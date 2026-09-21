Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát gạch men bóng? 2 vật liệu đẹp, dễ vệ sinh, bớt trơn trượt đang thành xu hướng mới

Xây nhà mới, nhiều gia đình đang cân nhắc những lựa chọn khác thay cho gạch men bóng.

Xây một căn nhà mới hiện nay có rất nhiều lựa chọn mà cách đây vài chục năm chưa chắc gia chủ đã nghĩ tới. Từ màu sơn, vật liệu làm trần, cửa cho tới sàn nhà, thị trường ngày càng đa dạng, vì thế tiêu chí của người xây nhà cũng thay đổi theo. Đặc biệt với các gia đình trẻ, một vật liệu được lựa chọn không chỉ vì bền hay dễ lau chùi mà còn phải đẹp, hợp với tổng thể ngôi nhà và đem lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng hàng ngày.

Gạch men bóng cũng nằm trong sự thay đổi đó.

Trước đây, kiểu gạch có bề mặt sáng bóng từng xuất hiện trong rất nhiều căn nhà Việt. Sàn càng bóng, càng sáng thường càng tạo cảm giác nhà mới, sạch sẽ và có phần sang trọng. Đặc biệt với những căn phòng nhỏ hoặc thiếu ánh sáng, khả năng phản chiếu ánh sáng của gạch bóng cũng giúp không gian có cảm giác rộng và sáng hơn. Những ưu điểm ấy đến nay vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, khi nhà ở hiện đại ngày càng chuộng màu sắc nhẹ, bề mặt tự nhiên và trải nghiệm sử dụng thực tế, gạch men bóng không còn mặc nhiên là lựa chọn đầu tiên. Thay vào đó, nhiều gia đình bắt đầu tìm đến những vật liệu có bề mặt dịu hơn, ít phản sáng và có thể lựa chọn độ bám phù hợp với từng khu vực.

Vì sao gạch men bóng đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

Không phải gạch men bóng đã lỗi thời hay không nên sử dụng. Chỉ là một số đặc điểm của loại bề mặt này khiến gia đình xây nhà mới có thêm lý do để cân nhắc.

1. Bề mặt nhẵn có thể trơn khi ướt

Đây là điều đáng lưu ý ở những khu vực có nguy cơ xuất hiện nước. Khả năng chống trượt thực tế còn phụ thuộc từng sản phẩm, nhưng nhìn chung không nên chọn gạch chỉ vì bề mặt càng bóng càng đẹp mà bỏ qua thông số và khu vực sử dụng.

2. Dấu chân, vệt nước dễ lộ

Bề mặt phản sáng cũng khiến một số vết chân, vệt lau hay bụi bẩn dễ nhìn thấy hơn dưới ánh sáng. Muốn duy trì cảm giác nền nhà luôn bóng đẹp, gia đình có thể phải lau dọn thường xuyên.

3. Hiệu ứng bóng không còn hợp với mọi kiểu nhà

Những căn nhà hiện đại hiện nay thường sử dụng khá nhiều vật liệu mang vẻ tự nhiên, màu trung tính và bề mặt ít phản chiếu. Bởi vậy, một mặt sàn quá bóng đôi khi trở nên nổi bật hơn mức cần thiết hoặc tạo cảm giác chói khi nhà có nhiều ánh sáng. Cũng từ nhu cầu đó, hai lựa chọn dưới đây ngày càng đáng cân nhắc khi hoàn thiện nhà mới.

Lựa chọn 1: Gạch porcelain bề mặt mờ

Nếu vẫn muốn sử dụng gạch vì quen thuộc, dễ tìm và có nhiều mức giá, gia đình không nhất thiết phải chuyển sang một vật liệu hoàn toàn khác. Gạch porcelain bề mặt mờ là một lựa chọn khá linh hoạt. Porcelain là dòng gạch có kết cấu đặc, độ hút nước thấp. Hiện nay, loại gạch này có rất nhiều cách hoàn thiện bề mặt, màu sắc và họa tiết, từ giả đá, giả xi măng cho đến giả gỗ. Vì vậy, gia chủ có thể giữ được sự tiện dụng của gạch lát nền nhưng không nhất thiết phải có một mặt sàn sáng bóng như trước.

