Việc cần làm ngay bây giờ để ngăn chuột “đổ bộ” vào nhà

Cuối mùa hè là thời điểm bạn thường bắt đầu nhìn thấy chuột chạy nhốn nháo trong vườn, nhưng có một cách tự nhiên có thể giúp những loài gặm nhấm phiền toái này nhanh chóng rời đi.

Cuối mùa hè thường là lúc chúng ta nhìn thấy chuột nhiều hơn trong vườn, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để xử lý trước khi chúng trở thành mối phiền toái lớn hơn vào mùa thu. Trong mùa hè, loài gặm nhấm thường xuất hiện nhiều hơn do nhiệt độ tăng cao làm mùi từ thùng rác và trái cây rụng trở nên nồng hơn, giúp chúng dễ dàng tìm thấy nguồn thức ăn.

Đây cũng là thời điểm những con chuột non bắt đầu tách đàn và tự kiếm ăn. Khi nhiệt độ giảm xuống, chúng bắt đầu tìm những nơi ấm áp để trú ẩn, khiến nhà kho, thậm chí cả nhà ở, ngày càng trở nên hấp dẫn đối với chúng.

Nhiều gia đình thường sử dụng bẫy hoặc thuốc diệt chuột vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, những phương pháp này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các loài động vật hoang dã và khiến chúng chịu đau đớn không cần thiết, đặc biệt khi vẫn có một biện pháp xua đuổi đơn giản hơn.

Cuối mùa hè thường là lúc chúng ta nhìn thấy chuột nhiều hơn trong vườn.

Louie Scarlett, đến từ dịch vụ kiểm soát động vật gây hại Total Pest Control (tại New Zealand), cho biết một cách tự nhiên để ngăn chuột là đặt hành tây và tỏi quanh vườn, bởi đây là những mùi mà chuột “không thể chịu được”.

Bà nói: “Mùi này là một biện pháp xua đuổi chuột rất mạnh. Hãy đặt tỏi hoặc hành tây đã thái nhỏ gần những lối chúng thường ra vào hoặc khu vực có dấu hiệu chuột xâm nhập. (Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu nhà bạn nuôi thú cưng vì hành tây có thể gây độc cho chó và mèo.)”

Cả hành tây và tỏi đều chứa các hợp chất lưu huỳnh mạnh, tạo ra mùi đặc biệt nồng mà chuột rất khó chịu. Do chuột sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén, những hợp chất lưu huỳnh này có thể kích thích chiếc mũi nhạy cảm của chúng và tạo ra mùi quá nồng.

Cả hành tây và tỏi đều chứa các hợp chất lưu huỳnh mạnh, tạo ra mùi đặc biệt nồng mà chuột rất khó chịu.

Những mùi hương xa lạ cũng có thể khiến chuột cảnh giác hơn, khiến chúng có xu hướng nhanh chóng rời đi vì cho rằng gần đó có thể xuất hiện động vật săn mồi hoặc một mối đe dọa nào đó.

Trồng hành tây và tỏi trong vườn cũng có thể khiến chuột khó xác định vị trí nguồn thức ăn hơn và khó biết liệu chúng có an toàn khi tiến lại gần hay không. Điều này có thể khuyến khích chúng tìm kiếm một nguồn thức ăn dễ tiếp cận hơn ở nơi khác.

Đây là một phương pháp đơn giản, ít tốn kém có thể giúp xua đuổi chuột. Cuối mùa hè cũng là thời điểm lý tưởng để thử cách này trước khi thời tiết lạnh hơn khiến chuột tìm đường vào trong nhà.

Cách sử dụng tỏi và hành tây để đuổi chuột

Bạn chỉ cần đập dập vài tép tỏi và thái nhỏ một củ hành tây, sau đó cho chúng vào một vật chứa nhỏ có khả năng thông khí, chẳng hạn như một chiếc tất cũ hoặc lọ có nắp đục lỗ.

Cách này giúp mùi nồng lan tới những con chuột ở gần, đồng thời hạn chế việc các loài sinh vật gây hại khác trong vườn ăn phải những loại rau củ này. Đặt các vật chứa gần những lối chuột có thể xâm nhập, chẳng hạn như cổng, hàng rào.

Nếu nuôi thú cưng, bạn cần thận trọng khi áp dụng cách này, bởi cả tỏi và hành tây đều có thể gây độc nếu chúng ăn phải.

Bạn cũng có thể kết hợp tỏi đập dập và hành tây thái nhỏ với nước, cho hỗn hợp vào bình xịt rồi phun quanh vườn như một phương pháp thay thế.

Hãy thử cách này trong khoảng một tuần và hy vọng rằng lũ chuột sẽ rời đi. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chuột chỉ tìm đến khu vực nhà bạn nếu chúng phát hiện có nguồn thức ăn.

Hãy đảm bảo các thùng rác được đậy kín, dọn sạch trái cây rụng và không để thức ăn cho thú cưng ở nơi chuột có thể tiếp cận. Duy trì khu vườn sạch sẽ, gọn gàng và kết hợp với biện pháp xua đuổi tự nhiên này có thể giúp ngăn những loài gặm nhấm phiền toái quay trở lại.