Lời khuyên cho những gia đình đặt bàn thờ ở tầng 1

Đặt bàn thờ ở tầng 1 thuận tiện cho sinh hoạt, nhưng gia đình cũng nên chú ý một vài điều.

Trong nhiều ngôi nhà Việt, bàn thờ được đặt ngay tại tầng 1, thường là trong phòng khách hoặc một khoảng không gian liền kề khu vực sinh hoạt chung. Cách bố trí này vốn không hề xa lạ. Với nhà một tầng thì đây gần như là điều hiển nhiên, còn ở nhà phố nhiều tầng, không ít gia đình vẫn lựa chọn tầng 1 vì thuận tiện cho việc thắp hương, thay nước, cắm hoa và chăm sóc bàn thờ hàng ngày. Sự thuận tiện càng dễ thấy ở những gia đình có người lớn tuổi. Thay vì mỗi lần thắp hương lại phải lên xuống cầu thang, bàn thờ ở tầng 1 giúp mọi người dễ dàng chăm nom hơn. Vào ngày giỗ, lễ Tết hay khi con cháu tập trung đông đủ, việc thắp hương cũng thuận tiện vì không gian thờ cúng nằm gần khu vực sinh hoạt của cả nhà.

Tuy nhiên, tầng 1 cũng có một đặc điểm rất khác so với phòng thờ riêng ở tầng trên: đây thường là nơi có nhiều hoạt động nhất trong nhà. Cửa chính mở đóng liên tục, khách khứa ra vào, trẻ nhỏ vui chơi, đồ đạc sinh hoạt thường xuyên được mang qua lại. Nếu phòng khách liên thông với các không gian khác, bụi, gió và cả những hoạt động hàng ngày cũng dễ tác động tới khu vực bàn thờ hơn.

Điều đó không có nghĩa gia đình phải chuyển bàn thờ sang một tầng khác. Nếu vị trí hiện tại đã phù hợp với nếp sinh hoạt của cả nhà, điều cần thiết hơn là chú ý một vài chi tiết nhỏ trong quá trình sử dụng để khu vực này luôn sạch sẽ, trang nghiêm và an toàn.

1. Để ý cửa chính, cửa sổ và luồng gió mỗi khi thắp hương

Đây là điều các gia đình đặt bàn thờ ở tầng 1 nên chú ý đầu tiên.

Ở nhiều ngôi nhà, bàn thờ nằm trong phòng khách và không quá xa cửa chính. Trong sinh hoạt hàng ngày, cửa liên tục được mở để mọi người ra vào; những ngày thời tiết mát, gia đình còn có thể mở cả cửa chính lẫn cửa sổ để thông thoáng nhà. Luồng gió này bình thường không gây vấn đề gì, nhưng khi đang thắp hương, nến hoặc sử dụng đèn có ngọn lửa thì cần cẩn thận hơn. Gió mạnh có thể làm tàn hương rơi xuống, khiến ngọn lửa chao hoặc làm những vật nhẹ gần đó bị dịch chuyển. Vì vậy, mỗi lần thắp hương, gia đình nên quan sát khu vực xung quanh thay vì thắp xong rồi rời đi ngay. Rèm cửa, giấy, hoa khô và những vật dễ bắt lửa không nên để quá gần nguồn lửa. Nếu hôm đó gió lùa mạnh từ cửa chính hoặc cửa sổ, có thể điều chỉnh cửa để hạn chế luồng gió thổi trực tiếp về phía bàn thờ.

Đây đơn giản là một lưu ý về an toàn, đặc biệt với những gia đình vẫn duy trì thói quen thắp hương thường xuyên.

2. Đừng để khu vực quanh bàn thờ dần trở thành chỗ để đồ sinh hoạt

Đây lại là một tình huống rất dễ xảy ra khi bàn thờ nằm ở tầng 1. Phòng khách thường là nơi mọi người vừa bước vào nhà, cũng là nơi diễn ra phần lớn sinh hoạt chung. Túi xách, chìa khóa, mũ bảo hiểm, đồ vừa mua về, đồ chơi của trẻ hay những món chưa kịp cất đôi khi được tiện tay đặt lên một chiếc tủ hoặc mặt bàn gần đó. Một hai món ban đầu có vẻ không đáng kể, nhưng nếu không để ý, khu vực quanh bàn thờ rất dễ dần trở thành nơi chứa đồ tạm. Gia đình không cần tạo ra một khoảng trống quá lớn hay tách hoàn toàn bàn thờ khỏi phòng khách. Tuy nhiên, nên duy trì một khoảng không gian tương đối gọn gàng xung quanh. Những món đồ sử dụng hàng ngày nên có vị trí riêng thay vì để lẫn với đồ thờ hoặc chất đống ngay phía dưới, phía trước bàn thờ.