1. Đẹp theo cách nhẹ nhàng hơn

Ưu điểm dễ nhận thấy của bề mặt mờ là khả năng tạo cảm giác dịu mắt. Ánh sáng không phản chiếu quá mạnh trên sàn, trong khi những tông be, xám nhạt, kem hay các mẫu giả đá vẫn đủ để tạo điểm nhấn. Đây cũng là kiểu thẩm mỹ khá phù hợp với nhiều ngôi nhà hiện đại. Thay vì cố làm cho nền nhà thật nổi bật, người trẻ có xu hướng xem sàn như một lớp nền để kết nối màu tường, đồ gỗ và nội thất thành một tổng thể hài hòa.

2. Có nhiều lựa chọn về khả năng chống trượt

Gạch mờ không đồng nghĩa với gạch chống trượt. Tuy nhiên, thị trường hiện có nhiều sản phẩm với bề mặt và mức độ tạo nhám khác nhau, nhờ đó gia đình có thể lựa chọn theo từng vị trí. Chẳng hạn, phòng khách khô ráo không cần sử dụng loại bề mặt quá nhám. Ngược lại, nhà vệ sinh, ban công hay khu vực thường xuyên có nước cần ưu tiên sản phẩm được nhà sản xuất xác định phù hợp cho môi trường đó và có thông số chống trượt tương ứng.

3. Không nhất thiết khó vệ sinh

Nhiều người e ngại rằng bỏ gạch bóng để chuyển sang gạch mờ sẽ khiến sàn khó lau. Điều này còn phụ thuộc vào cấu trúc bề mặt. Một viên gạch mờ tương đối phẳng vẫn có thể vệ sinh thuận tiện hàng ngày. Ngược lại, nếu chọn bề mặt quá sần, nhiều rãnh hoặc tạo hiệu ứng vật liệu quá mạnh, bụi bẩn có thể bám vào các khe nhỏ và mất công làm sạch hơn. Vì vậy, với không gian trong nhà, không cần thiết phải chọn loại càng nhám càng tốt.

Lựa chọn 2: Terrazzo - kiểu vật liệu cũ trở lại trong diện mạo mới

Terrazzo thực ra không phải vật liệu mới. Những kiểu nền đá mài với các hạt đá lấm tấm từng xuất hiện trong rất nhiều ngôi nhà, trường học hay công trình công cộng trước đây. Điều thú vị là vài năm trở lại đây, terrazzo lại được sử dụng theo một diện mạo hiện đại hơn. Về cơ bản, terrazzo là vật liệu composite sử dụng các hạt như đá cẩm thạch, granite hoặc những loại cốt liệu khác kết hợp với chất kết dính. Thay vì những mẫu màu sắc khá đơn giản ngày trước, terrazzo hiện nay có thể có nền trắng, kem, be, xám cùng kích thước và màu hạt rất đa dạng.

1. Nền nhà có điểm nhấn mà không cần quá bóng

Những hạt vật liệu lớn nhỏ chính là đặc trưng khiến terrazzo không bị đơn điệu dù bề mặt không cần bóng loáng. Nếu chọn màu nền và kích thước hạt vừa phải, sàn có thể tạo điểm nhấn nhưng vẫn đủ nhẹ để kết hợp với nội thất. Đây cũng là lý do terrazzo khá hợp với những căn nhà trẻ, nơi gia chủ muốn có một chút cá tính nhưng không cần sử dụng quá nhiều màu sắc hay họa tiết trang trí.

