Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 23/9

Ngày 23/9 vừa là ngày Thu Phân, vừa là ngày Canh Tý hợp thế tam hợp Thủy cục. Cuộc sống của 3 con giáp này thuận lợi hơn hẳn.

Ngày 23/9 rơi đúng vào tiết Thu Phân, thời khắc ngày và đêm dài bằng nhau, âm dương cân bằng tuyệt đối trong năm. Đây cũng là ngày Canh Tý, Can Canh thuộc Kim sinh ra Chi Tý thuộc Thủy, tương sinh êm thuận ngay trong lòng ngày. Không dừng lại ở đó, chi Tý của ngày còn tam hợp cùng Thìn và Thân để tạo thành Thủy cục, như dòng nước được tiếp thêm nguồn từ nhiều phía, chảy đều và mạnh mẽ hơn hẳn ngày thường. Ba con giáp tuổi Tý, Thìn và Thân vì vậy bước vào một ngày vừa cân bằng vừa nhiều thuận lợi, đúng với tinh thần của tiết khí đặc biệt này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là chủ nhân thật sự của ngày này, khi chi Tý chính là gốc tạo nên toàn bộ thế hợp, lại được chính Can của ngày sinh trợ thêm sức mạnh. Vận trình nổi bật nhất rơi vào tài lộc. Một khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn nhỏ lẻ cộng lại có thể khiến tuổi Tý bất ngờ khi tổng kết vào cuối ngày, hoặc một giao dịch đã đàm phán từ trước cuối cùng cũng được chốt với mức giá tốt hơn mong đợi.

Người tuổi Tý đang kinh doanh cũng dễ thấy dòng tiền vào ra cân đối hơn hẳn, ít bị đọng vốn như những ngày trước đó. Ngay cả một khoản chi tưởng đã mất cũng có thể bất ngờ được hoàn lại đúng lúc cần đến. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Nhân lúc dòng tiền đang thuận, hãy dành một phần để cân đối lại những khoản chi tiêu còn tồn đọng từ trước, thay vì chỉ nghĩ đến việc chi tiêu thêm cho hiện tại.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một góc của thế tam hợp Thủy cục, mang đến vận trình nổi bật ở quý nhân và các mối quan hệ. Một người quen cũ có thể chủ động liên lạc đúng lúc tuổi Thìn đang cần một lời khuyên hoặc một sự trợ giúp nào đó, mang lại cảm giác được thấu hiểu hiếm có.

Trong chuyện tình cảm, đây cũng là ngày dễ có những cuộc trò chuyện cân bằng, thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng, giúp gỡ được một khúc mắc đã tồn tại từ trước mà không bên nào phải nhượng bộ quá nhiều. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Nhân dịp mối quan hệ đang thuận, hãy chủ động bày tỏ lời cảm ơn với người đã âm thầm giúp đỡ mình, một lời cảm ơn đúng lúc sẽ khiến mối quan hệ ấy bền chặt hơn nhiều.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là góc còn lại của thế tam hợp, vận trình nổi bật thiên về công việc. Một quyết định quan trọng đã cân nhắc từ lâu có thể được đưa ra đúng vào ngày này với sự tỉnh táo và cân bằng hiếm có, giúp tuổi Thân nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía trước khi hành động.

Đồng nghiệp hoặc cấp trên cũng dễ đánh giá cao sự khách quan của tuổi Thân trong một cuộc thảo luận có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí được giao vai trò đứng ra dàn xếp giữa các bên. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Tận dụng sự tỉnh táo hiếm có của ngày này để giải quyết một việc đòi hỏi sự công bằng, cân nhắc kỹ giữa nhiều lựa chọn, thay vì để việc đó kéo dài sang những ngày sau.

Cả ba tuổi Tý, Thìn và Thân đều đang cùng đứng trong một thế hợp Thủy cục đúng vào ngày Thu Phân, thời khắc cân bằng nhất của cả năm, một sự trùng hợp hiếm khi xảy ra cùng lúc. Nhưng cân bằng không có nghĩa là đứng yên, mà là biết điều chỉnh đúng lúc để không nghiêng hẳn về một phía. Trong ngày 23/9, mỗi người có thể dành ít phút nhìn lại xem điều gì trong công việc, tiền bạc hay tình cảm đang mất cân đối, rồi điều chỉnh lại một chút trước khi ngày kết thúc. Thủy cục mang đến sự linh hoạt và dòng chảy thuận, và một ngày cân bằng như thế này chính là thời điểm lý tưởng để dòng chảy ấy tìm về đúng hướng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.