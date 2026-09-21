Kết hôn 20 năm vẫn ngủ riêng giường, nữ kiến trúc sư tự thiết kế căn nhà 3 tầng: Càng sống lâu càng hiểu một điều

Sau 20 năm kết hôn, nữ kiến trúc sư Nhật Bản và chồng vẫn giữ những khoảng trời riêng: Người mê công việc, người thích tận hưởng cuộc sống, thậm chí ngủ trên hai chiếc giường khác nhau. Căn nhà 3 tầng rộng 150m² họ cùng sống vì thế cũng được thiết kế theo một nguyên tắc đặc biệt: Gần nhau nhưng không nhất thiết làm mọi thứ giống nhau.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà bên bờ sông Tama ở Tokyo dễ khiến người qua đường tưởng nhầm là một quán cà phê nhỏ. Mặt tiền phủ kính, bên trong tràn ngập cây xanh, đồ gỗ cũ, những món đồ sưu tầm và ánh sáng tự nhiên. Nhưng với nữ kiến trúc sư Yuki Horiuchi, đây không đơn giản là một căn nhà đẹp.

Đó là nơi cô vừa sống, vừa làm việc và cũng là không gian được thiết kế để hai con người có tính cách gần như trái ngược vẫn có thể chung sống thoải mái suốt nhiều năm.

Một người mê công việc, một người mê cuộc sống

Yuki Horiuchi là kiến trúc sư và gần như dành phần lớn thời gian cho công việc. Cô làm việc tự do, vì thế khái niệm nghỉ hưu dường như khá xa lạ. Khi bắt đầu một dự án, cô có thể tập trung đến mức quên thời gian.

Chồng cô từng là biên tập viên của một tạp chí phong cách sống và cũng viết sách. Sau khi kết hôn, anh nghỉ công việc toàn thời gian để hỗ trợ vợ, chăm lo nhiều việc trong nhà.

Nếu Yuki có thể ngồi hàng giờ trước bản vẽ, người chồng lại có vô số sở thích: Câu cá, nấu ăn, đi mô tô, chơi nhạc, nghe đĩa than, pha cà phê và sưu tầm đồ cổ.

Hai người gần như đứng ở hai đầu của một cán cân.

Một người thích làm việc. Một người biết cách tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng chính sự khác biệt ấy lại trở thành cách họ bổ sung cho nhau trong suốt 20 năm chung sống.

Mất 10 năm mới tìm được nơi để xây ngôi nhà mong muốn

Yuki mất khoảng 10 năm để tìm được mảnh đất phù hợp tại Tokyo.

Vị trí ngôi nhà chỉ cách khu trung tâm khoảng nửa giờ lái xe nhưng phía trước lại hướng ra dòng sông Tama và một dải cây xanh rộng lớn. Với một kiến trúc sư, đây gần như là điều kiện lý tưởng: Vẫn thuận tiện đi lại nhưng không bị cảm giác ngột ngạt của thành phố bao quanh.

Trên mảnh đất hình chữ nhật, Yuki xây căn nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 150m².

Do khu đất sâu và hẹp, nếu xây theo cách thông thường, phần giữa nhà rất dễ thiếu sáng. Vì vậy cô tạo tới ba khoảng sân, đồng thời mở nhiều cửa sổ lớn để đưa ánh sáng, gió và cây xanh len vào gần như mọi không gian.

Mặt tiền chính sử dụng nhiều kính, trong khi các mảng tường bên ngoài có màu xanh đậm, giúp công trình hòa vào cảnh quan xung quanh.

Tầng một giống một quán cà phê hơn là phòng khách truyền thống

Không gian tầng một có thể mở hoàn toàn nhờ hai cánh cửa kính lớn từ sàn tới trần.

Khi cửa mở, ranh giới giữa bên trong và bên ngoài gần như biến mất. Không gian này vừa là phòng ăn, vừa là nơi tiếp khách và đôi khi trở thành phòng họp của Yuki.

Đây cũng là khu vực cô yêu thích nhất trong nhà bởi có thể vừa làm việc, vừa cảm nhận nắng, gió và cây xanh bên ngoài.

Điều thú vị là rất nhiều người đi ngang qua tưởng căn nhà là một quán cà phê. Và đó gần như chính xác là điều Yuki mong muốn.

Trước đây cô thường ra quán cà phê để làm việc vì thích cảm giác thư giãn và nguồn cảm hứng mà những không gian này mang lại. Khi tự xây nhà, cô quyết định đưa trải nghiệm ấy vào nơi ở của mình.

Còn người chồng vốn yêu cà phê nên khu bếp luôn có đủ dụng cụ pha chế, từ máy xay, bình pha tới những chiếc cốc anh sưu tầm từ nhiều nơi.

