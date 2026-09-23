Ca sĩ Việt 34 tuổi làm mẹ đơn thân, sống cùng con gái trong penthouse 214m²

Không gian sống của mỹ nhân này có thiết kế sang trọng, góc bếp gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, nội thất hiện đại, đắt đỏ.

Bảo Anh (SN 1992) là một trong những giọng ca ballad được yêu thích nhất Vpop, ghi dấu ấn với chất giọng trầm buồn đặc trưng cùng loạt ca khúc nổi bật như Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Như Lời Đồn... Không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, Bảo Anh còn gây chú ý với nhan sắc trẻ trung cùng phong cách cuốn hút ở tuổi U35. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân, sở hữu khối tài sản đáng nể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nữ ca sĩ hiện sống cùng con gái trong căn penthouse rộng 214m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, với nhiều chi tiết được đầu tư chỉn chu, tiện nghi.

Căn penthouse rộng 214m² của Bảo Anh gây ấn tượng với tông trắng sáng kết hợp nội thất gỗ làm chủ đạo, tạo nên tổng thể hiện đại, thời thượng và ấm cúng. Trên MXH cá nhân, nữ ca sĩ từng đăng tải clip review căn bếp có diện tích cực rộng, qua đó hé lộ phần nào không gian sinh hoạt tiện nghi, sang xịn trong tổ ấm của mình.

Khu vực bếp trong penthouse của Bảo Anh gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được bố trí khoa học khi tách riêng bàn bếp nấu nướng và khu vực chuẩn bị thực phẩm, mang đến sự tiện lợi trong sinh hoạt. Bàn ăn dài được đặt ngay cạnh, tạo sự liền mạch giữa khu vực nấu nướng và dùng bữa. Tổng thể không gian sử dụng gam trắng kết hợp nâu gỗ, mang đến vẻ hiện đại, thời thượng nhưng vẫn tràn ngập cảm giác ấm cúng. Hệ tủ bếp phía trên chỉ được thiết kế một phần, nhường chỗ cho 2 tầng kệ mở để trưng bày một vài món đồ decor. Cách bố trí này vừa tạo điểm nhấn cho căn bếp, vừa giúp không gian trông thoáng mắt hơn. Khu vực nấu nướng vốn đã rộng rãi lại liền kề ban công và cửa sổ kính, giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác càng thêm thoáng đãng, dễ chịu.

Căn bếp của Bảo Anh không chỉ đẹp mắt mà còn được đầu tư loạt thiết bị hiện đại, chú trọng cả công năng lẫn tính thẩm mỹ. Đáng chú ý là hệ thống hút mùi âm bàn cao cấp, có thiết kế thông minh khi có thể hạ xuống và ẩn gọn dưới mặt bàn lúc không sử dụng, giúp khu vực bếp luôn gọn gàng, thoáng mắt. Thiết kế này vừa mang đến sự tiện lợi khi nấu nướng, vừa hài hòa với tổng thể hiện đại của căn bếp. Qua cách lựa chọn và đầu tư thiết bị, có thể thấy Bảo Anh rất chú trọng trong việc tạo nên một không gian sống tiện nghi, đẹp mắt, chỉn chu.

Bên dưới bàn bếp nấu nướng là hệ thống ngăn tủ được bố trí gọn gàng, giúp gia tăng đáng kể không gian lưu trữ cho căn bếp. Thay vì sử dụng ngăn kéo thông thường, các hộc tủ được trang bị hệ thống ray điện hiện đại, tích hợp cơ chế giảm chấn giúp đóng mở nhẹ nhàng, hạn chế va đập. Thiết kế này không chỉ góp phần bảo vệ hệ tủ, tăng độ bền trong quá trình sử dụng mà còn mang đến cảm giác êm ái, tiện lợi mỗi khi thao tác.

Khu bếp trong penthouse của Bảo Anh có diện tích vô cùng đã mắt, ngoài không gian nấu nướng kể trên vẫn tiếp tục mở ra khu vực liền kề với khoảng diện tích rộng rãi, được nữ ca sĩ chia sẻ là khu vực bếp ướt. Tại đây, hệ tủ bếp được bố trí trải dài, tạo thêm nhiều diện tích thao tác và lưu trữ, thuận tiện cho việc chuẩn bị, chế biến món ăn. Ở khu vực này, Bảo Anh cũng khéo léo thay sàn gỗ bằng sàn gạch, vừa tạo sự phân tách với không gian bên ngoài vừa phù hợp hơn với khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước trong quá trình nấu nướng, vệ sinh.

Một góc hệ tủ được tận dụng làm tủ đồ khô, bên trong chia thành nhiều ngăn kéo giúp phân loại và sắp xếp thực phẩm gọn gàng, dễ tìm. Bảo Anh tiếp tục sử dụng hệ ray điện cho các ngăn tủ, tạo sự đồng bộ với khu bếp. Cách thiết kế này giúp việc đóng mở tủ trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện, đồng thời tối ưu công năng cho một không gian bếp có diện tích lớn.