90% phụ nữ không biết điều này khi chọn nước hoa – Bạn có nằm trong số đó?

Rất nhiều người chọn nước hoa bằng ấn tượng đầu tiên, nhưng đó lại là lý do khiến họ mua nhầm mùi, dùng không hợp và nhanh chán. Điều ít ai biết là mùi hương chỉ thật sự “lộ diện” sau khi xịt lên da và chờ qua vài tầng hương đầu tiên.

Chọn nước hoa không đơn giản là ngửi mùi nào thơm rồi mua ngay. Phần lớn mọi người thường bị cuốn vào mùi mở đầu vì nó dễ gây ấn tượng nhất, nhưng mùi đầu chỉ là lớp hương đầu tiên, không phải toàn bộ “chân dung” của chai nước hoa. Sau khoảng 15 đến 30 phút, mùi mới dần ổn định và hiện ra rõ hơn trên da, lúc đó bạn mới biết nó có thật sự hợp với mình hay không.

Sai lầm lớn nhất: thử trên giấy rồi quyết định luôn

Một sai lầm rất phổ biến là thử nước hoa trên giấy thử, thấy thơm là mua ngay. Cách này chỉ cho bạn biết mùi lúc mới xịt, chứ không phản ánh đúng mùi hương sẽ biến đổi thế nào trên cơ thể. Khi xịt lên da, nước hoa chịu ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt độ và cả độ pH, nên cùng một chai có thể lên mùi rất khác ở mỗi người.

Đó cũng là lý do có những chai nhìn rất “xịn”, rất được khen trên mạng, nhưng khi dùng thực tế lại không khiến bạn thấy tự tin. Nước hoa là món cá nhân hóa cao, nên thứ hợp người khác chưa chắc đã hợp bạn.

Vì sao phải đợi mới biết mùi thật?

Khi vừa xịt, bạn thường chỉ cảm nhận được tầng hương đầu. Sau đó mùi cồn bay đi, tầng giữa và tầng cuối mới bắt đầu xuất hiện, và đây mới là phần quyết định cảm giác lưu hương trên da. Nếu mua quá nhanh, bạn rất dễ bị đánh lừa bởi cảm xúc trong vài phút đầu tiên.

Một mẹo rất quan trọng là thử trực tiếp lên cổ tay hoặc vùng trong khuỷu tay, rồi chờ ít nhất 20 đến 30 phút trước khi quyết định. Nếu có thể, hãy tiếp tục quan sát thêm trong 1 đến 2 giờ, vì lúc đó mùi đã ổn định hơn và phản ánh khá rõ cách chai nước hoa “sống” cùng làn da của bạn.

Đừng thử quá nhiều mùi cùng lúc

Khứu giác con người có giới hạn, nên nếu thử quá nhiều mùi trong một lần, bạn sẽ rất dễ bị rối và không còn phân biệt được đâu là mùi mình thật sự thích. Một số chuyên gia khuyên chỉ nên thử tối đa 3 mùi trong cùng một buổi để tránh “quá tải” khứu giác.

Đây là lỗi rất thường gặp ở những người mới chọn nước hoa: Đi một vòng cửa hàng, xịt quá nhiều mẫu thử rồi cuối cùng chẳng nhớ nổi mùi nào là mùi nào. Càng cố chọn nhanh, khả năng chọn nhầm càng cao.

Chọn theo hoàn cảnh, không chỉ theo sở thích

Một chai nước hoa phù hợp không chỉ là chai bạn thích ngửi, mà còn phải hợp với hoàn cảnh bạn dùng nó. Mùi nhẹ, tươi mát thường dễ dùng ban ngày hoặc khi đi làm; mùi sâu, ấm và nồng hơn lại hợp buổi tối hoặc dịp đặc biệt.

Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc loại da của mình. Da khô thường khiến nước hoa bay nhanh hơn, trong khi da dầu có thể giữ mùi tốt hơn. Vì vậy, cùng một chai nhưng người này thấy lưu hương rất lâu, người kia lại thấy mùi nhạt đi nhanh chóng.

Điều quan trọng nhất khi mua nước hoa không phải là chạy theo xu hướng hay chọn chai đang được khen nhiều nhất. Hãy chọn mùi khiến bạn thấy thoải mái, tự tin và đúng với nhịp sống của mình.

Nói cách khác, đừng để ấn tượng 5 phút đầu quyết định cả một chai nước hoa mà bạn sẽ mang trên người nhiều giờ liền. Nếu biết thử đúng cách, chờ đúng lúc và chọn theo da, bạn sẽ tránh được rất nhiều lần mua nhầm.