Một căn nhà vì thế không cần đóng khung trong khái niệm phòng khách phải có sofa lớn, bàn trà hay tủ tivi. Với gia đình này, tầng một giống một quán cà phê riêng, nơi sinh hoạt và công việc có thể linh hoạt thay đổi tùy thời điểm.

Căn bếp được thiết kế riêng cho người chồng

Trong gia đình, người thường xuyên nấu ăn lại là chồng Yuki.

Vì thế nữ kiến trúc sư không thiết kế bếp dựa trên một hình mẫu có sẵn mà dựa vào chính người sẽ sử dụng nó mỗi ngày.

Căn bếp dùng nhiều vật liệu như thép không gỉ, sắt và gỗ cũ, kết hợp tông màu tối. Hai phía bếp đều mở ra khoảng sân, ánh sáng có thể đi vào từ nhiều hướng khiến căn phòng dù sử dụng màu tối vẫn không nặng nề.

Trên cao còn có một ô cửa nhỏ nối tầm nhìn giữa bếp và tầng trên. Hai người có không gian riêng nhưng vẫn có thể biết người kia đang ở đâu hoặc đang làm gì.

Chi tiết này khá thú vị bởi nó gần như tóm gọn cách hai vợ chồng sống: Không dính lấy nhau nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt.

Sống chung một nhà nhưng mỗi người vẫn có thế giới riêng

Tầng hai vừa là phòng khách vừa là nơi làm việc.

Một bên là khu vực của Yuki với máy tính, sách kiến trúc, bản vẽ và tài liệu. Phía còn lại là thế giới của chồng cô với đĩa than, ampli và máy nghe nhạc cổ.

Ở trung tâm tầng này còn có một khu lưu trữ dành cho sở thích của người chồng.

Ban đầu Yuki nghĩ diện tích đó đã khá lớn. Nhưng đến lúc chuyển nhà cô mới phát hiện chồng mình có tới ba bộ trống, năm chiếc saxophone cùng vô số đồ sưu tầm khác.

Điều đáng chú ý là cô hiếm khi hỏi chồng mua gì hoặc có bao nhiêu đồ.

Cô cũng không yêu cầu anh phải từ bỏ sở thích chỉ vì hai người sống chung.

Trong căn nhà này, sự ngăn nắp không đồng nghĩa với việc tất cả thành viên phải có cùng một lối sống.

Kết hôn 20 năm nhưng vẫn ngủ hai giường

Chi tiết khiến nhiều người tò mò nhất có lẽ nằm ở tầng ba. Trong phòng ngủ không phải một chiếc giường đôi lớn mà là hai chiếc giường đơn. Sau 20 năm kết hôn, hai vợ chồng vẫn ngủ riêng giường.

Lý do lại rất đơn giản.

Yuki thường thức khuya vì công việc trong khi chồng cô có thói quen dậy sớm. Nếu ngủ chung một giường, lịch sinh hoạt của người này rất dễ ảnh hưởng người kia.

Thay vì buộc một người thay đổi, họ chọn hai chiếc giường, không phải vì xa cách mà vì tôn trọng nhịp sống của nhau.

Yuki cho rằng không cần thiết phải thay đổi toàn bộ cách sống của mình chỉ để chiều theo người còn lại. Hai người có thể là vợ chồng nhưng trước hết vẫn là hai cá thể với sở thích và thói quen khác nhau.

"Hiểu một nửa về người kia đôi khi đã đủ"

Sau nhiều năm chung sống, Yuki nhận ra một điều: Con người gần như không thể hiểu hoàn toàn một người khác.

Chồng cô có thể say mê hàng giờ với lịch sử của một món đồ cổ hay một chiếc đĩa nhạc. Yuki có thể nghe nhưng không nhất thiết phải hiểu hết.

Ngược lại, anh cũng không cần bước hoàn toàn vào thế giới kiến trúc và công việc của cô.

Theo Yuki, hiểu một nửa về người kia đôi khi đã là đủ.

Hai người không can thiệp quá nhiều vào sở thích của nhau, không cố ép đối phương sống theo cách của mình và cũng không giữ quá lâu những chuyện khiến mình khó chịu.

Nếu có tranh luận, ngày hôm sau họ thường để nó qua đi.

Sau 20 năm, bí quyết của cuộc hôn nhân này dường như không nằm ở việc lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nó nằm ở khả năng sống chung với những khác biệt.

Và căn nhà 150m² mà Yuki thiết kế cũng phản ánh chính quan niệm ấy: Có những khoảng không gian chung để gặp nhau, nhưng cũng có những góc riêng để mỗi người được sống theo cách mình muốn.

Có lẽ sau cùng, một ngôi nhà dễ chịu không phải nơi mọi thành viên lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, mà là nơi mỗi người đều có đủ không gian để được là chính mình.