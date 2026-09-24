Mẹ đơn thân cùng con gái sống trong "hộp diêm" 5m²: Bếp ngay cạnh bồn cầu, vẫn cố vun vén thành mái ấm

10 năm chen chúc trong 5m², hai mẹ con vẫn cố biến nơi chật chội ấy thành một mái ấm đúng nghĩa.

Nhắc đến Hong Kong (Trung Quốc), người ta dễ nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại hào nhoáng và nhịp sống sầm uất. Nhưng phía sau những cao ốc san sát ấy vẫn tồn tại những không gian sống nhỏ đến khó tin. Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân và con gái dưới đây là một trường hợp như vậy: suốt 10 năm, hai mẹ con cùng sống trong căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 5m².

Theo những hình ảnh được blogger @GTV chia sẻ, sau khi ly hôn, người mẹ đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm trước khi thuê được nơi ở này. Căn phòng thuộc dạng nhà ở được chia nhỏ thành nhiều không gian cho thuê, mô hình không hiếm gặp tại Hong Kong khi một căn nhà được chủ sở hữu phân chia để nhiều hộ cùng sinh sống.

Blogger @GTV sống ở Hong Kong, Trung Quốc đã đến thăm căn phòng bé như hộp diêm của người mẹ đơn thân sống cùng con gái

Đổi lại, điều kiện sống cũng bị thu hẹp đến mức tối đa. Có những căn phòng thiếu ban công, nhà tắm riêng, thậm chí không có cửa sổ đúng nghĩa. Nơi hai mẹ con sinh sống cũng chỉ rộng khoảng 5m² nhưng tiền thuê hàng tháng lên tới 4.000 NDT (hơn 15 triệu VNĐ). Trong diện tích ấy, họ phải tìm cách xoay xở đủ chỗ nấu ăn, vệ sinh, ăn uống, học tập, nghỉ ngơi và chứa toàn bộ đồ dùng của hai người. Điều khiến người xem chú ý hơn cả không đơn thuần là căn phòng nhỏ đến đâu, mà là cách hai mẹ con đã sống ở đó suốt một thập kỷ.

Căn phòng 5m² và mùa hè chẳng khác nào "lò nướng"

Không gian nhỏ đã bất tiện, vị trí của căn phòng còn khiến cuộc sống thêm phần vất vả. Nhà nằm trên tầng mái trong khi khả năng cách nhiệt không tốt. Mỗi khi mùa hè đến, hơi nóng tích tụ khiến bên trong trở nên vô cùng oi bức. Ngay cả khi điều hòa hoạt động, cứ vài tiếng người mẹ vẫn phải xách một xô nước lên mái, tưới lên sàn và tường để hạ nhiệt theo cách thủ công.

Căn phòng cũng gần như không nhận được ánh sáng tự nhiên. Dù trên tường có một ô cửa, phía đối diện là những tòa nhà cao tầng che khuất phần lớn ánh nắng. Vì thế, khi ở nhà, người mẹ thường mở cửa ra vào để tăng lưu thông không khí. May mắn là phía ngoài hướng về cửa sổ hành lang nên căn phòng vẫn có thể đón thêm chút gió.

Chỉ cần đứng ngay cửa, gần như toàn bộ "ngôi nhà" đã hiện ra trước mắt. Bên trái là khu vực bếp, phía trước là nơi vệ sinh, còn khoảng không gian đối diện phải đồng thời đảm nhiệm vai trò phòng khách, phòng ăn, phòng học lẫn phòng ngủ. Chỉ có 5m² nhưng phải chứa cuộc sống của hai người, bởi vậy từng khoảng trống đều được tận dụng.

Chỉ cần đứng ở cửa là đã thấy được toàn bộ không gian căn nhà.

Bếp nằm sát bồn cầu, bồn rửa chén kiêm luôn chỗ rửa mặt

Có lẽ khu vực khiến nhiều người bất ngờ nhất nằm ngay cạnh cửa ra vào. Bếp và bồn cầu gần như được đặt sát nhau. Do căn phòng ban đầu không có nhà tắm riêng, để thuận tiện cho sinh hoạt, một bồn cầu được lắp tại góc nhà và sử dụng chung hệ thống thoát nước với khu vực bếp. Những đường ống phía sau két nước cũng không được bỏ trống. Người mẹ lắp thêm một chiếc kệ đơn giản để treo đồ vệ sinh cá nhân, đồ tắm và những vật dụng cần thiết. Không gian hạn chế đến mức bồn rửa trong bếp còn phải kiêm luôn chức năng của chậu rửa mặt.

Chuyện tắm rửa mỗi ngày cũng trở thành một bài toán. Hai mẹ con không có một phòng tắm đúng nghĩa để có thể đóng cửa rồi thoải mái sử dụng. Thay vào đó, mỗi khi tắm, họ phải chuẩn bị một chiếc xô lớn, đổ nước khoảng 7-8 phần rồi tắm trong chiếc xô nhựa này. Khó nhất là phải hạn chế nước bắn ra xung quanh bởi ngay cạnh đó là bếp, tủ và hàng loạt đồ dùng. Sau khi tắm xong, phần nước còn lại được đổ vào bồn cầu.

Để mọi thứ bớt bất tiện, người mẹ nghĩ ra một cách khá thủ công: sử dụng tấm bạt nhựa lớn che kín khu vực tắm, bên dưới đặt một chiếc chậu lớn rồi mới đặt xô vào trong. Nhờ vậy, nước hạn chế bắn ra sàn và những món đồ xung quanh cũng không bị ướt.