Đặc biệt, những vật dễ cháy như giấy, thùng carton, túi nilon cũng không nên tập kết gần khu vực thường xuyên thắp hương hoặc sử dụng nến, đèn có ngọn lửa. Chỉ cần hình thành thói quen "đồ sinh hoạt không để quanh bàn thờ", việc giữ khu vực này gọn gàng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

3. Nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi càng cần chú ý nguồn lửa và nguồn điện

Một ưu điểm của bàn thờ tầng 1 là dễ tiếp cận, nhưng chính điều đó cũng đồng nghĩa trẻ nhỏ hoặc vật nuôi có thể đến gần khu vực này hơn. Nếu gia đình sử dụng bàn thờ đứng, những đồ vật đặt ở phần thấp hoặc xung quanh càng cần được kiểm tra. Diêm, bật lửa, hộp hương và các vật dụng có khả năng gây nguy hiểm không nên để trong tầm với của trẻ.

Tương tự, nếu bàn thờ sử dụng đèn điện, gia đình nên để ý dây dẫn và ổ cắm. Tránh để dây điện thả xuống vị trí trẻ có thể kéo hoặc vật nuôi có thể vướng vào. Những dây đã cũ, đầu cắm lỏng hoặc ổ điện có dấu hiệu bất thường cũng nên được xử lý thay vì tiếp tục sử dụng.

Vào lúc đang thắp hương hoặc đốt nến, người lớn càng không nên để trẻ chơi một mình ngay cạnh bàn thờ. Không cần biến khu vực thờ cúng thành nơi hoàn toàn "cấm trẻ đến gần". Điều quan trọng là người lớn chủ động loại bỏ những nguy cơ mà trẻ chưa đủ khả năng nhận biết, nhất là nguồn lửa và điện.

4. Tầng 1 nhiều người qua lại, nên để ý việc vệ sinh thường xuyên hơn

Một bàn thờ đặt ở phòng riêng trên tầng cao thường ít chịu tác động từ hoạt động ra vào hàng ngày. Trong khi đó, bàn thờ ở tầng 1 có thể nằm khá gần cửa chính, phòng khách hoặc lối đi nên bụi từ bên ngoài cũng dễ theo người và không khí vào nhà.

Bởi vậy, gia đình nên để ý tình trạng bàn thờ trong sinh hoạt hàng ngày.

Điều này không có nghĩa ngày nào cũng phải tổng vệ sinh hay liên tục di chuyển bát hương và các vật phẩm đang được đặt ổn định. Chỉ cần quan sát những thứ dễ nhìn thấy và dễ chăm sóc: chén nước có sạch không, hoa có héo không, trái cây có dấu hiệu hỏng hay chưa, mặt bàn có nhiều bụi hoặc tàn hương rơi xuống hay không. Nếu gia đình thường xuyên dâng nước, nên thay nước và vệ sinh chén khi cần. Hoa héo, lá rụng hoặc trái cây đã hỏng cũng nên được bỏ xuống thay vì tiếp tục để trên bàn thờ nhiều ngày.

Riêng với bụi, có thể lau những khu vực dễ tiếp cận bằng khăn sạch phù hợp. Những lần cần vệ sinh kỹ hơn nên thực hiện cẩn thận, không nhất thiết mỗi ngày lại xê dịch toàn bộ đồ thờ.

Đặt ở tầng 1, điều quan trọng nhất vẫn là phù hợp với nếp sống của gia đình

Bàn thờ ở tầng 1 có một lợi thế rất thực tế: gần với đời sống hàng ngày của cả nhà. Người lớn tuổi không phải thường xuyên lên xuống cầu thang, việc thay nước hay cắm hoa thuận tiện, còn vào những ngày giỗ, lễ Tết, con cháu cũng dễ cùng nhau thắp hương.

Đi cùng sự thuận tiện ấy là một vài đặc điểm khó tránh khỏi của tầng 1: nhiều người qua lại hơn, cửa chính thường xuyên mở đóng, trẻ nhỏ dễ tiếp cận và bụi từ bên ngoài cũng dễ xuất hiện hơn. Vì vậy, thay vì quá bận tâm đến những quan niệm rằng bàn thờ nhất thiết phải nằm ở tầng nào, gia đình nên tập trung vào chính những vấn đề thực tế này.

Giữ khu vực quanh bàn thờ gọn gàng, chú ý nguồn lửa khi có gió, bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ và thường xuyên kiểm tra nước, hoa quả, bụi bẩn là những việc đơn giản nhưng có ý nghĩa hơn nhiều. Sau cùng, không có một cách bố trí phù hợp với tất cả mọi ngôi nhà. Một gia đình nhiều thế hệ sống trong nhà phố sẽ có nhu cầu khác với một cặp vợ chồng sống trong căn hộ hay một ngôi nhà chỉ có một tầng. Nếu bàn thờ ở tầng 1 giúp cả nhà thuận tiện chăm sóc, vẫn giữ được sự sạch sẽ, trang nghiêm và an toàn thì đó hoàn toàn có thể là cách bố trí phù hợp với chính gia đình mình.