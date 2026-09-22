5 "bí mật" của máy giặt, tôi ước mình biết sớm hơn 10 năm

Dùng máy giặt nhiều năm chưa chắc chúng ta đã biết hết những điều nhà sản xuất luôn muốn người dùng lưu ý.

Máy giặt có lẽ là một trong những thiết bị dễ tạo cảm giác “biết dùng rồi thì chẳng còn gì để học”. Mỗi lần giặt, phần lớn mọi người chỉ làm vài thao tác quen thuộc: cho quần áo vào lồng, thêm nước giặt hoặc bột giặt, chọn chương trình rồi bấm nút khởi động. Máy chạy xong thì lấy quần áo ra phơi, cứ thế lặp lại hàng tuần, thậm chí hàng chục năm. Thế nhưng, mở kỹ hướng dẫn sử dụng của các hãng mới thấy máy giặt có khá nhiều lưu ý mà người dùng rất dễ bỏ qua. Có điều liên quan trực tiếp đến an toàn, có điều giúp quần áo được giặt đúng cách, cũng có những thói quen tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

Dưới đây là 5 “bí mật” như vậy. Thực ra chúng không hề được nhà sản xuất giấu đi, chỉ là rất nhiều người chưa từng để ý.

1. Quần áo dính xăng, dung môi dễ cháy không phải cứ bẩn là cho vào máy giặt

Đây có lẽ là lưu ý quan trọng nhất nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Thông thường, thấy quần áo dính bẩn, phản xạ đầu tiên của chúng ta là cho vào máy giặt. Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn sử dụng máy giặt cảnh báo không cho vào máy những món đồ đã bị ngấm hoặc dính xăng, dung môi giặt khô hay các chất dễ cháy, dễ nổ. Lý do nằm ở phần chất dễ cháy còn bám trên vải. Chúng có thể giải phóng hơi dễ bắt lửa, vì vậy đây không còn đơn thuần là câu chuyện chiếc máy có giặt sạch vết bẩn hay không. Một số hướng dẫn còn nhấn mạnh rằng máy giặt không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn dầu khỏi vải. Vì thế, nếu quần áo bị dính xăng hoặc một hóa chất dễ cháy, đừng tiện tay ném thẳng vào lồng giặt cùng quần áo thông thường. Hãy kiểm tra hướng dẫn xử lý của loại hóa chất đó và hướng dẫn của nhà sản xuất máy trước khi giặt.

2. Ba ngăn trong khay nước giặt không phải muốn đổ vào đâu cũng được

Không ít gia đình dùng máy giặt nhiều năm nhưng vẫn có lúc đứng trước chiếc khay chia ba ngăn và tự hỏi: “Nước giặt đổ ngăn nào nhỉ?”.

Thực tế, mỗi ngăn có nhiệm vụ riêng. Trên nhiều máy cửa trước, ngăn ký hiệu II dành cho chất giặt ở chu trình giặt chính; ngăn I dành cho chất giặt khi sử dụng chế độ giặt sơ; còn ngăn có biểu tượng bông hoa thường dành cho nước xả vải. Điểm dễ nhầm là cách bố trí thực tế có thể khác nhau tùy từng hãng và từng model. Một số máy đời mới còn có hệ thống tự động phân phối nước giặt, nước xả. Vì vậy, cách chắc chắn nhất vẫn là nhìn ký hiệu ngay trên khay và hướng dẫn của chính chiếc máy đang sử dụng, thay vì nhớ vị trí trái - phải từ một chiếc máy khác. Nước xả cũng không nên đổ vượt quá vạch MAX. Với một số loại nước giặt, viên giặt hoặc chất tẩy, vị trí sử dụng còn có quy định riêng. Nói cách khác, chiếc khay nhỏ tưởng chẳng có gì đáng chú ý lại được thiết kế để từng sản phẩm được đưa vào đúng thời điểm của chu trình giặt.

