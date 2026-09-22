Lộn trái quần áo trước khi cho vào máy giặt, việc chỉ mất 5 giây nhưng tôi tiếc vì 10 năm qua không làm

Chỉ mất thêm vài giây trước mỗi mẻ giặt, nhưng thói quen này có thể giúp bạn chăm quần áo tốt hơn.

Máy giặt càng tiện, công việc giặt giũ của chúng ta càng dễ được thực hiện theo thói quen. Quần áo bẩn được gom lại, phân loại, cho vào lồng, thêm nước giặt rồi bấm nút. Nhanh gọn là vậy, nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút trước khi đóng cửa máy, có những thao tác rất nhỏ lại giúp ích khá nhiều cho quần áo sau hàng chục lần giặt. Một trong số đó chính là lộn trái quần áo trước khi cho vào máy. Nếu trước đây bạn thường chỉ làm việc này với những chiếc áo có hình in vì sợ bong tróc, tôi khuyên bạn nên để ý thêm cả quần jeans, quần áo tối màu và đồ tập thể thao. Mỗi nhóm lại có một lý do khá hợp lý để được lộn trái trước khi giặt.

Vì sao lộn trái quần áo lại có ích?

Hãy thử hình dung một mẻ giặt kéo dài hàng chục phút. Trong suốt khoảng thời gian đó, quần áo liên tục được đảo, va chạm và cọ xát với nhau cũng như với lồng máy. Vì thế, bề mặt nằm phía ngoài đương nhiên sẽ phải chịu nhiều tác động trực tiếp hơn. Khi bạn lộn trái chiếc áo hoặc quần, phần mặt phải mà chúng ta nhìn thấy khi mặc sẽ được đưa vào phía trong. Nhờ vậy, bề mặt vải, màu sắc hay những chi tiết trang trí phía ngoài có thể hạn chế bớt ma sát trực tiếp trong quá trình giặt.

Điều này đặc biệt dễ hiểu với áo có hình in. Nếu để nguyên mặt phải, hình in sẽ trực tiếp tiếp xúc với quần áo khác trong lúc lồng máy quay. Còn khi lộn trái, phần hình được đưa vào phía trong và bớt phải “va chạm” trong suốt mẻ giặt. Tất nhiên, thao tác này không thể khiến hình in mãi mãi như mới, nhưng nếu bạn có một chiếc áo rất thích thì vài giây lộn trái trước khi giặt vẫn hoàn toàn đáng làm. Tương tự, với quần jeans và quần áo màu đậm, mọi người cũng có thể duy trì thói quen này. Levi's, chẳng hạn, có hướng dẫn lộn trái quần jeans trước khi giặt, đồng thời sử dụng nước lạnh và giặt cùng những món có màu tương tự. Mục đích cũng rất dễ hiểu: hạn chế những tác động không cần thiết lên bề mặt denim và màu nhuộm.

Không chỉ bảo vệ mặt ngoài, mặt trong cũng là nơi cần được giặt kỹ

Có một lý do khác khiến tôi khá thích thói quen này: mặt trong mới chính là phần thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với cơ thể chúng ta. Sau một ngày mặc, mồ hôi, dầu từ da hay sản phẩm chăm sóc cơ thể có thể lưu lại trên quần áo, đặc biệt ở vùng cổ, nách và những vị trí ôm sát người. Bởi vậy, khi lộn trái trang phục, bạn cũng đang đưa chính bề mặt thường xuyên tiếp xúc với cơ thể ra phía ngoài để nó tiếp xúc trực tiếp hơn với nước và chất giặt tẩy trong quá trình máy hoạt động. Với những người thường xuyên mặc đồ tập thể thao, áo mặc sát người hay quần áo thấm nhiều mồ hôi, thao tác này lại càng đáng để thử. Thay vì chỉ quan tâm chiếc áo bên ngoài có sạch hay không, chúng ta còn cần chú ý đến chính mặt vải nằm sát da trong nhiều giờ.

Vậy có phải món đồ nào cũng cần lộn trái?

Không. Và tôi cũng không khuyên mọi người đứng trước máy giặt rồi mất thời gian lộn trái từng chiếc khăn, từng đôi tất hay tất cả đồ trong giỏ. Thay vào đó, hãy ưu tiên những món thực sự cần được chăm sóc hơn một chút. Áo có hình in, quần jeans, trang phục màu đậm, quần áo thể thao và những món có hướng dẫn “giặt mặt trái” trên nhãn là những nhóm đáng để bạn dành thêm vài giây trước khi cho vào máy. Riêng với những món đồ có yêu cầu chăm sóc đặc biệt, nhãn quần áo vẫn là thứ mọi người nên xem trước tiên. Bởi lộn trái chỉ là một cách hỗ trợ trong quá trình giặt, chứ không thể thay thế yêu cầu về nhiệt độ nước, chương trình giặt hay cách làm khô mà nhà sản xuất đã đưa ra.

Tiện tay lộn trái quần áo, hãy kiểm tra thêm vài thứ trước khi bấm máy

Nếu đã dành thời gian xử lý từng món đồ trước khi giặt, tôi khuyên bạn đừng bỏ qua túi quần, túi áo. Chìa khóa, đồng xu, kẹp tóc hay thậm chí một mẩu giấy ăn bị bỏ quên đều có thể biến một mẻ giặt bình thường thành chuyện khá phiền phức. Bên cạnh đó, những chiếc khóa kéo cũng nên được kéo lại để hạn chế phần răng khóa mắc vào trang phục khác. Với những món nhỏ, mỏng hoặc dễ vướng, mọi người có thể sử dụng túi giặt phù hợp thay vì để chúng tự do va chạm với cả lồng quần áo.

Và có một việc nữa mà người dùng máy giặt rất dễ làm theo cảm tính: cố nhét thêm vài món cho đủ một mẻ. Thực tế, nếu lồng giặt bị nhồi quá đầy, quần áo sẽ khó có đủ không gian để chuyển động, trong khi hiệu quả giặt và xả cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, đã mất công phân loại và lộn trái quần áo thì cũng đừng để bước cuối cùng này làm giảm hiệu quả của cả mẻ giặt.

Sau cùng, lộn trái quần áo không phải một “mẹo thần kỳ” có thể giúp mọi món đồ luôn mới như ngày đầu. Thế nhưng với những chiếc quần jeans, áo tối màu, áo in hình hay đồ tập mà bạn sẽ còn giặt đi giặt lại rất nhiều lần, đây lại là một thói quen nhỏ rất đáng duy trì. Mỗi lần chỉ mất thêm vài giây nên gần như chẳng khiến việc giặt giũ vất vả hơn bao nhiêu. Nhưng nếu bạn có một chiếc áo mình thực sự thích và muốn mặc nó lâu hơn, tôi nghĩ vài giây trước khi bấm nút máy giặt hoàn toàn không phải một sự cầu kỳ thừa thãi.