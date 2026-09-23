Lời khuyên cho tất cả các gia đình vẫn cắm điện máy giặt 24/7

Cắm điện máy giặt liên tục là thói quen rất phổ biến ở nhiều gia đình.

Máy giặt là một trong những thiết bị mà nhiều gia đình gần như chẳng bao giờ rút phích cắm. Giặt xong, mọi người tắt máy, lấy quần áo ra rồi để nguyên như vậy cho tới lần sử dụng tiếp theo. Ngày này qua ngày khác, chiếc máy có thể được kết nối với nguồn điện 24/7 dù thực tế mỗi tuần chỉ hoạt động vài lần.

Vậy thói quen này có đáng lo đến mức cứ giặt xong là phải rút phích cắm ngay hay không? Câu trả lời không nên được quy về một trường hợp. Hướng dẫn giữa các nhà sản xuất và từng mẫu máy có thể khác nhau. Có hãng khuyến nghị ngắt điện sau khi sử dụng, trong khi nhiều hướng dẫn tập trung yêu cầu ngắt nguồn khi vệ sinh, bảo trì hoặc khi máy không được sử dụng trong thời gian dài. Vì vậy, trước tiên gia đình vẫn nên làm theo hướng dẫn của chính chiếc máy đang sử dụng. Còn nếu nhà bạn vẫn để máy giặt cắm điện 24/7, có 5 điều thực tế đáng lưu ý hơn chuyện cứ thấy phích cắm là rút ra.

1. Đi xa nhiều ngày, nên rút điện và đừng quên khóa cả nguồn cấp nước

Đây là một trong những thời điểm rõ ràng nhất để thay đổi thói quen cắm điện 24/7. Nếu gia đình đi du lịch, về quê hoặc không sử dụng máy trong một thời gian dài, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và ngắt nguồn theo khuyến cáo. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên khóa nguồn cấp nước cho máy để hạn chế rủi ro nếu đường cấp nước hoặc các kết nối xảy ra sự cố trong lúc không có ai ở nhà. Chi tiết thứ hai rất dễ bị bỏ quên. Máy giặt không chỉ liên quan đến điện mà còn được kết nối với đường nước. Bởi vậy, trước một chuyến đi dài ngày, mọi người nên nhớ kiểm tra cả hai thay vì chỉ rút phích cắm rồi đóng cửa đi.

2. Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì máy, hãy ngắt nguồn

Có những lúc máy đã tắt nhưng việc chỉ bấm nút nguồn chưa phải bước chuẩn bị thích hợp cho việc vệ sinh hoặc bảo trì. Khi cần thực hiện những công việc mà hướng dẫn sử dụng yêu cầu ngắt điện, hãy rút phích cắm hoặc ngắt nguồn theo đúng hướng dẫn trước khi bắt đầu. Đây cũng là lúc thói quen để máy cắm điện 24/7 cần được tạm dừng. Khi rút phích cắm, bạn nên cầm trực tiếp vào phần phích rồi rút ra, không túm dây điện để kéo. Việc thường xuyên giật bằng dây có thể khiến dây và vị trí kết nối phải chịu lực không cần thiết.

3. Quan trọng hơn chuyện cắm 24/7 là tình trạng ổ điện và phích cắm

Một chiếc máy giặt được kết nối nguồn lâu dài với ổ cắm phù hợp, dây nguồn nguyên vẹn là câu chuyện hoàn toàn khác với chiếc máy đang sử dụng ổ cắm lỏng lẻo hoặc dây điện đã xuống cấp.

Vì thế, mọi người nên thỉnh thoảng quan sát chính vị trí mà lâu nay mình ít để ý. Nếu phích cắm bị lỏng trong ổ, đầu cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, đổi màu, có vết cháy sém hay mùi khét; dây nguồn nứt, sờn hoặc hư hỏng thì nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục cắm điện như bình thường. Đây cũng là lý do không nên biến câu chuyện này thành kết luận "cứ cắm máy giặt 24/7 là nguy hiểm". Tình trạng dây dẫn, ổ cắm, phích cắm và cách lắp đặt mới là những yếu tố gia đình cần đặc biệt quan tâm.

4. Đừng tiện đâu cắm đó bằng ổ chia hoặc dây nối dài

Vị trí đặt máy giặt đôi khi không có ổ điện ngay bên cạnh, thế là một số gia đình kéo thêm dây nối hoặc dùng ổ chia để cắm chung máy giặt với nhiều thiết bị khác. Thói quen này nên được xem lại. Nhiều nhà sản xuất hướng dẫn máy giặt cần được kết nối với ổ điện phù hợp trên tường và không sử dụng dây nối dài. Tùy từng thiết bị và hệ thống điện trong nhà, yêu cầu cụ thể có thể khác nhau nên người dùng cần kiểm tra tài liệu của chiếc máy mình đang sử dụng. Bởi vậy, nếu máy giặt nhà bạn đang cắm 24/7 qua một ổ chia chằng chịt nhiều thiết bị, vấn đề đáng xử lý không đơn giản là "nhớ rút điện sau mỗi lần giặt". Điều cần xem lại trước tiên chính là cách cấp điện cho chiếc máy.

5. Máy giặt đặt ở nơi ẩm ướt càng phải chú ý khu vực ổ điện

Máy giặt thường được bố trí ở ban công, sân giặt, khu vực gần phòng tắm hoặc những nơi có nguồn nước. Chính vì vậy, ổ điện và phích cắm không nên trở thành một góc bị bỏ quên chỉ vì chúng nằm khuất phía sau máy. Khu vực xung quanh nguồn điện cần được giữ khô ráo và mọi người không nên thao tác với phích cắm khi tay đang ướt.

Nếu ổ điện nằm ở nơi thường xuyên bị nước bắn, tường có dấu hiệu thấm ẩm hoặc phích cắm thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm, đừng coi đó là chuyện bình thường chỉ vì chiếc máy vẫn hoạt động. Trong trường hợp này, gia đình nên kiểm tra lại vị trí lắp đặt và hệ thống điện; nếu cần thiết, hãy nhờ người có chuyên môn xử lý thay vì tự sửa phần điện khi không có kiến thức phù hợp.

Như vậy, không nên biến việc cắm điện máy giặt 24/7 thành một câu chuyện cực đoan rằng nhà nào cũng bắt buộc phải rút phích cắm sau từng mẻ giặt. Điều đáng làm hơn là tuân theo hướng dẫn của đúng mẫu máy đang sử dụng, ngắt nguồn khi vệ sinh hoặc bảo trì theo yêu cầu, rút điện và khóa nước khi bỏ máy không sử dụng trong thời gian dài, đồng thời thường xuyên để ý dây nguồn, phích cắm và ổ điện. Một chiếc máy giặt được sử dụng an toàn không nằm ở việc mỗi ngày rút phích cắm bao nhiêu lần, mà ở chỗ nguồn điện được bố trí phù hợp, thiết bị được kiểm tra khi xuất hiện dấu hiệu bất thường và người dùng biết thời điểm nào thực sự cần ngắt điện.