3. Cho thật nhiều nước giặt không đồng nghĩa quần áo sẽ sạch hơn

Đây là thói quen khá dễ mắc phải: quần áo nhiều thì thêm nước giặt, quần áo bẩn thì lại thêm một chút nữa với suy nghĩ càng nhiều chất giặt càng sạch. Nhưng máy giặt không hoạt động theo nguyên tắc “càng nhiều càng tốt”. Nhà sản xuất thường yêu cầu sử dụng lượng chất giặt phù hợp và không vượt quá giới hạn của ngăn chứa. Với sản phẩm đậm đặc, cách sử dụng còn phụ thuộc vào hướng dẫn của từng loại và từng máy. Cho quá nhiều không phải cách để tăng khả năng giặt một cách vô hạn. Ngược lại, lượng chất giặt không phù hợp có thể khiến việc xả trở nên khó khăn hơn và tạo cặn trong khay hoặc các khu vực của máy. Bởi vậy, thay vì “ước lượng bằng cảm giác”, nên xem lượng khuyến nghị trên bao bì chất giặt, kết hợp với lượng quần áo, mức độ bẩn và hướng dẫn của máy.

4. Thứ làm hỏng máy đôi khi lại nằm ngay trong túi quần

Một đồng xu, chiếc kẹp tóc, chìa khóa hay vật kim loại nhỏ có vẻ chẳng đáng kể khi nằm trong túi quần. Nhưng khi đi vào lồng giặt đang quay, câu chuyện lại khác. Các hãng đều khuyến cáo kiểm tra và làm rỗng túi quần áo trước khi giặt. Những vật cứng hoặc sắc như đồng xu, đinh, vít, kẹp... có thể gây hư hại cho lồng giặt, gioăng cửa hoặc các bộ phận khác. Với máy cửa trước, vật kim loại va đập nhiều lần còn có thể làm xước hoặc gây hại cho phần kính cửa. Do đó, trước khi bấm nút khởi động, dành thêm vài chục giây kiểm tra túi quần, túi áo thực sự đáng làm. Đồng thời, khóa kéo nên được kéo lại, móc cài cần được cố định và những dây dài nên được buộc gọn để hạn chế mắc vào quần áo khác trong quá trình giặt. Một thói quen rất nhỏ nhưng có thể tránh được cả chuyện quần áo hỏng lẫn những tiếng “leng keng” đáng ngờ phát ra từ lồng máy.

5. Lồng giặt còn chỗ không có nghĩa là cứ nhét thêm quần áo

Nhìn thấy phía trên lồng vẫn còn khoảng trống, nhiều người thường cố nhét thêm vài chiếc áo, khăn tắm hoặc quần jeans để “giặt luôn một mẻ cho tiết kiệm”. Thế nhưng, máy giặt có giới hạn tải trọng và nhà sản xuất không khuyến khích vận hành máy trong tình trạng quá tải. Khi lượng đồ quá nhiều, quần áo không có đủ không gian để chuyển động như thiết kế, hiệu quả giặt có thể giảm. Đặc biệt, đừng chỉ nhìn số lượng món đồ. Một chiếc chăn, khăn tắm lớn hay quần áo dày khi ngấm nước có đặc tính rất khác một lồng đầy áo mỏng. Với những món đồ lớn hoặc đặc biệt, nên xem hướng dẫn của máy và nhãn chăm sóc trên sản phẩm trước khi giặt. Và nếu máy thường xuyên rung lắc mạnh bất thường, phát tiếng động lạ hoặc mất cân bằng khi vắt, đừng mặc định đó là chuyện “máy giặt nào cũng thế”. Trước hết nên kiểm tra lượng và cách phân bố quần áo; nếu hiện tượng vẫn lặp lại thì cần kiểm tra vị trí đặt máy hoặc tình trạng thiết bị.

Máy giặt có thể được sử dụng vài lần mỗi tuần trong suốt nhiều năm, vì vậy những thao tác nhỏ lặp lại hàng trăm lần mới là thứ đáng chú ý. Không cho mọi loại đồ bẩn vào máy, dùng đúng ngăn chứa, không lạm dụng chất giặt, kiểm tra túi quần áo và không nhồi quá tải đều là những việc rất đơn giản. Có lẽ “bí mật” lớn nhất của máy giặt cũng nằm ở đây: dùng được máy rất dễ, nhưng dùng đúng lại cần nhiều hơn một thao tác cho quần áo vào rồi bấm nút.