hoàn toàn. Việc cá có bị dính hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ chảo, độ ẩm trên bề mặt cá, loại chảo và thời điểm lật cá. Đặc biệt, cá có phần thịt mềm và dễ vỡ nên nếu lớp da chưa đủ se, đã dùng đũa hoặc xẻng lật, miếng cá rất dễ bị rách hoặc bong da.

Bên cạnh khả năng hỗ trợ hạn chế dính chảo, gừng còn mang lại một tác dụng dễ nhận thấy là tạo mùi thơm và giúp át bớt mùi tanh của cá. Gừng chứa các hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng; khi được làm nóng, hương thơm này lan tỏa trong quá trình chế biến. Vì vậy, gừng từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong nhiều món cá như hấp, kho hoặc nấu.

Bí quyết để chiên cá ngon và đẹp mắt

Nếu muốn cá chiên vàng đều, ít dính và không bị nát, chỉ chà gừng là chưa đủ.

Theo các đầu bếp chuyên nghiệp, việc quan trọng nhất là phải làm khô cá trước khi chiên. Sau khi làm sạch, nên để cá ráo nước và dùng giấy thấm bớt độ ẩm trên bề mặt. Nước còn lại trên cá khi gặp dầu nóng không chỉ khiến dầu bắn mạnh mà còn ảnh hưởng đến quá trình tạo lớp vỏ bên ngoài.

Tiếp đó, làm nóng chảo trước khi cho dầu và nhớ dùng một lát gừng chà đáy chảo. Khi chảo đủ nóng, cho dầu vào và tiếp tục đợi dầu đạt nhiệt độ phù hợp rồi mới cho cá vào. Khi cá đã được đặt vào chảo, điều quan trọng tiếp theo là không vội lật. Hãy để mặt tiếp xúc với chảo có đủ thời gian hình thành lớp vỏ vàng và se lại. Nếu đảo cá quá sớm, phần da chưa đủ chắc rất dễ bị kéo khỏi bề mặt cá, khiến miếng cá vỡ hoặc bong da.

Ngoài ra, không nên cho quá nhiều cá vào cùng lúc. Khi lượng thực phẩm tăng đột ngột, nhiệt độ của dầu có thể giảm, khiến quá trình chiên diễn ra chậm hơn và cá khó đạt lớp vỏ giòn đẹp.

Các đầu bếp chuyên nghiệp chia sẻ một cách phổ biến để kiểm tra dầu đã đủ nóng là dùng đầu đũa gỗ chạm vào dầu. Nếu xung quanh đầu đũa xuất hiện những bong bóng nhỏ và đều, dầu đã có thể sẵn sàng để chiên.

(Tổng hợp)