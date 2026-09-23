Cách đuổi chuột hiệu quả bằng 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp có thể được tận dụng để khiến chuột tránh xa khu vực nhà ở.

Chuột thường tìm cách vào nhà, nhà kho, gara hay tầng hầm để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Khi đã xuất hiện, chúng có thể cắn phá đồ đạc, làm bẩn thực phẩm và gây nhiều phiền toái cho gia đình.

Bên cạnh việc bịt các khe hở, giữ nhà cửa sạch sẽ và không để thức ăn thừa qua đêm, một số mùi mạnh cũng được sử dụng như biện pháp hỗ trợ xua đuổi chuột. Trong đó, ớt cay hoặc bột ớt cayenne là nguyên liệu được nhiều người lựa chọn vì dễ tìm và chi phí thấp.

Theo tờ Daily Express, mùi cay nồng của ớt có thể khiến chuột tránh xa những khu vực có loại gia vị này.

Vì sao mùi ớt có thể “đuổi” được chuột?

Chuột sợ mùi ớt (Ảnh: Irish Star)

Chuột có khứu giác rất nhạy. Đây là lợi thế giúp chúng phát hiện thức ăn nhưng đồng thời cũng khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những mùi quá nồng.

Native Pest Management, đơn vị chuyên về kiểm soát sinh vật gây hại tại Mỹ, cho biết: “Độ cay mạnh của ớt cayenne không chỉ hữu ích trong nấu ăn mà còn có thể khiến chuột tránh xa do gây kích thích chiếc mũi nhạy cảm của chúng”.

Bột ớt cayenne, ớt khô nghiền hoặc dầu ớt đều có mùi mạnh. Khi chuột ngửi phải ở nồng độ cao, mùi cay có thể gây khó chịu, khiến chúng có xu hướng tránh khu vực đó.

Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế việc loại bỏ nguồn thức ăn, nơi trú ẩn hay bịt đường chuột xâm nhập vào nhà.

Cách pha dung dịch ớt để xua đuổi chuột

Theo Daily Express, có thể tự pha dung dịch từ những nguyên liệu đơn giản gồm:

1 thìa canh bột ớt cayenne hoặc ớt khô nghiền

Khoảng 1 lít nước

Một lượng rất nhỏ nước rửa chén

Cho ớt và nước vào nồi, đun sôi rồi để nguội hoàn toàn. Thời gian ngâm càng lâu, mùi và độ cay của hỗn hợp càng đậm.

Sau đó, thêm một giọt nước rửa chén, khuấy đều rồi đổ vào bình xịt.

Dung dịch có thể được phun tại những vị trí từng phát hiện chuột hoặc nơi chúng có khả năng đi qua như chân tường, góc khuất, khu vực quanh đường ống, cống thoát nước, cửa ra vào, cửa sổ hoặc các khe hở.

Một cách khác đơn giản hơn là rắc một lượng nhỏ bột ớt cayenne hoặc ớt khô nghiền quanh những vị trí nghi chuột thường xuyên qua lại.

Nếu sử dụng dầu ớt, có thể pha loãng với nước rồi cho vào bình xịt trước khi dùng.

Không chỉ xịt ớt, cần chặn đường chuột vào nhà

Không chỉ xịt ớt, cần chặn đường chuột vào nhà (Ảnh: Daily Express)

Mùi ớt có thể giảm dần theo thời gian, đặc biệt ở khu vực ngoài trời sau mưa hoặc khi độ ẩm cao. Vì vậy, nếu áp dụng cách này, dung dịch cần được bổ sung lại khi mùi đã nhạt.

Quan trọng hơn, muốn hạn chế chuột lâu dài, gia đình cần tìm và xử lý đường xâm nhập của chúng. Nên kiểm tra các khe quanh đường ống, cống, cửa sổ, cửa ra vào, mái nhà và những vị trí tường bị hư hỏng.

Thức ăn cũng cần được bảo quản trong hộp kín, rác thải phải đậy nắp, tránh để thức ăn thừa hoặc đồ ăn của vật nuôi qua đêm. Những khu vực chất nhiều đồ đạc, giấy bìa hay vật liệu cũ cũng nên được dọn gọn vì có thể trở thành nơi chuột làm tổ.

Khi sử dụng ớt để xua chuột, cần đặc biệt tránh để trẻ nhỏ và vật nuôi tiếp xúc trực tiếp. Ớt cay có thể gây bỏng rát da, mắt và niêm mạc nếu vô tình chạm phải.

Nếu chuột xuất hiện với số lượng lớn hoặc đã làm tổ trong nhà, chỉ dùng mùi cay thường khó giải quyết triệt để. Khi đó, việc bịt lối vào, vệ sinh môi trường và áp dụng biện pháp kiểm soát chuột phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Nguồn: Daily Express