Căn bếp nhỏ đến mức món ăn cũng phải lựa chọn

Đối diện bồn cầu là khu vực nấu nướng. Một chiếc tủ nhỏ được đóng dọc theo tường, kế bên đặt bếp. Diện tích mặt sàn gần như không còn, vì thế khả năng lưu trữ được đẩy lên các bức tường. Kệ treo được tận dụng để chứa chai lọ, nồi, chảo và những dụng cụ nấu ăn thường dùng. Phần dưới tủ bếp tiếp tục được biến thành ngăn chứa đồ.

Một chiếc quạt hút được lắp phía trên nhằm hạn chế mùi thức ăn lan khắp căn phòng. Tuy nhiên, với diện tích chỉ khoảng 5m², khả năng thông thoáng vẫn có giới hạn. Những món sử dụng nhiều dầu mỡ, tạo nhiều khói hay có mùi quá nồng như ớt xào gần như không phù hợp, bởi chỉ một lần nấu cũng có thể khiến toàn bộ không gian ám mùi.

Khu vực bếp chật hẹp và kiêm nhiều công năng của căn nhà.

Việc phơi quần áo cũng phải "mượn" thêm không gian bên ngoài. Hai mẹ con thường treo đồ phía ngoài cửa sổ khu vực cầu thang, dùng sào chống ra để quần áo có thể tiếp xúc với ánh nắng và không chạm vào nhau. Mỗi sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường trong một căn nhà thông thường, ở đây đều cần thêm một bước tính toán.

Phòng khách, phòng ăn và góc học tập thực chất chỉ là một chỗ

Khoảng diện tích còn lại trở thành không gian sinh hoạt chính của hai mẹ con. Một chiếc TV được đặt trên tủ đứng có ngăn chứa đồ phía dưới, bên cạnh là chiếc tủ lạnh nhỏ.

TV đặt đối diện giường.

Không có chỗ dành riêng cho bàn ăn hay bàn học. Thứ giải quyết cả hai nhu cầu là một chiếc bàn gấp nhỏ. Đến bữa, người mẹ lấy bàn ra để hai người ngồi ăn. Ăn xong, mặt bàn lập tức được lau sạch rồi gấp lại và cất đi. Buổi tối khi con gái cần làm bài tập, chiếc bàn ấy lại được mang ra một lần nữa. Học xong cũng phải cất ngay, bởi chỉ cần để thêm một món đồ giữa lối đi, căn phòng vốn đã chật sẽ càng khó di chuyển.

Chiếc bàn duy nhất trong nhà.

Không gian nhỏ và đồ dùng của hai người khiến tường, mặt bàn hay các khoảng trống dưới tủ đều được tận dụng để chứa đồ. Thế nhưng người mẹ vẫn cố gắng dọn dẹp thường xuyên, giữ lối đi thông thoáng để hai người có thể sinh hoạt mà không liên tục va vào đồ đạc.

Một chiếc giường tầng chứa cả giấc ngủ của hai mẹ con

Chỗ ngủ của hai người cũng được giải quyết bằng cách tận dụng chiều cao. Một chiếc giường tầng được kê sát vào không gian còn lại, con gái ngủ ở tầng trên còn người mẹ nằm phía dưới.

Ở góc trong cùng là chiếc tủ nhỏ với cánh nhựa trong suốt để chứa những món đồ lặt vặt. Gầm giường cũng được tận dụng triệt để với nhiều thùng nhựa lớn, bên trong cất quần áo, chăn ga và những vật dụng chưa cần sử dụng thường xuyên. Quần áo mặc hằng ngày được bố trí gần đầu giường để thuận tiện lấy ra.

Buổi tối cũng là lúc căn phòng nhỏ trở nên gần với một "phòng khách" nhất. Hai mẹ con có thể nằm cùng nhau ở giường dưới và xem chiếc TV đặt đối diện. Trong một căn phòng gần như chẳng còn khoảng trống nào cho đồ trang trí hay những tiện nghi dư thừa, đó trở thành một trong những cách giải trí giản dị của họ.

10 năm biến "hộp diêm" 5m² thành mái ấm

Thời gian đầu, cả hai từng gặp khó khăn để thích nghi với cuộc sống trong không gian chật hẹp này. Nhưng năm này qua năm khác, họ dần tìm được cách sắp xếp mọi thứ phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Bếp ở cạnh bồn cầu, một chiếc bồn phải dùng cho nhiều mục đích, muốn tắm cần căng bạt, muốn ăn hay học phải mở bàn rồi lập tức gấp lại, mùa hè phải liên tục tìm cách chống chọi với cái nóng... Những bất tiện ấy không biến mất chỉ vì hai mẹ con đã quen. Điều thay đổi là cách họ học cách sống cùng chúng. Theo blogger chia sẻ, chính tính cách lạc quan của hai mẹ con đã trở thành nguồn động viên qua lại. Trong căn phòng chỉ 5m², người mẹ vẫn cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ, tìm thêm từng khoảng nhỏ để cất đồ và sắp xếp mọi thứ sao cho con gái vẫn có nơi ăn, ngủ, học bài.

Căn phòng ấy rõ ràng còn cách rất xa một điều kiện sống lý tưởng. Nhưng sau 10 năm, bên trong "hộp diêm" chỉ vài mét vuông vẫn là cuộc sống mà hai mẹ con cùng nhau vun vén từng ngày. Diện tích có thể chỉ đủ kê một chiếc giường tầng, một căn bếp nhỏ và chiếc bàn gấp, nhưng với họ, đó vẫn là nơi để trở về, cùng ăn một bữa cơm, xem TV trước khi ngủ và tiếp tục hy vọng vào những ngày tốt hơn.

Nguồn: Smzdm