Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 gia vị nhà nào cũng có trong bếp

Chuột rất nhạy với mùi. Một gia vị quen thuộc trong căn bếp có thể được tận dụng để khiến chúng không dám bén mảng tới một số khu vực trong nhà.

Chuột xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn có thể cắn phá dây điện, gỗ, vật liệu cách nhiệt, quần áo, sách vở và đồ nội thất. Phân, nước tiểu và nước bọt của chúng cũng có thể làm ô nhiễm những bề mặt chúng đi qua, từ đó có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm.

Nếu không muốn sử dụng bẫy hoặc hóa chất ngay từ đầu, gia đình có thể tận dụng giấm như một biện pháp hỗ trợ xua đuổi chuột.

Theo Southern Living, chuột có khứu giác rất nhạy và thường không thích những mùi mạnh. Mùi chua nồng của giấm vì thế có thể khiến chúng dè chừng, hạn chế lui tới những khu vực đã được xử lý.

Vì sao giấm có thể khiến chuột tránh xa?

Giấm hay được dùng để xua đuổi nhiều loại côn trùng và động vật gây hại, trong đó có chuột (Ảnh: Bugwise Pets Control)

Chuột dựa nhiều vào khứu giác để tìm thức ăn và di chuyển trong môi trường sống. Khi đi qua một khu vực, chúng còn để lại các dấu mùi giúp những con khác lần theo đường đến nguồn thức ăn.

Axit axetic trong giấm có thể giúp làm sạch những vết bẩn, dầu mỡ và mùi còn sót lại trên bề mặt, qua đó làm gián đoạn các dấu mùi mà chuột sử dụng.

Tuy nhiên, Southern Living lưu ý giấm không phải biện pháp có thể xử lý hoàn toàn tình trạng chuột trong nhà. Nếu thức ăn vẫn để hở hoặc các khe chuột chui vào chưa được bịt kín, chúng có thể bỏ qua mùi giấm để tiếp tục tìm thức ăn. Vì vậy, giấm phù hợp hơn với vai trò hỗ trợ, kết hợp cùng việc giữ vệ sinh và ngăn chuột xâm nhập.

4 cách dùng giấm để đuổi chuột

Lau các bề mặt chuột thường đi qua

Có thể dùng giấm lau các bề mặt mà chuột từng đi qua (Ảnh: Rentokil)

Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng dung dịch để lau kệ, mặt bàn, sàn nhà, chân tường hoặc những vị trí từng phát hiện dấu vết của chuột.

Cách này vừa giúp loại bỏ mùi thức ăn, vừa làm giảm những dấu mùi mà chuột để lại.

Đặt bát giấm tại các góc kín

Có thể đổ giấm nguyên chất vào một chiếc bát nhỏ rồi đặt ở góc tầng hầm, kho, gác mái hoặc gần vị trí nghi chuột thường xuyên ra vào. Cần đặt bát ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi.

Dùng bông thấm giấm

Nếu không tiện đặt bát, có thể thấm giấm vào bông, đặt lên một miếng giấy bạc rồi để gần khe hở, chân tường hoặc nơi chuột hay ẩn nấp.

Khi bông khô và mùi giấm nhạt đi, cần thay mới để duy trì tác dụng.

Xịt quanh những nơi chuột dễ tìm thức ăn

Pha giấm và nước với lượng bằng nhau rồi cho vào bình xịt. Có thể xịt quanh thùng rác, thùng ủ phân, hiên nhà hoặc rìa các khu vực ngoài trời mà chuột thường lui tới. Không nên xịt trực tiếp lên cây bởi giấm có thể gây hại cho lá và làm cây chết nếu tiếp xúc với lượng đủ lớn.

Muốn đuổi chuột, chỉ dùng giấm là chưa đủ

Mùi giấm sẽ giảm dần theo thời gian nên cần được bổ sung thường xuyên. Quan trọng hơn, gia đình cần loại bỏ những yếu tố khiến chuột tìm đến.

Các khe quanh đường ống, cửa sổ và cửa ra vào cần được kiểm tra, bịt kín. Thức ăn và thức ăn cho vật nuôi nên được bảo quản trong hộp có nắp kín; bát đĩa bẩn không nên để qua đêm.

Vụn thức ăn, chất lỏng đổ trên sàn cần được lau sạch ngay, đặc biệt ở những vị trí ít được chú ý như phía sau tủ lạnh, bếp hoặc bên dưới đồ nội thất.

Thùng rác trong và ngoài nhà cũng cần có nắp đóng kín.

Nếu chuột đã làm tổ hoặc xuất hiện với số lượng lớn, giấm khó có thể giải quyết tận gốc. Khi đó, cần kết hợp biện pháp kiểm soát chuột phù hợp hoặc tìm đến đơn vị chuyên xử lý sinh vật gây hại.

Nguồn: Southern Living