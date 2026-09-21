Nhà lúc nào cũng gọn nhưng vợ tôi gần như không phải dọn nhiều: 8 cách giảm một nửa việc nhà đáng học theo

Không phải ngày nào cũng cầm chổi, cầm giẻ lau từ sáng đến tối, bí quyết để nhà cửa luôn ngăn nắp đôi khi nằm ở một nguyên tắc rất đơn giản: Ngay từ đầu, hãy thiết kế cuộc sống sao cho có ít việc phải dọn nhất có thể.

Có những ngôi nhà nhìn lúc nào cũng sạch sẽ khiến người khác nghĩ chủ nhà hẳn phải dành rất nhiều thời gian cho việc lau chùi. Nhưng thực tế, người khéo việc nhà chưa chắc là người chăm dọn nhất. Họ thường là người biết cách giảm bớt những công việc không cần thiết.

Một người chồng chia sẻ rằng vợ mình đặc biệt giỏi khoản này. Cô không quá cầu toàn, cũng không biến việc nhà thành nhiệm vụ nặng nề mỗi ngày. Thay vào đó, cô áp dụng 8 nguyên tắc nhỏ để nhà ít bừa bộn hơn ngay từ đầu.

1. Muốn nhà dễ dọn, trước hết phải giảm đồ

Càng nhiều đồ trong nhà, càng có nhiều thứ cần tìm chỗ cất, lau bụi, sắp xếp và quản lý. Vì vậy, bước đầu tiên không phải mua thêm tủ đựng đồ mà là kiểm soát số lượng đồ đang sở hữu.

Những món lâu không dùng, quần áo không còn mặc, hộp đựng dư thừa, đồ trang trí mua theo cảm hứng… đều được rà soát định kỳ. Khi lượng đồ giảm xuống, việc sắp xếp trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Một căn nhà có ít đồ nhưng mỗi món đều có vị trí rõ ràng thường dễ giữ gọn hơn căn nhà đầy tủ nhưng bên trong chật kín.

2. Cắt bỏ những công đoạn việc nhà không thực sự cần thiết

Một trong những nguyên tắc khá thú vị là: Việc gì có thể bỏ bớt một bước thì đừng làm thành ba bước.

Ví dụ, tủ quần áo được thiết kế nhiều khu vực treo hơn để hạn chế việc phải gấp đồ. Quần áo sau khi phơi khô có thể treo thẳng vào tủ thay vì tháo xuống, gấp lại rồi xếp từng chồng.

Tất cũng được treo bằng loại giá kẹp riêng thay vì phải ngồi ghép từng đôi, gấp và xếp vào ngăn kéo. Với khăn lau bếp, gia đình tận dụng quần áo cũ cắt thành những miếng nhỏ để dùng cho các vết bẩn nặng rồi bỏ đi, giảm thời gian giặt giẻ.

Điểm đáng học không nằm ở việc phải dùng đúng món đồ nào, mà là tư duy: Hãy xem trong chuỗi việc nhà hằng ngày, bước nào có thể loại bỏ.

3. Khi nhà quá bừa, dùng nguyên tắc "3 vòng"

Có những ngày quá mệt, nhìn căn phòng bừa bộn đã thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi đó, thay vì nhặt mỗi thứ một chút rồi chạy từ phòng này sang phòng khác, gia đình này sử dụng cách dọn theo 3 vòng.

Vòng đầu tiên, cầm một túi rác đi quanh phòng và gom toàn bộ rác.

Vòng thứ hai, dùng một chiếc giỏ hoặc thùng để thu tất cả những món đồ không thuộc về căn phòng đó.

Vòng cuối cùng, sắp xếp những thứ còn lại về đúng vị trí. Những món chưa có nơi cố định sẽ được gom riêng để xử lý sau.

Khi bề mặt đã thông thoáng, việc hút bụi và lau sàn chỉ còn là bước cuối cùng. Cách này giúp tránh tình trạng đang dọn phòng khách lại cầm một món đồ chạy vào phòng ngủ, rồi tiện tay dọn luôn phòng ngủ và cuối cùng… chẳng phòng nào xong.

4. Ngay từ lúc sửa nhà, hãy nghĩ đến việc dọn dẹp sau này

Nhiều người chọn vật liệu và nội thất dựa chủ yếu vào thẩm mỹ. Nhưng nếu muốn giảm việc nhà về lâu dài, khả năng vệ sinh cũng nên được xem là một tiêu chí quan trọng.

Tủ có thể thiết kế sát sàn hoặc đủ cao để robot hút bụi đi qua, tránh những khe hở chỉ vừa đủ để bụi lọt vào nhưng bàn tay lại khó tiếp cận.

