5 kem chống nắng nâng tông tự nhiên, giúp da sáng hồng không cần makeup

Đây là 5 dòng kem chống nắng nâng tông đỉnh cao giúp bạn tự tin xuống phố với mặt mộc mịn màng mà không cần chạm đến bất kỳ lớp phấn trang điểm nào.

Đối với những cô nàng bận rộn hoặc yêu thích phong cách làm đẹp tối giản, một thỏi kem chống nắng tích hợp khả năng nâng tông nhẹ nhàng chính là "vũ khí" không thể thiếu mỗi sáng. Khác với các dòng sản phẩm nâng tông trắng bệch hay gây vón cục trước đây, thế hệ kem chống nắng hiện đại mang đến hiệu ứng làm đều màu da vô cùng tinh tế, hiệu chỉnh sắc tố da ửng hồng rạng rỡ và tạo độ căng bóng tự nhiên. Dưới đây là 5 dòng kem chống nắng nâng tông đỉnh cao giúp bạn tự tin xuống phố với mặt mộc mịn màng mà không cần chạm đến bất kỳ lớp phấn trang điểm nào.

1. Beauty of Joseon Stay Fresh Tone-Up SPF50+ PA++++

Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Beauty of Joseon luôn biết cách chinh phục giới cuồng skincare nhờ sự kết hợp giữa y học cổ truyền Hanbang và công nghệ hiện đại. Dòng Stay Fresh Tone-Up sở hữu chất kem màu hồng nhạt dịu nhẹ, lướt trên da mịn mượt như một lớp kem lót cao cấp. Nhờ các chiết xuất thảo mộc nuôi dưỡng da, sản phẩm không chỉ mang lại chỉ số chống nắng tối ưu mà còn hiệu chỉnh các vùng da xỉn màu, tạo hiệu ứng da sáng hồng tươi tắn, kiềm dầu nhẹ nhàng và giữ cho bề mặt da luôn thông thoáng suốt cả ngày.

Nơi mua: Beauty of Joseon

2. Elixir Reflet Balancing Oshiroi Milk C SPF50+ PA++++

Đến từ phân khúc chăm sóc da cao cấp của tập đoàn Shiseido Nhật Bản, Elixir Reflet Balancing Oshiroi Milk C là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp chuẩn style "glass skin". Với kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ như nước, sản phẩm nhanh chóng tệp vào da mà không gây cảm giác nhờn rít. Màng bảo vệ cân bằng bã nhờn giúp kiểm soát dầu thừa vùng chữ T, đồng thời mang lại lớp finish che phủ lỗ chân lông nhẹ nhàng, giúp làn da ửng hồng trong trẻo như được phủ một lớp phấn nhung mỏng mịn.

Nơi mua: Elixir

3. Torriden Tone Up Sun Cream DIVE IN Purple SPF50+ PA++++

Nếu bạn sở hữu làn da có sắc tố vàng đặc trưng của người Châu Á hoặc thường xuyên gặp tình trạng da mệt mỏi, xỉn màu thì kem chống nắng sắc tím Torriden Dive In Purple chính là "chân ái". Ứng dụng nguyên lý vòng tròn màu sắc, sắc tố tím nhạt trong kem chống nắng sẽ triệt tiêu hoàn toàn sắc vàng xỉn, giúp nâng tông da sáng trong, rạng rỡ một cách cực kỳ tự nhiên. Tích hợp phức hợp Hyaluronic Acid đa tầng, sản phẩm cung cấp độ ẩm dồi dào, giúp da căng mọng mà hoàn toàn không lo bị để lại vệt trắng hay khô căng.

Nơi mua: Torriden

4. Estée Lauder UVFinity SPF50+ PA++++

Nằm ở phân khúc hi-end đắt giá, Estée Lauder UVFinity là đỉnh cao của dòng chống nắng bảo vệ và nâng tông da chuyên sâu. Sản phẩm sở hữu công thức chống nắng phổ rộng tiên tiến, bảo vệ da triệt để trước tác hại của tia UV, ánh sáng xanh và ô nhiễm môi trường. Chất kem mỏng nhẹ chứa các hạt phản chiếu ánh sáng siêu vi, giúp làm mờ khuyết điểm nhẹ, tạo hiệu ứng da bắt sáng kiêu sa, hồng hào tự nhiên đúng chuẩn thần thái sang trọng ngầm (Quiet Luxury).

Nơi mua: Estée Lauder

5. Anessa Tone Up UV Gel SPF50+ PA++++

Anessa - thương hiệu chống nắng quốc dân đến từ Nhật Bản - chưa bao giờ làm người dùng thất vọng với dòng sản phẩm Tone Up UV Gel. Sở hữu sắc hồng lavender độc đáo cùng ngọc trai mịn, sản phẩm giúp nâng tông da rạng rỡ, che phủ các vùng da không đều màu và vết thâm nhẹ. Kết hợp cùng công nghệ Auto Booster chống trôi do nước và mồ hôi, dòng gel chống nắng này giữ cho làn da luôn căng bóng, sáng hồng suốt nhiều giờ liền mà không lo bị xuống tông hay bết dính.

Nơi mua: Anessa

Một lớp kem chống nắng nâng tông chất lượng không chỉ bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm mà còn mang lại diện mạo tươi tắn, tràn đầy sức sống mà không tốn nhiều thời gian trang điểm. Hãy lựa chọn cho mình dòng kem chống nắng phù hợp nhất để tự tin tỏa sáng với làn da mộc rạng rỡ mỗi ngày!