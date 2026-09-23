4 lý do nên trồng gừng trong nhà

Nếu trong nhà còn một khoảng trống nhỏ, gừng là loại cây bạn có thể cân nhắc trồng ngay.

Gừng vốn là nguyên liệu quen thuộc đến mức gần như căn bếp nào cũng từng có. Chỉ một vài lát gừng đã có thể dùng khi kho cá, nấu cháo, pha trà, làm nước chấm hay sơ chế một số món ăn. Thay vì mỗi lần cần lại mua một củ rồi dùng không hết, nhiều gia đình có thể dành một chiếc chậu nhỏ để tự trồng gừng ngay tại nhà. Điều đáng nói là loại cây này không nhất thiết cần cả một khu vườn rộng. Nếu có một góc sân, ban công hoặc sân thượng với điều kiện phù hợp, gia đình đã có thể thử trồng. Dưới đây là 4 lý do khiến gừng khá đáng để dành một chỗ trong nhà.

1. Có sẵn một loại gia vị được dùng rất thường xuyên

Đây là lợi ích dễ thấy nhất khi trồng gừng. Trong bữa cơm gia đình, gừng có thể xuất hiện từ những món kho, hấp, xào cho tới cháo, nước chấm hay các loại đồ uống. Tuy nhiên, mỗi lần nấu lại thường không cần quá nhiều. Chính vì vậy, có một chậu gừng tại nhà khá tiện. Khi cây đã phát triển đủ lâu và hình thành thân rễ, gia đình có thể thu hoạch theo nhu cầu thay vì lần nào cần vài lát cũng phải đi mua. Việc tự trồng cũng cho phép bạn lựa chọn thời điểm thu hoạch. Gừng còn non thường mềm, ít xơ và vị nhẹ hơn; để lâu hơn, thân rễ già dần, mùi thơm và vị cay cũng rõ hơn. Nhờ đó, một chậu cây nhỏ nhưng lại có thể phục vụ khá nhiều món ăn quen thuộc.

2. Không cần sân vườn rộng vẫn có thể trồng

Nếu hành lá có thể tận dụng những chiếc chậu nhỏ thì gừng cũng là loại cây không đòi hỏi gia đình phải sở hữu một mảnh vườn lớn. Cây hoàn toàn có thể được trồng trong chậu hoặc thùng có kích thước phù hợp. Đây là lợi thế rõ rệt với những gia đình sống ở nhà phố. Một khoảng ban công, sân thượng hoặc góc sân có ánh sáng phù hợp đã có thể được tận dụng để đặt vài chậu gừng. Do thân rễ phát triển dưới đất và lan theo chiều ngang, gia đình nên ưu tiên chậu có bề ngang tương đối thoải mái thay vì một chiếc chậu quá nhỏ và sâu. Như vậy, chỉ với một diện tích vừa phải, bạn vẫn có thể trồng được một loại cây có phần thu hoạch nằm ngay dưới lớp đất.

3. Có thể trồng như một chậu cây cảnh trong nhà

Không phải chậu gừng nào cũng phải đặt ở góc vườn rồi chờ ngày thu củ. Khi lên cây, gừng có phần lá dài, xanh và mọc thành bụi khá đẹp mắt. Nếu được trồng trong một chiếc chậu vừa vặn, cây hoàn toàn có thể trở thành một chậu xanh trang trí cho hiên nhà, ban công hoặc khu vực bàn trà. Thực tế, đây cũng là điểm khiến gừng thú vị hơn nhiều loại rau gia vị khác. Nhìn từ bên ngoài, một chậu gừng đang xanh tốt có dáng khá giống một chậu cây cảnh, trong khi phía dưới lớp đất lại là phần thân rễ có thể tiếp tục phát triển để thu hoạch sau này. Tuy nhiên, nếu đặt chậu gừng ở bàn trà hoặc bên trong nhà, mọi người vẫn nên chú ý tới ánh sáng và độ thông thoáng. Không nên vì thấy cây đẹp mà đặt lâu ngày ở một góc quá tối. Có thể chọn vị trí sáng hoặc luân chuyển chậu ra nơi có điều kiện phù hợp để cây tiếp tục phát triển tốt.

4. Có thể bắt đầu từ chính một củ gừng

Một lý do khác khiến gừng đáng thử là việc nhân giống khá gần gũi với đời sống hàng ngày. Phần chúng ta gọi là củ gừng thực chất là thân rễ. Nếu chọn được phần thân rễ khỏe, còn mắt mầm, từ đó có thể phát triển thành cây mới. Bởi vậy, đôi khi một củ gừng để trong bếp bắt đầu nhú mầm lại chính là nguyên liệu để bạn thử làm một chậu gừng. Thay vì bỏ đi vì nghĩ củ đã mọc mầm, gia đình có thể chọn phần còn chắc khỏe, không thối hỏng để thử trồng. Khi điều kiện phù hợp, từ phần thân rễ ban đầu, cây sẽ mọc chồi lên phía trên đồng thời tiếp tục phát triển phần thân rễ dưới đất. Sau một thời gian chăm sóc, gia đình lại có thể thu hoạch những nhánh gừng mới. Với người mới tập trồng cây ăn được tại nhà, đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị vì có thể quan sát cả quá trình từ một đoạn gừng nhỏ cho tới lúc đào củ lên sử dụng.

Hướng dẫn cách trồng gừng đơn giản tại nhà

- Chọn giống: Chọn củ gừng chắc khỏe, không thối mềm, ưu tiên phần đã có mắt mầm rõ.

- Chuẩn bị chậu: Dùng chậu có bề ngang đủ rộng và bắt buộc có lỗ thoát nước để hạn chế tình trạng úng.

- Chuẩn bị đất: Ưu tiên đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ nhưng thoát nước tốt.

- Trồng gừng: Đặt thân rễ nằm ngang, hướng phần mắt mầm lên trên rồi phủ một lớp đất vừa phải, không cần chôn quá sâu.

- Đặt chậu: Chọn nơi ấm, có ánh sáng phù hợp; gừng có thể phát triển ở nơi có ánh sáng lọc hoặc bóng râm một phần.

- Chăm sóc: Giữ đất có độ ẩm nhưng tránh tưới tới mức sũng nước. Đồng thời, quan sát khả năng thoát nước của chậu, nhất là trong những ngày mưa nhiều.

- Thu hoạch: Có thể thu gừng non sớm hơn nếu muốn sử dụng phần thân rễ mềm. Nếu muốn gừng già hơn, tiếp tục chăm sóc cho tới khi cây trưởng thành và phần thân lá bắt đầu vàng, khô dần.