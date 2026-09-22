Dakota Johnson “tấu hài” cực mạnh khi khoe “nhà mới”: Cánh cửa biết đọc hào quang, lọ bánh quy toàn sỏi đá

Dakota Johnson khiến người xem bật cười với màn house tour “nhà mới” cùng Vogue, nhưng càng xem càng thấy sai sai: Từ cánh cửa biết đọc hào quang đến lọ bánh quy toàn sỏi đá.

Năm 2020, Dakota Johnson từng khiến công chúng mê mẩn khi hé lộ căn nhà tại Los Angeles trên Architectural Digest. Căn nhà mang phong cách Mid-century Modern, nằm ẩn mình giữa những tán cây xanh, gây ấn tượng bởi không gian gần gũi thiên nhiên, tinh tế và có cảm giác rất riêng của nữ diễn viên.

Vì thế, khi Vogue tung một video giới thiệu được gọi là màn “house tour” nhà mới của Dakota Johnson, nhiều người lập tức tò mò. Thế nhưng thay vì một chuyến tham quan nhà sang trọng với nội thất đắt đỏ, nữ diễn viên lại đưa khán giả bước vào một thế giới hoàn toàn khác: kỳ quặc, vô lý và hài hước đến mức khó tin.

Màn house tour “giả trân” nhưng diễn như thật

Ngay từ đầu video, Dakota Johnson xuất hiện với vẻ mặt bình thản quen thuộc. Không cười lớn, không cố tạo biểu cảm hài hước, cô nghiêm túc giới thiệu với khán giả những “đồ vật gắn liền với tình cảm” của mình.

Món đồ đầu tiên là một hộp diêm mà Dakota cho biết cô sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả những nhà hàng nổi tiếng. Cách cô kể về những món đồ nhỏ bé này khiến mọi thứ ban đầu có vẻ hoàn toàn hợp lý.

Cho đến khi nữ diễn viên tiến đến cánh cửa ra vào.

Dakota đứng trước cửa, nhìn nó với vẻ đầy suy tư rồi giải thích rằng đây là một món đồ cổ, thậm chí là một “cánh cửa đã tiến hóa về mặt tâm linh”. Theo lời cô, cánh cửa có khả năng đọc hào quang của người muốn bước vào nhà. Và tất nhiên, nếu nó không thích hào quang của bạn thì... xin lỗi, bạn không được vào.

Điều khiến màn tấu hài trở nên đặc biệt chính là Dakota Johnson hoàn toàn không phá vỡ vẻ nghiêm túc. Cô nói những điều hết sức phi lý bằng giọng điệu bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Lọ bánh quy không có bánh, phòng tắm lại thành văn phòng

Càng khám phá “ngôi nhà mới”, những chi tiết kỳ quặc càng xuất hiện dày đặc.

Dakota giới thiệu một chiếc lọ gốm xinh xắn và cho biết đây là nơi cô cất bánh quy để ăn trong lúc đọc sách. Thế nhưng khi mở nắp, thứ nằm bên trong lại không phải bánh quy mà là đất, cát và sỏi đá. Nữ diễn viên lập tức tỏ vẻ bất ngờ trước chính chiếc lọ của mình, tạo nên một khoảnh khắc vừa vô lý vừa buồn cười.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Khi bước vào một căn phòng mang dáng vẻ giống phòng tắm, Dakota lại tuyên bố đây chính là văn phòng riêng. Lý do của cô cũng “triết lý” không kém: Công việc quan trọng nhất mà cô làm là làm việc với chính mình.

Đứng trước gương, nữ diễn viên bắt đầu thực hiện những câu khẳng định tích cực dành cho bản thân như “Bạn thuộc về nơi này”, “Bạn rất giỏi toán” hay “Bạn rất xinh đẹp”. Cách Dakota thực hiện tất cả những điều này với vẻ mặt nghiêm túc khiến màn house tour càng trở nên hài hước.

Đến một thời điểm, màn diễn của Dakota bất ngờ bị gián đoạn khi chuyên viên tâm lý của cô xuất hiện với một túi đồ tạp hóa. Khoảnh khắc này khiến nữ diễn viên gần như bị bắt quả tang ngay giữa màn kịch. Cô sững lại, rồi cuối cùng phải thừa nhận trò đùa và nhanh chóng đưa chiếc lọ trở lại vị trí ban đầu. Đến đây, khán giả mới hoàn toàn chắc chắn rằng mình vừa bị Vogue và Dakota Johnson “lừa” một vố.

Thực tế, video không phải màn giới thiệu một căn nhà mới theo cách thông thường. Đây là một tiểu phẩm được dàn dựng để Dakota Johnson thỏa sức thể hiện kiểu hài hước tỉnh bơ đặc trưng của mình.

Dakota Johnson và kiểu hài hước càng nghiêm túc càng buồn cười

Điểm thú vị nhất của video không nằm ở những món đồ kỳ quặc mà ở cách Dakota Johnson thể hiện chúng. Cô không cần hét lên, làm biểu cảm quá đà hay cố tình cho khán giả biết rằng mình đang đùa. Ngược lại, nữ diễn viên càng giữ vẻ mặt nghiêm túc thì những lời thoại vô lý càng trở nên buồn cười.

Đây cũng là kiểu hài dựa nhiều vào sự tương phản: Một ngôi sao Hollywood đang thực hiện video giới thiệu nhà với Vogue, một bối cảnh vốn gắn với những căn nhà đẹp, nội thất đắt tiền và lối sống xa hoa, nhưng thứ khán giả nhận được lại là một cánh cửa “đọc hào quang”, một lọ bánh quy chứa sỏi đá và một phòng tắm được biến thành nơi làm việc.

Chính sự đối lập đó tạo nên sức hút cho video.

Dakota Johnson vốn không xa lạ với kiểu hài hước tự trào. Nữ diễn viên thường tạo thiện cảm bằng cách giữ vẻ ngoài khá điềm tĩnh trong khi liên tục đưa ra những câu nói hoặc phản ứng bất ngờ. Trong màn house tour lần này, phong cách ấy được đẩy lên thành một tiểu phẩm hoàn chỉnh.

Và có lẽ điều khiến người xem thích thú nhất là Dakota không cố biến mình thành một nhân vật hoàn hảo. Cô sẵn sàng biến chính hình ảnh ngôi sao của mình thành chất liệu để châm biếm, khiến một video tưởng như chỉ để khoe nhà trở thành một màn giải trí đúng nghĩa.

Cuối cùng, khán giả không được biết thêm nhiều về “căn nhà mới” của Dakota Johnson, nhưng lại có thêm một lý do để nhớ đến nữ diễn viên: Cô có thể khiến một chiếc lọ đầy sỏi đá, một cánh cửa tưởng tượng và một phòng tắm trở thành nguyên liệu cho một màn tấu hài duyên dáng.