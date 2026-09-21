Mỹ nhân quê Thanh Hóa lấy chồng thiếu gia Quảng Trị: "Thăng hạng kép" visual lẫn style, khí chất phu nhân ngày càng cuốn

Sau khi kết hôn, không chỉ visual ngày càng rực rỡ, gu thời trang của mỹ nhân quê Thanh Hóa cũng có màn chuyển mình đáng chú ý.

Đỗ Hà vốn ghi dấu với visual ngọt ngào, vóc dáng nổi bật, nhưng thời gian gần đây, gu thời trang của nàng Hậu cũng ngày càng trở thành điểm khiến dân tình chú ý. Đặc biệt sau khi kết hôn với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải - Viết Vương và bước vào cuộc sống làm dâu hào môn, người đẹp sinh năm 2001 cho thấy một màn "thăng hạng kép" khá rõ: nhan sắc thêm phần mặn mà, còn phong cách ăn mặc cũng được nâng cấp theo hướng tinh tế và có gu hơn.

Đỗ Hà không chạy theo những công thức quá cầu kỳ mà chuộng trang phục nữ tính, thanh lịch, thi thoảng điểm xuyết nét quyến rũ vừa đủ. Từ những bộ cánh đời thường đến váy áo dành cho các dịp đặc biệt, nàng Hậu đều khéo chọn phom dáng và cách phối giúp tôn lợi thế hình thể mà không làm mất đi vẻ trẻ trung vốn có. Cũng nhờ vậy, có rất nhiều công thức mặc đẹp của Đỗ Hà mà chị em hoàn toàn có thể tham khảo. Đặc biệt, không ít item được nàng Hậu lựa chọn còn đến từ các local brand Việt, thiết kế đẹp mắt, hợp xu hướng mà mua thì siêu dễ.

Mới đây, Đỗ Hà vừa “xả” loạt ảnh vi vu Nhật Bản, khoe visual rạng rỡ cùng những outfit vừa thanh lịch vừa bắt mắt. Trong chuyến ghé thăm bảo tàng nghệ thuật, nàng Hậu lựa chọn set đồ đơn giản nhưng ghi điểm nhờ cách phối khéo léo: áo hai dây nữ tính mix cùng quần jeans. Thiết kế áo hai dây với phần bèo nhún phối ren mang đến vẻ mềm mại, duyên dáng, trong khi chiếc quần jeans đính ngọc giúp tổng thể thêm phần điệu đà mà không mất đi nét trẻ trung. Dù đều là những item quen thuộc, cách lựa chọn phom dáng và chi tiết nhấn nhá đã giúp set đồ trở nên nổi bật, tôn trọn vóc dáng cùng thần thái cuốn hút của Đỗ Hà.

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Thả dáng ở đường phố Nhật Bản, Đỗ Hà gây thương nhớ với thiết kế đầm tím đầy nữ tính, khéo léo tôn lên nhan sắc yêu kiều cùng vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Người đẹp lựa chọn kiểu đầm dáng dài, hai dây cổ V, ghi điểm nhờ chất liệu voan mềm mại kết hợp phom váy xoè bồng bềnh, tạo cảm giác thướt tha trong từng chuyển động. Không cần đến những chi tiết cầu kỳ, thiết kế vẫn đủ sức tạo điểm nhấn nhờ gam màu pastel dịu mắt cùng phom dáng bay bổng. Đây là một item mà chị em có thể cân nhắc bổ sung vào tủ đồ, bởi không chỉ hợp để diện xuống phố mà có thể dễ dàng trưng dụng cho những buổi tiệc, hẹn hò hay các dịp đặc biệt.

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Tủ đồ của Đỗ Hà dường như đặc biệt ưu ái những thiết kế cổ yếm, và mới đây nàng Hậu tiếp tục ghi điểm với một set đồ sành điệu cùng kiểu áo này. Người đẹp lựa chọn áo cổ yếm chất liệu ren, mang đến vẻ yêu kiều, nữ tính nhưng vẫn đầy thời thượng, kết hợp cùng chân váy trắng cạp cao để tạo nên tổng thể hài hòa, thanh thoát. Set đồ ghi điểm nhờ cách phối đơn giản mà vẫn trendy, vừa tôn dáng lại dễ ứng dụng, chị em hoàn toàn có thể học theo cho những ngày muốn lên đồ nữ tính nhưng vẫn thật trẻ trung.

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Đỗ Hà mặc đẹp không điểm chê, ngay cả style đi ăn cưới cũng cuốn hút thôi rồi. Trong một outfit, nàng Hậu lựa chọn thiết kế đầm lưới phối ren với phom váy xoè bồng bềnh, mang đến vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Những đường ren được điểm xuyết vừa đủ tạo nét duyên dáng cho thiết kế, trong khi tông trắng kem nhẹ nhàng giúp tôn da và làm tổng thể thêm phần sang xịn. Chị em nào đang tìm một mẫu váy để diện đi tiệc hay dự sự kiện có thể tham khảo ngay thiết kế này của Đỗ Hà. Kiểu dáng nữ tính, dễ tôn dáng mà lên hình cũng cực kỳ bắt mắt.