Cụ bà 75 tuổi sống một mình trong căn nhà nhỏ: Tự lo từng bữa cơm, bình yên già đi, không làm phiền con cháu

Tuổi già của cụ bà gói gọn trong căn nhà thân thuộc, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng từng ngày theo cách riêng.

Có những căn nhà gây ấn tượng bởi diện tích rộng hay nội thất đắt tiền, nhưng cũng có những không gian khiến người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ bởi cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Căn nhà đã có tuổi đời hàng chục năm của một cụ bà 75 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) là trường hợp như vậy.

Con gái của bà, blogger Xiaoxiao, từng chia sẻ những hình ảnh về tổ ấm nơi mẹ mình đã sinh sống suốt 40 năm. Căn nhà không mới, diện tích cũng không quá lớn, nhiều món nội thất đã mang dấu ấn thời gian. Thế nhưng, điều khiến không gian này nhận được sự chú ý lại nằm ở cách chủ nhân chăm chút từng góc nhỏ. Mọi thứ luôn sạch sẽ, gọn gàng, đồ dùng được sắp xếp đâu ra đấy nhưng không tạo cảm giác lạnh lẽo hay quá cầu kỳ.

Đặc biệt, cuộc sống của cụ bà cũng khiến nhiều người thích thú. Khi đã bước vào tuổi già, bà vẫn tự chăm sóc nhà cửa, duy trì những công việc thường ngày và tận hưởng khoảng thời gian riêng theo nhịp sống của mình. Có lúc bà bận rộn dọn dẹp, có lúc lại nằm thư giãn dưới nắng. Chính sự đan xen giữa bận rộn và nghỉ ngơi ấy tạo nên một cuộc sống bình lặng, tự tại.

Bước vào phòng khách, cảm giác đầu tiên không phải sự xa hoa mà là nét cổ điển, ấm cúng của một căn nhà đã được sử dụng trong nhiều năm. Sàn lát gạch vàng nhạt, đồ đạc tương đối nhiều nhưng đều được thu gọn về các phía, nhờ đó khoảng sinh hoạt chính vẫn thông thoáng và không gây bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Một bên phòng là chiếc tủ kính bằng gỗ, bên trong cất sách, đồ trang trí và những món đồ nhỏ. Cánh kính vừa giúp việc quan sát, tìm kiếm đồ dễ dàng hơn, vừa hạn chế bụi bám vào bên trong. Phía trên tủ, một dây thường xuân xanh rủ xuống, trở thành chi tiết nhỏ giúp căn phòng bớt nặng nề.

Ngay cạnh đó là chiếc ghế đẩu tròn bằng gỗ. Bên dưới chân ghế được đặt thêm một tấm thảm tròn họa tiết đen trắng, vừa tạo điểm nhấn vừa hạn chế chân ghế làm xước sàn mỗi khi di chuyển. Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy chủ nhà không chỉ chú trọng chuyện sạch đẹp mà còn sắp xếp mọi thứ dựa trên kinh nghiệm sử dụng thực tế.

Đi sâu vào trong là bộ sofa khung gỗ với phần đệm màu xanh lá. Phía dưới ghế có thể mở ra để tận dụng làm nơi chứa những món đồ lặt vặt. Trên bức tường trắng phía sau sofa, ba bức tranh hình những bông lúa mì vàng được treo cạnh nhau. Bộ tranh có thể nhìn như một tổng thể khi ghép lại, nhưng mỗi bức riêng lẻ vẫn hoàn chỉnh, giúp căn phòng có thêm điểm nhấn mà không cần quá nhiều đồ trang trí.

Trước sofa chỉ đặt một chiếc bàn nhỏ. Kế bên là tủ lưu trữ dành cho tách, ấm trà và những vật dụng thường xuyên sử dụng. Gần ban công còn có thêm ghế thư giãn cùng một số dụng cụ tập thể dục. Đồ đạc không hề ít, song nhờ được phân chia vị trí rõ ràng nên tổng thể vẫn gọn mắt và có cảm giác đầy sức sống.

Khu vực ăn uống vốn không nhận được nhiều ánh sáng nên gia đình bổ sung hai nguồn sáng riêng biệt, gồm một chiếc đèn treo màu trắng gần khu vực ăn uống và đèn kết hợp quạt trần phía trên bàn. Khi dùng bữa, quạt có thể tạo luồng gió nhẹ từ trên xuống, khiến không gian dễ chịu hơn.

Bộ bàn ăn cũng mang dáng vẻ cổ điển với mặt bàn chữ nhật màu nâu và bốn chiếc ghế tựa. Thay vì để mặt bàn gỗ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, chủ nhà phủ thêm một lớp kính trong suốt phía trên. Những vết bẩn hay thức ăn rơi xuống vì thế có thể được lau dọn nhanh chóng.

