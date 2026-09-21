Chi hơn 100 triệu làm nội thất cho bếp, vợ chồng trẻ Hà Nội đầu tư 40 triệu cho một món đồ: "Đắt nhưng rất đáng tiền"

Gia đình đã tính toán kỹ càng mọi chi phí để vừa tiết kiệm vừa tận dụng được tất cả các công năng của mỗi món đồ trong bếp.

Với nhiều gia đình, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian để các thành viên quây quần mỗi ngày. Với vợ chồng chị Yến (Chương Mỹ, Hà Nội), chủ kênh TikTok "Nhà Bé Đậu Xanh", việc đầu tư cho căn bếp trong mơ là một trong những hạng mục được gia đình đặc biệt chú trọng. Và tổng chi phí hoàn thiện khu bếp khoảng 106 triệu.

Bếp liền phòng khách, thêm cửa sổ để nhà thoáng và giảm mùi

Gia đình chị Yến sở hữu căn nhà có diện tích một mặt sàn khoảng 120m2, xây 2 tầng. Ở tầng 1, vợ chồng chị lựa chọn thiết kế bếp liền phòng khách, tạo sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt.

Cách bố trí này giúp không gian trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn. Các thành viên trong gia đình có thể vừa xem tivi, vừa trò chuyện hoặc cùng nhau ăn uống mà không bị ngăn cách bởi những bức tường hay vách chia phòng.

"Bếp và phòng khách thông nhau, không gian thoáng đãng, nhìn nhà rộng hơn và cực kỳ tiện luôn. Tại căn bếp, vợ chồng mình làm thêm 2 cửa sổ để đón nắng và gió, giảm mùi khi nấu ăn" - chị Yến chia sẻ.

Việc bổ sung cửa sổ ở khu vực bếp cũng giúp căn phòng tận dụng được ánh sáng tự nhiên và tăng khả năng lưu thông không khí trong quá trình nấu nướng.

Hạ trần thay vì làm tủ bếp kịch trần để tiết kiệm chi phí

Khi lên phương án làm tủ bếp, vợ chồng chị Yến không lựa chọn kiểu tủ bếp kịch trần. Thay vào đó, phần trần thạch cao ở khu vực tủ được hạ xuống để tạo cảm giác gọn gàng, đồng thời tiết kiệm một khoản chi phí.

"Khi làm bếp thì mình không lựa chọn thiết kế tủ bếp kịch trần. Thay vào đó mình đã hạ cấp thạch cao xuống ở khu vực tủ bếp để tạo cảm giác gọn gàng vừa có thể tiết kiệm cho mình được một khoản khá khá. Về chất liệu thì tủ bếp trên nhà mình sử dụng thùng gỗ MDF cốt thanh chống ẩm Thái Lan. Bề mặt phủ melamine giúp chống chảy xước và chống ẩm tốt hơn.

Phần cánh tủ nhà mình thiết kế theo kiểu cánh pano tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.Đối với tủ bếp dưới mình lựa chọn thùng gỗ nhựa chịu nước để tăng độ bền cho khu vực thường xuyên tiếp thúc với nước và độ ẩm. Phần cánh tủ mình sử dụng gỗ MDF chống ẩm Thái Lan vẫn thiết kế dạng bano để giúp hài hòa giữa tủ bếp trên và tủ bếp dưới".

Như vậy, thay vì sử dụng một loại vật liệu cho toàn bộ hệ tủ, gia đình lựa chọn vật liệu khác nhau cho từng vị trí, dựa trên đặc điểm sử dụng. Khu vực tủ trên ưu tiên MDF chống ẩm, trong khi phần thùng tủ dưới sử dụng nhựa chịu nước - nơi thường xuyên phải tiếp xúc với nước trong quá trình nấu nướng và vệ sinh.

Một món đồ bếp trị giá 41,5 triệu được gia chủ tâm đắc, gọi là "đắt nhưng rất đáng tiền"

Trong toàn bộ căn bếp, bàn đảo gấp gọn là hạng mục khiến vợ chồng chị Yến tâm đắc nhất. Thay vì làm một bàn đảo cố định, gia đình lựa chọn thiết kế có thể kéo ra khi cần và thu gọn lại khi không sử dụng. Nhờ đó, khu vực giữa bếp luôn có thể thay đổi diện tích sử dụng tùy theo nhu cầu của gia đình.

Khi cần chuẩn bị đồ ăn hoặc có khách, bàn đảo được kéo ra để trở thành một khu vực ăn uống, sinh hoạt chung. Khi không dùng, bàn có thể thu gọn lại, trả lại sự thông thoáng cho căn bếp. Đặc biệt, bàn đảo còn được tích hợp ổ điện, cho phép gia đình sạc điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị như bếp lẩu, bếp nướng ngay tại bàn khi cả nhà tụ họp.

Riêng hạng mục bàn đảo kết hợp ghế này có chi phí khoảng 41,5 triệu - chiếm phần lớn ngân sách đầu tư cho căn bếp. Với mức giá này, chị Yến thừa nhận đây là một khoản đầu tư không nhỏ, nhưng cho rằng món đồ phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

"Đắt nhưng rất đáng tiền" - chị Yến khẳng định.

Kiểu bàn đảo có thể thu gọn cũng không chỉ phù hợp với nhà mặt đất. Những gia đình sống tại chung cư với diện tích nhỏ hơn hoàn toàn có thể tham khảo cách bố trí này, bởi bàn có thể cất gọn khi không sử dụng và kéo ra bất cứ lúc nào cần thêm chỗ ngồi hoặc diện tích sinh hoạt.

Hơn 100 triệu cho căn bếp, các khoản chi phí phân bổ thế nào?

Chi phí 102,5 triệu là những nội thất cơ bản, còn lại là chi phí phát sinh mua sắm các món đồ khác trong bếp.

Điểm đáng chú ý trong cách làm bếp của gia đình chị Yến không nằm ở việc lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, mà là cách tính toán công năng theo nhu cầu sử dụng thực tế. Từ việc hạ trần để giảm chi phí làm tủ, chọn vật liệu phù hợp với từng khu vực, đến thiết kế bàn đảo có thể thu gọn, mỗi hạng mục đều hướng tới việc sử dụng không gian hiệu quả.

Và với gia chủ, chiếc bàn đảo 41,5 triệu chính là khoản đầu tư tâm đắc nhất, bởi nó không chỉ là một món nội thất trong bếp, mà còn có thể biến đổi linh hoạt từ bàn chuẩn bị đồ ăn thành bàn ăn, nơi tụ họp của cả gia đình, rồi lại có thể "biến mất" khi không cần sử dụng.

Nguồn: TikTok Nhà Đậu Xanh Đây