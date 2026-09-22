Tại sao gạch đỏ ngày càng ít được sử dụng để lát sân? Có 3 lựa chọn thay thế với nhiều ưu điểm hơn hẳn

Hình ảnh những chiếc sân lát gạch đỏ dù quen thuộc với nhiều người nhưng đang dần được thay thế bằng những lựa chọn mới.

Gạch đỏ (còn gọi là gạch cotto) từng được nhiều gia đình lựa chọn để lát sân. Tuy nhiên, loại vật liệu này đang dần mất đi sự phổ biến. Theo khảo sát xu hướng tiêu dùng từ các doanh nghiệp lớn thuộc Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam, thị phần của các loại gạch đỏ này đang có sự sụt giảm rõ rệt, hiện chỉ còn chiếm khoảng 20% – 25% tổng khối lượng gạch lát sân tiêu thụ trên toàn thị trường, giảm sâu so với mức trên 60% của hơn 10 năm trước.

Vậy điều gì đã dẫn tới sự thay đổi này?

Nhược điểm của gạch đỏ

Nhược điểm lớn nhất của gạch đỏ khi lát sân là độ hút nước cao, dễ dẫn đến tình trạng mọc rong rêu, nấm mốc gây trơn trượt nguy hiểm dạo mùa mưa ẩm tại Việt Nam. Cũng do cấu tạo từ đất sét nung truyền thống, gạch đỏ có khả năng chịu lực nén và chống va đập khá kém, khiến bề mặt sân rất dễ bị nứt vỡ hoặc sụt lún khi có ô tô di chuyển hay đậu đỗ liên tục.

Dưới tác động khắc nghiệt của ánh nắng mặt trời và thời tiết thay đổi dập dồn, loại gạch này thường nhanh bị bạc màu, ố mờ và làm giảm đi đáng kể giá trị thẩm mỹ của toàn bộ công trình sau vài năm sử dụng.

(Ảnh minh họa: vatlieunha.vn)

Bề mặt nhám mộc của gạch đỏ rất dễ bám bùn đất, vết bẩn cứng đầu, tạo điều kiện cho các mảng ố bám chặt và khiến cho việc thau rửa vệ sinh định kỳ trở nên vô cùng vất vả, tốn thời gian. Ngoài ra, gạch đỏ sở hữu bảng màu khá đơn điệu và kiểu dáng truyền thống nên rất khó để phối hợp linh hoạt, đồng bộ với các công trình kiến trúc nhà phố hay biệt thự mang phong cách hiện đại, tối giản ngày nay.

Chính vì những lý do trên mà gạch đỏ đang dần bị các loại vật liệu mới thay thế, đó là gạch porcelain và gạch terrazzo.

Gạch porcelain cho bề mặt sân không trơn trượt, chịu va đập tốt

Gạch porcelain còn gọi là gạch sứ hiện nay là loại gạch được sản xuất từ bột đá tự nhiên nén ở áp lực cao nên sở hữu kết cấu xương gạch siêu đồng chất và cực kỳ vững chắc. Ưu điểm lớn nhất của loại gạch này là độ hút nước gần như bằng không giúp bề mặt sân luôn khô ráo cực nhanh và triệt tiêu hoàn toàn môi trường phát triển của rong rêu, nấm mốc vào mùa mưa ẩm.

Gạch porcelain với bề mặt có độ nhám cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. (Ảnh minh họa: taicera.vn)

Công nghệ in kỹ thuật số hiện đại giúp loại gạch này mô phỏng hoàn hảo các họa tiết tự nhiên từ vân đá thô sần, sỏi cuội cho đến thảm cỏ xanh mướt, mang lại vẻ đẹp vô cùng sang trọng và hiện đại cho khuôn viên ngôi nhà.

Gạch porcelain có thiết kế thanh lịch, phù hợp với nhà phố hiện đại. (Ảnh minh họa: taicera.vn)

Bề mặt gạch thường được phủ một lớp men nhám dạng định hình hoặc mài mờ giúp tạo độ ma sát rất cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người già và trẻ nhỏ khi di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa ướt. Với khả năng chịu lực nén cực kỳ xuất sắc, gạch porcelain hoàn toàn không bị nứt vỡ hay sụt lún ngay cả khi gia đình thường xuyên có xe máy hoặc ô tô tải trọng lớn di chuyển và đậu đỗ trên sân.

