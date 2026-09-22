3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 22/9/2026

Tử vi học có nói đây sẽ là 3 con giáp được Thần tài chấm chọn, đón nhận ngày thứ Ba, 22/9 với nhiều may mắn, tài lộc và hanh thông.

Ngày thứ Ba, 22/9/2026, tức ngày 12 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm Bình Địa Mộc (gỗ đồng bằng), đại diện cho những cành cây non tự do sinh trưởng trên vùng đất bằng phẳng, mang tính cách ôn hòa nhưng ẩn chứa sức sống vô cùng kiên cường.

Do là loại cây cỏ thảo mộc nơi đồng nội, nạp âm này rất cần sự che chở của đất đai và nguồn nước tưới tắm để tránh chịu tổn hại trước mưa giông, bão táp. Khi bước vào ngày này, con người có xu hướng hành xử khéo léo, trọng tình nghĩa và dễ đạt được sự đồng thuận cao trong các cuộc đàm phán hay ký kết hợp đồng. Đây là thời điểm tuyệt vời để nuôi dưỡng những ý tưởng mới, khởi sự các dự án mang tính bền vững hoặc củng cố lại các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tử vi học có nói, trong ngày 22/9, năng lượng Thủy của ngày Hợi hòa quyện cùng Kim khí của tháng Đinh Dậu tạo nên một dòng chảy tài lộc rất đặc biệt, giúp 3 con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn nhất với những cơ hội bứt phá tài chính đầy bất ngờ.

1. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp cục diện - Dòng tiền khai thông

Cục diện Tam Hợp Hợi - Mão mang đến cho người tuổi Mão một ngày thứ Ba tràn ngập những tín hiệu tích cực về mặt tài chính. Con giáp này sẽ cảm nhận rõ rệt dòng chảy tiền bạc đang chủ động tìm đến mình thay vì phải vất vả ngược xuôi kiếm tìm như thời gian trước.

Các ý tưởng kinh doanh táo bạo bấy lâu nay bỗng nhiên tìm được mảnh đất màu mỡ để hiện thực hóa và sinh lời nhanh chóng. Đối với người làm công ăn lương, một khoản thưởng hiệu suất hoặc đề xuất tăng lương bất ngờ có thể xuất hiện ngay trong ngày. Nếu đang nắm giữ các danh mục đầu tư, đây là thời điểm vàng để con giáp tuổi Mão thu về quả ngọt từ những quyết định sáng suốt trong quá khứ.

Khách hàng và đối tác tự tìm đến cửa, mang theo những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn khiến bạn không kịp trở tay. Nguồn thu phụ từ các công việc tay trái cũng tăng tiến rõ rệt, giúp túi tiền của bạn dày lên một cách nhanh chóng. Tuổi Mão hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà giá trị mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Hãy tự tin giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn đọng vì thần tài đang đứng phía sau bảo hộ cho bạn.

2. Con giáp tuổi Dần: Lục Hợp nâng đỡ - Quý nhân trao cơ hội

Nhờ sự che chở của mối quan hệ Lục Hợp, người tuổi Dần sẽ là con giáp trải qua một ngày tài lộc hanh thông và đầy ắp bất ngờ. Vận may của bạn trong ngày Kỷ Hợi chủ yếu đến từ sự xuất hiện của những quý nhân quyền lực và giàu kinh nghiệm.

Họ không chỉ chỉ đường dẫn lối mà còn trao tay cho bạn những cơ hội đầu tư mang tính chiến lược cao. Sự nhạy bén thiên bẩm với những con số giúp người tuổi Dần chốt hạ thành công các thương vụ mua bán có tỷ lệ sinh lời lớn. Tư duy tài chính đổi mới, thoát khỏi lối mòn cũ kỹ giúp con giáp này nhìn ra những kẽ hở thị trường mà người khác bỏ qua.

Tiền bạc đổ về tài khoản liên tục từ sáng đến tối, giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực chi tiêu bấy lâu. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi nghiệp, dòng vốn trong ngày hôm nay sẽ được luân chuyển vô cùng thuận lợi. Bạn cũng dễ dàng thu hồi được những khoản nợ cũ tưởng chừng như đã rơi vào trạng thái mất trắng. Con giáp tuổi Dần đừng ngần ngại chi tiền để mở rộng các mối quan hệ xã giao vì đó chính là nền móng cho tài lộc tương lai.

3. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp tương sinh - Lộc lá bất ngờ

Người tuổi Mùi sẽ là con giáp bước vào ngày thứ Ba, 22/9 với tâm thế tự tin nhờ cục diện Tam Hợp che chở, mang lại vận trình tài lộc rực rỡ. Tài chính của bạn có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là nguồn thu từ các công việc mang tính sáng tạo hoặc nghệ thuật.

Những quyết định mua sắm hay đầu tư bất động sản trong ngày hôm nay đều có khả năng mang lại lợi nhuận cao trong tương lai gần. Bạn có duyên may nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng, được tặng quà hoặc thừa kế tài sản. Người làm kinh doanh tự do đón nhận lượng khách tăng đột biến, doanh thu trong ngày vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu.

Sự thông minh và khéo léo trong giao tiếp giúp tuổi Mùi đàm phán thành công các điều khoản có lợi nhất cho ví tiền của mình. Việc quản lý tài chính thông minh thời gian qua bắt đầu phát huy tác dụng, cho phép bạn có một khoản tích lũy rất an toàn. Vận may gõ cửa giúp con giáp này xua tan mọi nỗi lo về cơm áo gạo tiền, tinh thần nhờ vậy cũng phấn chấn hơn hẳn. Đây là ngày tuyệt vời để bạn lập ra những kế hoạch tài chính dài hạn nhằm bảo toàn và nhân đôi số tài sản đang có.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận cát khí mạnh mẽ từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Mùi vẫn cần kiểm soát tính bốc đồng để tránh đưa ra các quyết định đầu tư quá mạo hiểm dưới áp lực của nạp âm Bình Địa Mộc. Do ngũ hành ngày có sự xung pha ẩn tàng, bản mệnh nên cẩn trọng trong việc ký kết các giấy tờ pháp lý hoặc cho người khác vay mượn tiền bạc vào các khung giờ hắc đạo.

Việc duy trì thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh sẽ giúp bạn bảo toàn được thành quả tài chính và tránh được những thị phi, đố kỵ không đáng có. Bên cạnh đó, bạn hãy chú ý phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng, tránh để áp lực công việc dồn dập làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Cuối cùng, việc trích một phần lộc lá có được trong ngày để làm việc thiện hoặc mời cộng sự ăn uống sẽ giúp các bạn gia tăng phước báu và giữ vững mạch tài lộc cho thời gian tới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.