Cây xanh tiếp tục xuất hiện trên bàn và cạnh chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng. Chúng không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vừa đủ để không gian sinh hoạt có thêm màu sắc và cảm giác gần gũi.

Phòng ngủ vẫn tiếp tục tinh thần giản dị của toàn bộ căn nhà. Chiếc giường đôi lớn được đặt ở vị trí trung tâm, chăn gối luôn được gấp gọn. Hai bên là bàn đầu giường màu nâu, trong khi tường gần như để trống hoàn toàn. Chi tiết trang trí được tiết chế tối đa, chỉ có một chiếc đèn tường ở khu vực giữa đầu giường để thuận tiện bật, tắt khi nghỉ ngơi.

Chủ nhân cũng đặc biệt yêu thích đặt những chiếc ghế mây trong phòng ngủ chính. Phần trống ở giữa ghế và giường vừa đủ để đặt bàn đầu giường. Vào những ngày thời tiết đẹp, cụ bà thường nằm ở đây tắm nắng và tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi.

Theo chia sẻ của người thân, mỗi lần gặp bà thường chỉ thấy hai hình ảnh quen thuộc: hoặc đang tất bật thu dọn nhà cửa, hoặc thong thả nằm phơi nắng. Cụ bà lại đặc biệt yêu thích nhịp sống ấy, bởi có lúc bận rộn để cơ thể vận động, cũng có lúc thảnh thơi để nghỉ ngơi. Không cần lịch trình dày đặc, những việc rất nhỏ trong một ngày cũng đủ tạo nên sự cân bằng.

Phòng ngủ chính còn nối với một ban công riêng qua ô cửa hình vòm. Giữa hai khu vực có lưới chắn cửa sổ, có thể đóng lại khi ngủ và mở ra khi thức dậy. Ngoài ban công, một chiếc bàn chữ nhật cùng những chiếc ghế có tựa lưng tạo thành góc thư giãn riêng. Chủ nhà có thể ngồi đọc sách, viết lách, uống trà hay trò chuyện ngay tại đây.

Sự ngăn nắp của căn nhà còn thể hiện ở những khu vực tưởng như ít được chú ý. Ngay phía trên cửa ra vào, một chiếc kệ được tận dụng để sắp xếp giày dép. Những đôi thường xuyên sử dụng được bố trí thuận tiện cho việc lấy ra, trong khi số ít dùng hơn được cất gọn để tránh chiếm diện tích.

Từ ban công, lan can cho đến phòng tắm đều được duy trì trong trạng thái sạch sẽ. Đồ dùng không bị đặt ngổn ngang, thậm chí sàn nhà được lau chùi đến mức bóng lên dưới ánh sáng. Dù căn nhà đã được sử dụng hàng chục năm, cảm giác cũ kỹ vì thế không đồng nghĩa với nhếch nhác.

Khu vực sảnh vào gọn gàng.

Nhà tắm nhỏ nhưng đầy đủ công năng.

Ban công nhỏ vừa lấy ánh sáng vừa được tận dụng để trồng cây.

Chính điều này cũng trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn luận. Một số người chia sẻ rằng họ từng bắt gặp những căn nhà tại Thượng Hải tuy không lớn nhưng được chủ nhân chăm sóc rất kỹ, từ sàn nhà, đồ nội thất cho đến những món đồ nhỏ đều được vệ sinh và sắp xếp thường xuyên. Có người lại cho rằng thói quen dành thời gian dọn dẹp mỗi ngày đã trở thành nếp sống của không ít gia đình lớn tuổi tại đây.

Tóm lại, điều dễ nhận thấy nhất trong căn nhà này vẫn là cách một người đã sống ở đây suốt 40 năm gìn giữ không gian của mình. Không chạy theo nội thất mới, cũng chẳng cần cải tạo mọi thứ theo xu hướng, chủ nhân đơn giản là giữ từng căn phòng sạch sẽ, tiện dụng và phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Ở tuổi già, một cuộc sống dễ chịu đôi khi cũng không cần quá nhiều thứ. Một căn nhà quen thuộc, vài góc nhỏ để ngồi nghỉ, một ban công đón nắng, những công việc nhà vừa sức và khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về mình đã đủ tạo nên nhịp sống bình yên. Căn nhà 40 năm tuổi vì thế không chỉ thu hút bởi sự gọn gàng, mà còn gợi ra một hình dung rất nhẹ nhàng về tuổi già: vẫn chủ động với cuộc sống của mình, thong thả tận hưởng từng ngày và tìm thấy niềm vui ngay trong những điều bình thường nhất.

Nguồn: Smzdm