Bếp và phòng tắm nên hạn chế quá nhiều đường ron nhỏ vì đây là nơi dễ bám bụi và ố màu. Chậu rửa, mặt bàn và các bề mặt sử dụng thường xuyên cũng nên ưu tiên vật liệu ít bám bẩn, dễ lau.

Nói đơn giản, mỗi chi tiết khó vệ sinh trong thiết kế hôm nay đều có thể trở thành một việc nhà kéo dài nhiều năm sau đó.

5. Không dùng thảm nếu không thực sự cần

Thảm đẹp nhưng cũng là một trong những món nội thất phát sinh nhiều công việc: Hút bụi, giặt, phơi và xử lý vết bẩn.

Vì vậy, gia đình này gần như không trải thảm ở những khu vực không cần thiết. Riêng trước phòng tắm, thay vì đặt một tấm thảm luôn trong tình trạng ẩm ướt, họ chuẩn bị dép khô và dép dùng trong khu vực tắm riêng biệt.

Sau khi tắm xong, lau chân, thay dép khô và treo dép ướt lên giá. Một thay đổi rất nhỏ nhưng giúp sàn nhà bên ngoài ít nước hơn, đồng thời loại bỏ thêm một món phải giặt thường xuyên.

6. Dụng cụ vệ sinh nên mua ít nhưng đúng

Nhà nhiều cây lau, bàn chải và đủ loại dụng cụ chưa chắc đã dễ dọn hơn. Ngược lại, chính những món đồ vệ sinh này cũng cần được cất giữ và làm sạch.

Gia đình này chỉ ưu tiên những thiết bị thực sự giúp giảm sức lao động, chẳng hạn robot hút bụi hoặc máy rửa bát nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Với các vết dầu mỡ, cặn nước hay vết bẩn lâu ngày, thay vì cố cọ bằng sức, họ lựa chọn sản phẩm vệ sinh phù hợp rồi để chất tẩy có thời gian làm mềm vết bẩn trước khi lau.

Nguyên tắc là dùng đúng công cụ để tiết kiệm sức, thay vì mua thật nhiều đồ nhưng cuối cùng vẫn phải tự làm bằng tay.

7. Giữ mặt bàn càng trống càng tốt

Một mặt bàn chứa 20 món đồ đồng nghĩa trước mỗi lần lau, bạn phải nhấc lên rồi đặt xuống 20 món.

Vì vậy, bếp, bàn ăn, lavabo và các bề mặt thường xuyên sử dụng được giữ càng thông thoáng càng tốt. Những món có thể cất vào tủ sẽ không để bên ngoài.

Ở bếp và phòng tắm, các khu vực vốn có nhiều đồ nhỏ, không gian tường được tận dụng để lưu trữ theo chiều dọc. Khi mặt bàn trống, chỉ cần một lần lau là xong, đồng thời căn phòng cũng có cảm giác rộng và gọn hơn.

8. Quy tắc đơn giản nhất: Dùng xong trả về đúng chỗ

Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhất trong nhà: Món đồ nào lấy ra thì sau khi dùng phải được đặt trở lại.

Ăn sáng xong, đĩa được mang ngay vào bếp. Đọc sách xong, sách trở về kệ. Đi ngang ban công thấy quần áo đã khô thì tiện tay mang vài món vào phòng ngủ.

Những việc nhỏ chỉ mất vài chục giây nếu làm ngay, nhưng nếu tích tụ cả ngày chúng sẽ trở thành một "núi việc nhà" vào buổi tối.

Và quan trọng hơn, giữ nhà gọn không thể là trách nhiệm của riêng một người. Một người dọn còn những người khác liên tục để đồ bừa bộn thì dù chăm chỉ đến đâu cũng khó giữ nhà sạch lâu.

Nhà sạch không nằm ở việc dọn nhiều, mà ở việc tạo ra ít thứ phải dọn

Sau cùng, điều đáng học nhất từ những mẹo này không phải một dụng cụ đặc biệt hay phương pháp thần kỳ nào. Đó là cách thay đổi tư duy về việc nhà.

Giảm đồ, bỏ bớt thao tác thừa, lựa chọn nội thất dễ vệ sinh, giữ mặt bàn thông thoáng và trả đồ về đúng vị trí ngay sau khi sử dụng. Khi những thói quen này trở thành nếp sống của cả gia đình, việc dọn nhà sẽ nhẹ đi đáng kể.

Một ngôi nhà gọn gàng bền vững không nhất thiết là ngôi nhà ngày nào cũng được tổng vệ sinh. Đó là ngôi nhà mà từ đầu, mọi thứ đã được sắp xếp để rất khó trở nên quá bừa bộn.