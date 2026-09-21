Những loại rau, củ và hoa nên trồng trong tháng 9

Bây giờ là thời điểm lý tưởng để trở lại khu vườn khi nhiệt độ bắt đầu mát mẻ hơn.

Tháng 9 là thời điểm thích hợp để trở lại với công việc làm vườn. Khi tốc độ sinh trưởng của cây cối trong mùa hè bắt đầu chậm lại, vẫn còn rất nhiều loại cây bạn có thể gieo hạt, trồng mới và thu hoạch.

Đây cũng là lúc tuyệt vời để những người làm vườn bắt đầu chuẩn bị không gian ngoài trời cho những tháng sắp tới. May mắn thay, các chuyên gia làm vườn đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích. Dưới đây là những điều bạn cần biết về việc trồng các loại cây mới trong tháng 9.

Nick Walker, Trưởng bộ phận Nông học tại Florette, thương hiệu kinh doanh salad tại Anh, nói với Express.co.uk: “Tháng 9 thường được xem là thời điểm kết thúc mùa sinh trưởng, nhưng vẫn còn rất nhiều loại cây bạn có thể trồng, đặc biệt nếu bạn yêu thích các loại rau lá và rau củ tươi do chính mình trồng.”

Rau ăn lá

Nếu muốn duy trì vườn rau năng suất trong suốt mùa thu và mùa đông, các loại rau ăn lá như rau rocket, cải xanh và xà lách mùa đông là những lựa chọn tuyệt vời.

Gieo hạt trực tiếp xuống đất có khả năng thoát nước tốt, trồng trong chậu hoặc luống cao; duy trì độ ẩm cho đất và bắt đầu thu hoạch lá khi chúng đủ lớn, mỗi lần hái một lượng vừa phải.

Ảnh minh hoạ

Nhiều loại rau ăn lá sinh trưởng nhanh, vì vậy chúng đặc biệt phù hợp để trồng vào thời điểm này trong năm.

Rau bina

“Rau bina và cải cầu vồng cũng là những lựa chọn tốt để trồng trong tháng 9. Gieo hạt trực tiếp vào đất màu mỡ, có khả năng giữ ẩm, đặt cây ở nơi có nắng hoặc bóng râm một phần và tưới nước đầy đủ trong giai đoạn cây bén rễ.” Nick cho biết.

Cả hai loại cây này đều có thể cung cấp nguồn lá giàu dinh dưỡng ổn định trong những tháng thời tiết mát mẻ hơn.

Củ cải trắng, hành lá và củ cải đỏ

“Nếu muốn trồng một loại rau có độ giòn hơn, củ cải đỏ là lựa chọn tuyệt vời trong tháng 9. Củ cải đỏ phát triển nhanh và có thể được gieo trực tiếp vào đất tơi xốp, thoát nước tốt. Duy trì việc tưới nước đều đặn và bạn có thể thu hoạch chỉ sau vài tuần.”

“Bạn cũng có thể gieo hành lá và củ cải trắng trong tháng 9, trong khi cà rốt vẫn có thể được gieo vào đầu tháng nếu sử dụng giống sinh trưởng nhanh.”

Đậu răng ngựa, đậu Hà Lan và tỏi

Theo Nick, tháng 9 cũng là thời điểm để “tính trước cho tương lai”.

Ông nói: “Đậu răng ngựa, đậu Hà Lan, tỏi và hành tây có thể được trồng ngay bây giờ để bén rễ và phát triển trong suốt mùa đông, từ đó cho thu hoạch sớm vào năm sau.”

“Điều quan trọng là lựa chọn những giống cây đặc biệt phù hợp với việc sinh trưởng vào mùa thu hoặc mùa đông. Đối với những người yêu thích rau ăn lá, tháng 9 là cơ hội đặc biệt tốt để duy trì nguồn rau tươi khi các loại cây trồng mùa hè bắt đầu chậm phát triển.”

Củ hoa mùa xuân

Trong khi đó, Richard Barker, chuyên gia làm vườn và Giám đốc thương mại của LBS Horticulture (công ty cung cấp đồ làm vườn tại Anh), khuyến nghị trồng các loại củ hoa mùa xuân ngay bây giờ.

Richard cho biết: “Những loại củ hoa mùa xuân nở sớm, chẳng hạn như hoa thủy tiên, nên được trồng trong chậu hoặc xuống đất ngay bây giờ. Điều này giúp chúng trải qua một khoảng thời gian đủ lạnh và tích lũy năng lượng cần thiết để nở hoa vào mùa xuân.”

“Trong tháng 9, đất vẫn còn ấm do ảnh hưởng của mùa hè. Điều này có thể khuyến khích củ hoa bén rễ trước khi mùa đông đến.”

“Nhìn chung, củ hoa nên được trồng ở độ sâu khoảng gấp 3 lần kích thước của củ. Đất thoát nước tốt, ở nơi có nắng hoặc bóng râm một phần là điều kiện phù hợp nhất cho các loại củ hoa mùa xuân. Bạn nên trồng càng nhiều càng tốt trong phạm vi diện tích cho phép, bởi chúng thường trông đẹp hơn khi được trồng thành từng nhóm.”