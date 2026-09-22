"Kiếp nạn" của các shipper Việt Nam

Loạt video ghi lại kiếp nạn khi giao hàng của các anh shipper Việt Nam đang thu hút cả triệu lượt xem trên TikTok.

Trải nghiệm giao các đơn hàng to, cồng kềnh vốn đã mang đến không ít tình huống “dở khóc dở cười” cho các anh shipper trong quá trình vận chuyển đến tay khách hàng. Thế nhưng ở chiều ngược lại, những đơn hàng nhỏ xíu, vô tri đến mức khó hiểu cũng mang đến nhiều bất ngờ chẳng kém cạnh. Trên MXH, không ít clip các anh shipper quay lại cận cảnh những món hàng “vô tri” khiến người xem cười khờ vì... không nghĩ có người lại đặt online những món đồ này. Khi thì là một trái xoài, trái táo, lúc lại là một món Lego bé xíu, thậm chí có người còn đặt riêng một chiếc bánh, một viên kẹo rồi chờ shipper mang đến tận cửa. Những món đồ nhỏ đến mức nếu tiện đường ghé qua cửa hàng có khi mua luôn cũng được, nhưng khách hàng vẫn nhất quyết... đặt online.

Cận cảnh đơn hàng chỉ vỏn vẹn 1 trái xoài khiến anh shipper cũng không khỏi bất ngờ. Vì không có thêm món đồ nào khác, trái xoài được dán thẳng mã vận đơn lên thân rồi “lên đường” đến tay khách hàng, chẳng cần đóng gói cầu kỳ (Nguồn: TikTok @nghiemxuanbac.vp)

Đơn hàng 1 món Lego nhỏ xíu, lọt thỏm giữa sọt đựng hàng khiến anh shipper phải “kêu than” vì nhìn mãi không thấy đơn hàng đâu (Nguồn: TikTok @phucdadenne)

Điểm hài hước là những đơn hàng “vô tri” dường như xuất hiện dày đặc hơn vào mùa hè, khi “khối nghỉ hè” là các bạn nhỏ có nhiều thời gian ở nhà, lướt mạng rồi tiện tay chốt đơn. Chỉ cần dạo một vòng MXH cũng đủ “cười no bụng” với loạt video các anh shipper ở nhiều tỉnh thành “flex” những gói hàng có 1-0-2.

Nhiều người khi nhìn những đơn hàng này sẽ thấy khó hiểu, đặt câu hỏi vì sao có người lại đặt mua mà không sợ tiền ship đắt hơn tiền hàng. Thực tế, các sàn TMĐT thường tung nhiều chương trình khuyến mãi với sản phẩm có giá siêu rẻ, đi kèm các mã freeship hoặc ưu đãi phí vận chuyển để thu hút người mua. Vì vậy, khi bắt gặp một món đồ chỉ vài trăm đồng, vài nghìn đồng hoặc được hỗ trợ phí ship, nhiều khách hàng cũng chẳng ngần ngại “chốt đơn”. Và thế là có ngay sự ra đời của những màn giao hàng có phần khó hiểu nhưng cực kỳ hài hước này.

Chân dung đơn hàng 1 chiếc bánh gạo của "khối nghỉ hè" ở Bình Dương thu hút gần 12 triệu lượt xem trên TikTok (Nguồn: TikTok @phucdadenne)

"Khối nghỉ hè" ở Huế cũng chẳng chịu kém cạnh khi đặt 1 chiếc ghế mini không thể nhỏ hơn (Nguồn: TikTok @binbui8386)