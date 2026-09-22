Mỹ nhân đẹp nhất thế giới: 65% cơ thể là chân, mặt xinh dáng nuột, gu ăn mặc cực cuốn

Mỹ nhân này không chỉ có visual cuốn hút cùng tỷ lệ cơ thể cực phẩm mà còn sở hữu phong cách thời trang nịnh mắt.

Nana (SN 1991) là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, sở hữu nhan sắc sắc sảo cùng đường nét cuốn hút khó rời mắt. Vẻ đẹp của cô ấn tượng đến mức từng hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler bình chọn. Bên cạnh đó, Nana còn sở hữu chiều cao 1m71, đôi chân thon dài chiếm tới 2/3 cơ thể giúp vóc dáng đã đẹp lại có tỷ lệ cực phẩm. Không chỉ gây chú ý bởi visual nổi bật, Nana còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám và mới đây tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi góp mặt trong bộ phim The Scandal. Trên màn ảnh đã cuốn hút là vậy, ngoài đời Nana cũng sở hữu phong cách thời trang rất đáng chú ý. Người đẹp không chạy theo những công thức lên đồ quá cầu kỳ mà thường ưu tiên các item cơ bản, dễ mặc, sau đó khéo léo biến tấu để tạo nên diện mạo vừa thời thượng, sành điệu vừa có nét cool ngầu riêng. Mỗi lần ngắm những màn lên đồ của Nana là một lần được thưởng thức “bữa tiệc nhan sắc” đầy mãn nhãn, đồng thời cũng là dịp để chị em bỏ túi thêm loạt bí kíp mix&match đơn giản mà vẫn thời thượng.

Style đời thường của Nana thiên về sự đơn giản nhưng nhờ cách mix match khéo léo, cô nàng vẫn dễ dàng tạo nên vẻ ngoài thời thượng, sành điệu và không kém phần cool ngầu. Trong một outfit, người đẹp chọn áo croptop trắng phối cùng quần jeans ống đứng. Hai item cơ bản tưởng chẳng có gì cầu kỳ nhưng khi kết hợp lại giúp tổng thể trông trẻ trung, gọn gàng và tôn lên vóc dáng thanh thoát. Đây cũng là những món đồ chị em nên có sẵn trong tủ để dễ dàng biến tấu thành nhiều set đồ khác nhau mà không cần mất quá nhiều thời gian mix match.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Trong một set đồ, Nana gây ấn tượng với outfit cây đen cực sành điệu. Cô nàng diện áo hai dây phối ren cùng quần lửng dáng ôm, khoác ngoài một chiếc blazer kẻ để tạo điểm nhấn cho tổng thể. Cách phối này vừa thời thượng, cá tính lại không quá cầu kỳ, đặc biệt hợp với những ngày thu khi thời tiết bắt đầu dịu mát. Chị em có thể tham khảo công thức này để F5 tủ đồ, vừa trendy vừa giữ được sự thoải mái, năng động.

Mặc đẹp mùa thu đông, công thức áo dài tay dáng ôm mix cùng quần jeans luôn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ vừa đơn giản vừa dễ ứng dụng. Nana cũng áp dụng thành công cách phối này khi kết hợp áo ôm với quần jeans, đồng thời thêm một chiếc thắt lưng bản to làm điểm nhấn. Chi tiết nhỏ này không chỉ giúp set đồ thêm cá tính mà còn khéo léo điểm xuyết nét Y2K, khiến tổng thể trông trendy và cuốn hút hơn.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Áo khoác da là item gần như không thể vắng bóng trong tủ đồ mùa lạnh, đặc biệt với những cô nàng yêu thích phong cách cá tính. Nana gợi ý một set đồ cực sành điệu khi diện khoác áo da bên ngoài áo ba lỗ màu xám, kết hợp cùng quần short dáng ôm và một đôi loafer khỏe khoắn. Công thức phối đồ đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và có chút cool ngầu, rất đáng để chị em tham khảo cho những ngày trời se lạnh.

Nana thường ưu tiên những item đơn giản nhưng luôn biết cách biến tấu để tạo nên tổng thể cuốn hút. Với một set đồ đời thường, cô diện sơ mi xanh phối cùng quần kẻ dáng lửng và đôi giày bệt mềm mại. Các món đồ tưởng chừng quen thuộc nhưng khi kết hợp lại khá ăn ý, mang đến diện mạo tươi mới, trẻ trung mà không hề cầu kỳ. Đây cũng là công thức dễ áp dụng, chị em hoàn toàn có thể tham khảo để làm mới những item cơ bản trong tủ đồ.