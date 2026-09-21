Ở Việt Nam có một loại hạt, vừa hạn chế tóc bạc sớm, vừa dưỡng da trắng mịn: Nấu nước uống mỗi ngày, phụ nữ càng dùng càng trẻ lâu

Loại hạt này chứa các hợp chất chống oxy hóa được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Ở Việt Nam có một loại hạt mang lớp vỏ đen đặc trưng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Không chỉ giàu protein thực vật, chất xơ, loại hạt này chứa các hợp chất chống oxy hóa được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Đặc biệt, khi nói đến công dụng chăm tóc ngăn tình trạng tóc bạc sớm, dưỡng da trắng mịn và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Đó chính là đậu nành đen (đậu tương đen) - loại hạt quen mà lạ, ở Việt Nam chưa được sử dụng phổ biến bằng đậu đen hay mè đen, nhưng lại rất được phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng.

"Nhà tôi 3 đời uống đậu nành đen"

Beauty blogger Hàn Quốc Krystal Lee (kênh Tiktok @krystallee2222) từng chia sẻ câu chuyện gia đình sử dụng đậu nành đen như một loại đồ uống quen thuộc mỗi ngày.

Theo chia sẻ của cô, từ thời bà ngoại, gia đình đã có thói quen nấu nước đậu nành đen để uống. Đến mẹ cô, đậu nành đen được biến tấu thành sữa hạt, thường kết hợp với các loại hạt như hạt điều hoặc óc chó để tạo vị thơm, béo và dễ uống hơn.

Cận cảnh mái tóc tuổi 75 của bà ngoại và nhan sắc tuổi 51 của mẹ Krystal.

Bà ngoại của Krystal năm nay đã 75 tuổi nhưng mái tóc của bà vẫn dày và đen, đương nhiên vẫn có tóc bạc do tuổi tác nhưng chỉ điểm vài sợi chứ không nhiều. Còn mẹ của Krystal bước vào tuổi 51, từ làn da đến mái tóc đều khỏe và đẹp, thậm chí nhìn bà còn trẻ hơn nhiều so với tuổi ngoài 50.

Cách nấu sữa đậu nành đen:

- Rửa sạch đậu nành đen, có thể ngâm đậu qua đêm hoặc có những loại máy làm sữa hạt không cần ngâm hạt vẫn có thể nấu được.

- Cho đậu nàng đen vào máy, thêm nước vào để nấu, có thể cho thêm hạt óc chó hoặc hạt điều.

- Nên nấu không đường, hoặc nếu không thích uống nhạt cho thể cho thêm vài thìa mật ong.

Công dụng dưỡng tóc, chống lão hóa của đậu nành đen

Đậu nành đen hội tụ khá nhiều yếu tố có lợi về mặt dinh dưỡng, hỗ trợ làm đẹp da, đẹp tóc rất tốt cho phụ nữ. Trong hạt đậu nành đen có protein thực vật, chất xơ, chất béo tốt và các hợp chất thực vật chống oxy hóa như anthocyanin và isoflavone.

Không chỉ cung cấp protein thực vật và chất xơ, lớp vỏ đen của loại đậu này còn chứa anthocyanin - nhóm hợp chất chống oxy hóa cũng tạo nên màu sắc đặc trưng của nhiều loại thực vật có màu tím, xanh hoặc đen.

Hạn chế tình trạng tóc bạc sớm, dưỡng tóc chắc khỏe từ bên trong

Tóc có thành phần chủ yếu là keratin, một loại protein. Vì vậy, chế độ ăn cung cấp đủ protein là một phần quan trọng để duy trì quá trình hình thành và phát triển sợi tóc. Đậu nành đen là nguồn protein thực vật, vitamin nhóm B và khoáng chất như đồng, sắt giúp nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ giảm nguy cơ tóc bạc sớm.

Lớp vỏ đen hỗ trợ quá trình chống lão hóa

Lớp vỏ đen của đậu nành chứa anthocyanin, nhóm hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Thường xuyên ăn các thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp cơ thể bổ sung thêm các chất có khả năng chống lại stress oxy hóa. Đây cũng là lý do các loại quả mọng, nho tím, rau củ nhiều màu và các loại đậu có màu sẫm thường được nhắc tới trong chế độ ăn đa dạng.

Giống như các loại đậu nành khác, đậu nành đen cũng chứa isoflavone - là một estrogen nguồn gốc thực vật được tìm thấy nhiều nhất trong đậu nành và các loại cây họ đậu. Là một chất chống oxy hóa, isoflavone có khả năng:

- Ngăn chặn tiến trình lão hóa, giúp duy trì làn da tươi tắn, trẻ trung.

- Tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da.

- Loại bỏ tình trạng mụn trứng cá, mụn đầu trắng, đầu đen do rối loạn nội tiết tố gây ra.





