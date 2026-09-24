Nữ ca sĩ Việt gác hào quang showbiz: Bỏ phố về quê xây nhà 11 tỷ, làm mẹ đơn thân nuôi 3 con trai

Căn nhà 4 tầng của nữ ca sĩ gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, góc nào cũng đẹp xịn.

Quế Vân từng là gương mặt hoạt động nổi bật trong showbiz với vai trò ca sĩ, người mẫu, đồng thời đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới 2013. Ở tuổi U45, cô lựa chọn cuộc sống bình yên hơn khi rời Hà Nội, đưa 3 con trai về quê nhà Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, Quế Vân vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Những video về nội trợ, nấu nướng, chăm sóc gia đình hay những khoảnh khắc bên các con cũng nhận được sự quan tâm của người theo dõi. Sau khi “bỏ phố về quê”, Quế Vân xây dựng cơ ngơi 4 tầng có giá trị ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Căn nhà gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, pha trộn nét tinh tế của phong cách Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Để hoàn thiện tổ ấm này, cô dành khoảng 2 tháng lên ý tưởng, thiết kế và 6 tháng cho quá trình thi công. Qua loạt video house tour do MC Ngô Mai Phương chia sẻ cùng những thước phim đời thường được Quế Vân đăng tải, khán giả có dịp chiêm ngưỡng cận cảnh không gian sống rộng rãi, chỉn chu và đậm dấu ấn riêng của cô.

Cơ ngơi của Quế Vân gây ấn tượng với gam trắng và màu gỗ làm chủ đạo, điểm xuyết sắc xanh của cây cối, mang đến cảm giác mát mẻ, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Nội thất trong nhà chủ yếu sử dụng gỗ sồi và gỗ lim, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn ấm cúng cho tổng thể không gian. Tầng một được thiết kế theo kiểu không gian mở, phòng khách nối liền với khu vực bếp và phòng ăn, tạo sự liền mạch và rộng rãi. Phía sau là nhà vệ sinh cùng một khoảng vườn nhỏ, được bố trí hài hòa, gọn gàng. Đồ dùng trong nhà hầu như đều được Quế Vân cất gọn trong hệ tủ, hạn chế bày biện bên ngoài, nhờ đó không gian luôn giữ được vẻ ngăn nắp, thoáng mắt và chỉn chu.

Cầu thang gỗ thiết kế xương cá là một trong những điểm nhấn nổi bật của phòng khách, vừa tạo nét hiện đại vừa mang đến cảm giác ấm áp cho không gian. Đối diện cầu thang, Quế Vân bố trí thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các tầng. Vốn yêu thích cây cối, cô còn khéo léo trồng 2 cây cảnh cỡ lớn ở hai bên thang máy, tạo điểm nhấn xanh mát và giúp khu vực này trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Khu vực bếp nấu là một trong những góc sinh hoạt ấn tượng, thường xuyên xuất hiện trong các vlog nấu nướng của Quế Vân. Không gian có diện tích rộng rãi, nổi bật với hệ tủ gỗ bao quanh, mang đến tổng thể gam màu trầm ấm và dịu mắt. Cô ựa chọn thiết kế bếp chữ I, đối diện là bàn đảo màu trắng kết hợp cùng bộ bàn ăn mang phong cách hiện đại, sang trọng. Không chỉ chú trọng công năng, Quế Vân còn khéo léo đưa mảng xanh vào căn bếp khi đặt những chậu cây nhỏ trên mặt bàn và các ngăn tủ. Sắc xanh đan xen giữa chất liệu gỗ ấm áp đã giúp không gian nấu nướng thêm sinh động, thoáng mắt.

Không gian phòng ngủ trong nhà Quế Vân tiếp tục trung thành với bảng màu trắng - nâu gỗ, tạo cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. Chất liệu gỗ được sử dụng xuyên suốt từ cửa, mảng tường đến nội thất, kết hợp cùng cách bài trí tối giản, không cầu kỳ giúp căn phòng giữ được vẻ thư thái, dễ chịu. Hầu hết các phòng ngủ đều có ban công thoáng đãng, đồng thời được ưu tiên sử dụng hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, không gian nghỉ ngơi luôn có cảm giác sáng thoáng, rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên.