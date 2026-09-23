Lời khuyên cho những gia đình đã làm trần thạch cao

Trần thạch cao giúp đem lại vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho các ngôi nhà. Nhưng nếu không biết cách bảo trì thì lại rất dễ xảy ra vấn đề.

Trần thạch cao mang lại vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và có khả năng cách âm, cách nhiệt rất tốt cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, do đặc tính của thạch cao là kị nước và dễ bị biến dạng do tác động ngoại lực, việc sử dụng và bảo dưỡng đúng cách là yếu tố quyết định đến tuổi thọ của công trình.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi giúp gia đình bạn giữ cho trần thạch cao luôn bền đẹp, an toàn và không bị xuống cấp.

1. Kiểm tra và chống thấm tuyệt đối

Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp cho trần thạch cao luôn giữ được vẻ đẹp và độ bền theo năm tháng. Vì kẻ thù lớn nhất của trần thạch cao chính là nước nên trước và trong quá trình sử dụng, bạn phải đảm bảo hệ thống đường ống nước phía trên trần và mái nhà không bị thấm dột để tránh làm tấm thạch cao bị ố vàng, mục nát, rêu mốc gây nguy cơ sập trần rất nguy hiểm.

Trần thạch cao rất dễ bị ố vàng nếu bị ẩm. Ảnh: https://chongthamwasaco.com

Do đó, nếu thấy trần xuất hiện các vệt ố vàng hoặc ngả màu, bạn cần tìm ngay vị trí rò rỉ nước để sửa chữa triệt để, sau đó mới tiến hành dặm vá, bả matit và sơn lại bề mặt trần thạch cao.

2. Hạn chế treo vật quá nặng lên trần

Khung xương và tấm thạch cao chỉ chịu được một tải trọng giới hạn nhất định nên bạn tuyệt đối không được treo trực tiếp các vật nặng như quạt trần, đèn chùm pha lê cỡ lớn, hoặc cục nóng điều hòa vào tấm thạch cao hay hệ khung xương chịu lực của trần.

Không được treo vật nặng lên các tấm thạch cao. (Ảnh: Happynest.vn)

Các thiết bị nặng này bắt buộc phải được treo bằng ty ren hoặc móc sắt bám chắc trực tiếp vào sàn bê tông cốt thép phía trên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sinh hoạt bên dưới.

3. Phòng ngừa và xử lý các vết nứt chân chim

Do sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ hoặc độ ẩm, trần thạch cao rất dễ xuất hiện vết nứt ở các mối nối nên khi thi công hoặc sửa chữa, bạn bắt buộc phải dùng băng lưới sợi thủy tinh chuyên dụng và bột trét xử lý mối nối chất lượng cao để dán các khoảng trống giữa các tấm.

Trong trường hợp vết nứt xuất hiện do ngôi nhà bị sụt lún hoặc do rung đường, bạn cần kiên nhẫn đợi kết cấu nhà ổn định hoàn toàn rồi mới tiến hành dặm vá lại để tránh vết nứt tiếp tục nứt lan rộng hơn.

4. Chống chuột và côn trùng làm tổ

Khoảng trống giữa trần thạch cao và mái nhà là nơi lý tưởng cho chuột, gián hoặc thạch sùng trú ngụ nên khi thi công, bạn hãy yêu cầu thợ dùng lưới hoặc xi măng bịt kín toàn bộ các khe hở thông ra ngoài, lỗ thông gió, hoặc các đường ống kỹ thuật dẫn lên trần.

Việc này rất quan trọng vì chuột không chỉ gây tiếng ồn khó chịu về đêm mà chúng còn có thể cắn đứt dây điện ngầm gây chập cháy nguy hiểm, hoặc phóng uế làm ố bẩn và bốc mùi hôi thối khắp nhà.

5. Vệ sinh trần đúng cách

Trần thạch cao rất dễ bám bụi bẩn và mạng nhện ở các khe giật cấp hay phào chỉ nên bạn cần duy trì thói quen dùng chổi lông gà mềm, khăn khô hoặc máy hút bụi có đầu chổi quét nhẹ nhàng để làm sạch bụi bẩn định kỳ.

Hãy lưu ý tuyệt đối không dùng khăn ẩm ướt để lau trần vì nước sẽ làm ẩm bề mặt sơn, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển hoặc làm bở lớp thạch cao cấu trúc bên trong.

Lưu ý cho gia đình chuẩn bị làm trần thạch cao

Nếu gia đình bạn chuẩn bị làm trần thạch cao, bạn bắt buộc phải xử lý chống thấm dột tuyệt đối cho phần mái và sàn bê tông phía trên để bảo vệ tấm thạch cao không bị ố mục sau này. Bạn nên chọn vật liệu từ thương hiệu uy tín, đồng thời yêu cầu thợ thả sẵn ty ren từ sàn bê tông xuống nếu có dự định treo các vật nặng như quạt trần hay đèn chùm.

Trong quá trình thi công, cần nhắc thợ xử lý mối nối giữa các tấm bằng băng lưới thủy tinh chuyên dụng để phòng ngừa các vết nứt chân chim do thay đổi thời tiết. Cuối cùng, hãy nhớ bịt kín các khe hở thông ra ngoài nhằm ngăn chặn chuột, côn trùng bò vào làm tổ và lưu lại bản vẽ đường điện âm trần để tiện sửa chữa về sau.

Nếu sống ở nơi có độ ẩm cao (như vùng ven biển, thung lũng sương mù, hoặc khu vực miền Bắc Việt Nam vào mùa nồm ẩm), bạn vẫn có thể làm trần thạch cao nhưng bắt buộc phải chuyển sang sử dụng loại tấm thạch cao siêu chịu ẩm hoặc chịu nước chuyên dụng thay vì tấm thạch cao tiêu chuẩn.