Quá trình vệ sinh và chăm sóc sân vườn cũng trở nên vô cùng nhàn nhã vì bề mặt gạch có khả năng chống bám bẩn tuyệt đối, bạn chỉ cần dùng vòi nước xịt nhẹ là mọi bùn đất đều bị đánh bay sạch sẽ. Ngoài ra, gạch có kích thước vô cùng đa dạng từ khổ vuông bốn mươi nhân bốn mươi đến khổ lớn sáu mươi nhân sáu mươi, giúp các kiến trúc sư linh hoạt sáng tạo nhiều kiểu phối cảnh độc đáo cho các căn biệt thự hay nhà phố hiện đại.

Gạch terrazzo - Giải pháp lát sân ngoại thất thế hệ mới

Gạch terrazzo cũng đang là giải pháp lát sân ngoại thất thế hệ mới vô cùng thân thiện với môi trường nhờ công nghệ ép thủy lực không nung giúp giảm thiểu tối đa lượng khí thải độc hại. Ưu điểm nổi bật đầu tiên của dòng gạch này là độ dày vượt trội lên đến từ ba đến mười cen-ti-mét mang lại khả năng chịu tải trọng và lực va đập cơ học ở mức cực kỳ kinh ngạc.

Gạch terrazzo lát sân đa dạng hoa văn, màu sắc và có khả năng chống trượt rất tốt. (Ảnh: topmatstore.vn)

Nhờ kết cấu bề mặt nhám sần từ các hạt đá granite nhỏ li ti rải đều, gạch có khả năng chống trơn trượt đạt tiêu chuẩn tối ưu ngay cả khi mặt sân bị ngập nước hay dính dầu mỡ bôi trơn.

(Ảnh minh họa: taicera.vn)

Gạch bê tông tự chèn

Khác với gạch đổ bê tông cố định, loại gạch bê tông tự chèn được lát trực tiếp trên nền cát đệm phẳng nên có khả năng tự thấm hút nước xuyên qua các kẽ mạch gạch rất nhanh, giúp chống ngập cục bộ cho sân vườn cực tốt.

Gạch bê tông tự chèn có thời gian thi công nhanh chóng, tiết kiệm. (Ảnh: hangraohoatranh.com)

Bên cạnh đó, việc thi công dòng gạch này diễn ra vô cùng đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí do thợ xây chỉ cần sắp xếp các viên gạch khít vào nhau mà không cần sử dụng đến vữa xi măng hay keo dán gạch phức tạp. Trong quá trình sử dụng lâu dài, nếu có một vài viên gạch bị hỏng hóc hoặc gia đình cần đào đường ống nước ngầm phía dưới, bạn hoàn toàn có thể nhấc riêng các viên gạch đó lên rồi tái sử dụng lát lại như cũ mà không phải đập phá toàn bộ mặt sân.

Với sự đa dạng về hình dáng hình học từ gạch hình lục giác, hình chữ nhật cho đến gạch con sâu kết hợp cùng bảng màu phong phú, chủ nhà có thể tự do sáng tạo sắp xếp thành các đường viền nghệ thuật hay hình khối bắt mắt.

Gạch đỏ vẫn được sử dụng ở 1 số công trình chuyên biệt

Nói như vậy không có nghĩa là gạch đỏ cần được loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù thị phần tổng thể giảm, gạch đỏ vẫn giữ vị thế "thống trị" ở một số phân khúc chuyên biệt.

Ví dụ, đối với các công trình như nhà thờ tổ, từ đường, đền chùa, di tích lịch sử hoặc các quán cà phê phong cách Indochine/Rustic, gạch đỏ luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm khó thay thế.

Ngoài ra, ở các khu vực nông thôn và vùng ven, gạch đỏ vẫn được ưa chuộng nhờ ưu thế giá thành rẻ, dao động phổ biến từ 60.000đ – 115.000đ/m², giúp tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng và phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Gia Linh (Tổng hợp)