2. Việc vệ sinh hàng ngày không quá phức tạp nếu được hoàn thiện đúng

Terrazzo sau khi được thi công và xử lý bề mặt đúng cách có thể vệ sinh định kỳ bằng lau ẩm và chất làm sạch phù hợp. Tuy nhiên, gia đình vẫn cần tuân theo hướng dẫn của đơn vị thi công hoặc nhà cung cấp về lớp bảo vệ bề mặt và việc bảo dưỡng. Nói cách khác, đây không phải vật liệu hoàn toàn “không cần chăm sóc”, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cứ lát terrazzo là nền nhà khó vệ sinh.

3. Có thể lựa chọn cách hoàn thiện theo vị trí sử dụng

Terrazzo có thể được mài và hoàn thiện theo nhiều mức khác nhau, từ khá mờ đến bóng. Chính vì vậy, cũng giống với gạch porcelain, không nên mặc định rằng cứ terrazzo là chống trượt. Nếu sử dụng tại nơi dễ có nước, gia đình cần nói rõ vị trí với đơn vị cung cấp và lựa chọn cách hoàn thiện có độ bám phù hợp. Đặc biệt, lớp phủ bảo vệ bề mặt sau này cũng cần đúng loại bởi nó có thể ảnh hưởng tới đặc tính của sàn.

Vậy có nên bỏ hẳn gạch men bóng khi xây nhà?

Câu trả lời vẫn là không. Gạch men bóng chưa biến mất và cũng không phải một lựa chọn kém. Với phòng khách tương đối khô ráo, căn nhà thiếu sáng hoặc gia chủ đơn giản thích một mặt sàn sáng và có độ phản chiếu, loại gạch này vẫn có thể sử dụng tốt nếu chọn đúng sản phẩm. Điều thay đổi nằm ở chỗ gia đình xây nhà hiện nay có nhiều lựa chọn hơn trước rất nhiều. Sàn nhà không còn quanh quẩn với câu hỏi "chọn gạch bóng màu gì", mà gia chủ có thể cân nhắc từ porcelain mờ, terrazzo cho tới nhiều kiểu bề mặt và vật liệu khác tùy ngân sách, phong cách cũng như vị trí sử dụng.

Đặc biệt với người trẻ xây nhà mới, vẻ đẹp của một căn nhà cũng không nhất thiết phải đến từ những bề mặt thật bóng hay thật bắt mắt. Những gam màu nhẹ, bề mặt mờ, vật liệu có cảm giác tự nhiên và ít phản chiếu đang được ưa chuộng bởi chúng dễ kết hợp nội thất và tạo cảm giác thư giãn hơn khi sống lâu dài. Bởi vậy, việc gạch men bóng không còn xuất hiện dày đặc trong một số căn nhà mới không có nghĩa vật liệu này đã “hết thời”. Đơn giản là khi thị trường có nhiều phương án hơn, mỗi gia đình cũng có cơ hội lựa chọn kỹ hơn cho chính ngôi nhà của mình.

Nếu ưu tiên một mặt sàn nhẹ nhàng, dễ phối nội thất và có nhiều mức độ bám để lựa chọn, porcelain mờ là phương án đáng cân nhắc. Nếu muốn sàn có cá tính và hiệu ứng vật liệu rõ hơn, terrazzo lại đem đến một hướng khác. Còn nếu vẫn thích vẻ sáng bóng quen thuộc, gạch men bóng hoàn toàn có thể tiếp tục được sử dụng ở vị trí phù hợp. Cuối cùng, vật liệu nào đẹp nhất không quan trọng bằng vật liệu nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện của từng khu vực và phong cách mà gia đình muốn theo đuổi trong nhiều năm. Với những nơi có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc thường xuyên xuất hiện nước, khả năng chống trượt càng nên được xem là tiêu chí thực tế cần kiểm tra ngay từ lúc chọn vật liệu, thay vì chỉ quyết định dựa trên mẫu gạch trưng bày.