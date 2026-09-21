3 phần thịt lợn KHÔNG NÊN mua

Khi mua thịt lợn, có 3 phần người tiêu dùng nên đặc biệt chú ý.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc đến mức nhiều người đi chợ chỉ cần nhìn qua quầy hàng đã biết hôm nay muốn mua ba chỉ để rang, thịt vai để băm hay thịt thăn để xào. Người thích nạc, người thích miếng có cả nạc lẫn mỡ; lựa chọn phần nào phần lớn vẫn phụ thuộc vào khẩu vị và món ăn của từng gia đình. Thế nhưng có một chuyện không nên lựa chọn theo sở thích, đó là tình trạng của miếng thịt. Một phần thịt vốn ngon đến đâu cũng không đáng mua nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Vì vậy, thay vì nghe những lời truyền miệng rằng bộ phận này của con lợn là độc hay bộ phận kia tuyệt đối không được ăn, người đi chợ nên học cách nhận biết những trường hợp thực sự cần tránh.

Dưới đây là 3 kiểu thịt lợn nếu bắt gặp ở quầy hàng, tốt nhất nên cân nhắc chọn miếng khác.

1. Thịt vùng cổ còn nhiều hạch hoặc xuất hiện những khối bất thường

Thịt cổ lợn không phải cứ mua về ăn là có hại. Tuy nhiên, đây là khu vực người mua nên quan sát kỹ vì có hệ thống hạch bạch huyết. Khi thịt đã được pha lọc sạch, người mua thông thường không cần quá lo lắng. Ngược lại, nếu miếng thịt còn lẫn những cục giống hạch, đặc biệt là các khối sưng to, đổi màu hoặc có hình dạng bất thường, không nên vì rẻ mà mua về rồi tự cắt bỏ. Đi chợ gặp trường hợp này, cách xử lý đơn giản nhất là nhờ người bán đổi sang miếng khác. Nếu mua thịt đóng gói, nên quan sát cả hai mặt của miếng thịt qua bao bì nếu có thể. Cũng cần tránh cách suy luận rằng cứ thịt cổ là độc. Điều đáng quan tâm không phải cái tên thịt cổ, mà là hạch và những biểu hiện bất thường còn xuất hiện trên miếng thịt.

2. Lòng, gan, cật và các loại phủ tạng có màu hoặc mùi bất thường

Phủ tạng lợn vẫn là nguyên liệu của rất nhiều món ăn quen thuộc. Vì vậy, nói lòng, gan hay cật là những bộ phận độc và không nên ăn là không chính xác. Nhưng nếu mua nhóm thực phẩm này ngoài chợ, người mua nên khó tính hơn một chút. Đừng chỉ thấy lòng trắng đẹp là chọn ngay. Hãy để ý mùi, màu sắc, bề mặt và cách người bán bảo quản. Nếu phủ tạng có mùi ôi lạ, nhớt bất thường, đổi màu hoặc tình trạng khiến bạn không yên tâm, tốt nhất chuyển sang lựa chọn khác. Đặc biệt, không nên mua phủ tạng không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm được bày bán trong điều kiện vệ sinh kém chỉ vì giá rẻ. Sau khi mua về, phủ tạng cũng cần được sơ chế sạch và nấu chín kỹ. Các món lòng tái, tiết canh hay phủ tạng chưa chín kỹ không phải lựa chọn an toàn chỉ vì nguyên liệu trông còn tươi.

3. Miếng thịt có màu, mùi, độ đàn hồi bất thường: Dù là phần ngon cũng bỏ qua

Đây mới là lời khuyên đáng nhớ nhất khi đi chợ, bởi nó áp dụng với mọi phần của con lợn. Một miếng ba chỉ đẹp về tỷ lệ nạc mỡ, miếng vai đúng phần bạn đang cần hay miếng thăn được bán rẻ cũng không nên mua nếu bản thân thịt đã có biểu hiện không còn tươi. Theo hướng dẫn lựa chọn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm, thịt lợn tươi thường có bề mặt khô, màu sắc bình thường, vết cắt có màu sắc tự nhiên, thịt chắc và có độ đàn hồi. Khi dùng ngón tay ấn vào rồi bỏ ra, thịt tươi có khả năng trở lại trạng thái ban đầu.

Ngược lại, nếu thịt có bề mặt nhớt, màu sắc bất thường, mùi khó chịu, vết cắt ướt hoặc ấn vào thấy độ đàn hồi kém thì không nên mua. Ngoài ra, những miếng thịt có biểu hiện xuất huyết, phù nề hoặc những dấu hiệu bất thường khó xác định cũng không phải thứ để người mua mang về rồi hy vọng nấu chín là giải quyết được. Đi chợ không cần phải trở thành chuyên gia nhận biết bệnh ở vật nuôi. Không xác định được tình trạng của miếng thịt thì đơn giản nhất là không mua.

Vậy mua thịt lợn thế nào để vừa ngon vừa yên tâm?

Sau khi loại được những miếng có dấu hiệu bất thường, lúc này gia đình mới cần tính đến chuyện chọn phần thịt nào. Nếu muốn món xào hoặc món ăn cần ít mỡ, có thể chọn thịt thăn hoặc những phần nạc phù hợp. Muốn băm, làm viên hay món cần độ mềm béo hơn, thịt vai là lựa chọn quen thuộc. Còn ba chỉ có cả nạc và mỡ sẽ hợp với món kho, rang hoặc nướng. Không có một phần thịt duy nhất tốt nhất cho tất cả mọi người và mọi món ăn.

Khi đi chợ, thay vì chỉ chăm chăm tìm miếng thật đỏ hoặc thật nhiều nạc, bạn hãy dành vài giây nhìn toàn bộ miếng thịt. Kiểm tra bề mặt, màu sắc, độ đàn hồi, mùi nếu có thể và quan sát cả điều kiện bày bán. Ưu tiên điểm bán có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và thịt được bảo quản phù hợp. Nếu mua thịt đóng gói ở siêu thị, đừng bỏ qua ngày đóng gói, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và tình trạng bao bì. Thấy túi bị rách, phồng bất thường, có nhiều dịch lạ hoặc thịt bên trong đổi màu thì nên chọn gói khác.

Cuối cùng, mua thịt lợn ngon không chỉ là chọn đúng ba chỉ, thịt vai hay thịt thăn. Quan trọng hơn là biết bỏ qua những miếng thịt có dấu hiệu khiến mình không yên tâm. Thịt lợn là thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình, vì vậy đừng vì rẻ hơn một chút, miếng thịt trông nhiều nạc hơn hay người bán mời chào mà bỏ qua những bất thường có thể quan sát được. Đi chợ kỹ thêm vài phút, chọn thịt tươi từ nơi đáng tin cậy và mua lượng vừa đủ dùng vẫn là cách đơn giản nhất để bữa ăn vừa ngon, vừa yên tâm hơn.