6 lý do nên trồng cây đinh lăng

Gia đình nào cũng có thể tự trồng một cây đinh lăng ngay tại nhà.

Không phải loại cây nào trồng quanh nhà cũng chỉ để làm đẹp. Nhiều gia đình vẫn thích dành một góc sân, ban công hay vài chiếc chậu để trồng những loại cây vừa xanh nhà, vừa có thể tận dụng khi cần. Có cây dùng làm rau gia vị, có cây trồng lâu năm thành một bụi xanh mát, cũng có những loại gắn với nhiều quan niệm quen thuộc trong đời sống.

Đinh lăng là một trong số đó. Loại cây này vốn không quá xa lạ, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nó có nhiều điểm khá thú vị để trồng ngay tại nhà. Cây không đòi hỏi một khu vườn rộng, có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu đủ lớn; lá non lại có thể sử dụng trong một số món ăn. Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, đinh lăng còn được nhắc đến với những ý nghĩa tốt đẹp về sự sinh sôi, sức sống và sự sung túc. Chính vì vậy, thay vì chỉ xem đây là một bụi cây quen thuộc, nhiều người vẫn dành cho đinh lăng một vị trí quanh nhà.

1. Có sẵn một loại rau gia vị ngay trong vườn nhà

Đây là lợi ích dễ thấy nhất. Lá đinh lăng non có mùi thơm đặc trưng, từ lâu đã được sử dụng như một loại rau gia vị trong nhiều món ăn của người Việt. Mọi người có thể bắt gặp lá đinh lăng trong một số món gỏi, nem, món cuốn hoặc dùng ăn kèm tùy khẩu vị. Điều tiện ở chỗ mỗi lần sử dụng thường không cần quá nhiều. Thay vì mua cả bó rồi dùng không hết, nhà có sẵn một cây thì lúc cần chỉ việc bước ra hái vài lá non. Đặc biệt, nếu gia đình vốn thích trồng những loại cây có thể sử dụng trong bếp như húng quế, tía tô, lá lốt hay sả thì đinh lăng cũng là một lựa chọn khá hợp lý. Lá sau khi hái chỉ cần lựa phần tươi, rửa thật kỹ rồi sử dụng phù hợp với món ăn.

2. Trồng một lần, có thể chăm cây trong nhiều năm

Đinh lăng không giống những loại rau ngắn ngày, thu hoạch xong lại phải làm đất và gieo một lứa mới. Đây là cây lâu năm, vì vậy khi đã bén rễ và thích nghi với vị trí trồng, cây có thể tiếp tục phát triển trong thời gian khá dài. Chính đặc điểm này khiến đinh lăng hợp với những người thích có một góc xanh quanh nhà nhưng không muốn vài tháng lại phải trồng lại từ đầu. Khi cây phát triển quá cao hoặc tán bắt đầu lộn xộn, mọi người có thể cắt tỉa bớt. Việc này vừa giúp kiểm soát kích thước, vừa tạo điều kiện để cây phân thêm nhánh. Một cây đinh lăng được tỉa thường xuyên vì thế có thể giữ thành bụi khá gọn thay vì vươn cao chiếm chỗ.

3. Không có vườn rộng vẫn trồng được

Đinh lăng có thể lớn dần theo năm tháng, nhưng để bắt đầu trồng cây lại không nhất thiết phải dành cả một khoảng đất rộng. Nhà có sân vườn có thể trồng trực tiếp xuống đất. Còn nếu diện tích hạn chế hơn, mọi người hoàn toàn có thể trồng trong chậu lớn rồi đặt ở sân, ban công hoặc sân thượng có ánh sáng. Đây cũng là cách dễ kiểm soát kích thước cây hơn. Có điều, đừng trồng một cây đã lớn trong chiếc chậu quá bé. Khi bộ rễ ngày càng phát triển, cây cần đủ không gian, đồng thời chậu phải có lỗ thoát nước tốt. Nếu thấy cây đã quá lớn so với chậu, bạn nên chuyển sang chậu rộng hơn thay vì chỉ liên tục bổ sung đất ở phía trên.

4. Tán lá xanh, nhìn sum suê mà không cần trồng cây cảnh cầu kỳ

Đinh lăng còn có một ưu điểm khá thú vị: dù chủ yếu được biết đến là cây có thể tận dụng trong đời sống, hình dáng của cây cũng không hề khó nhìn. Lá chia thành nhiều nhánh nhỏ, khi cây khỏe và được cắt tỉa đều sẽ tạo thành một tán xanh khá dày. Đặt một bụi đinh lăng ở góc sân, cạnh hàng rào hay trong một chiếc chậu lớn cũng đủ giúp khoảng trống quanh nhà bớt khô cứng. Vì vậy, thay vì chỉ trồng những loại cây để ngắm, nhiều gia đình thích xen một vài cây kiểu này: bình thường tạo mảng xanh, đến khi cần lại có thể hái lá sử dụng. Một khoảng diện tích nhưng phục vụ được nhiều mục đích.

5. Theo quan niệm dân gian, đinh lăng còn mang ý nghĩa tốt về phong thủy

Đây cũng là một lý do khiến đinh lăng thường xuất hiện quanh nhà từ lâu. Trong quan niệm dân gian và phong thủy, cây đinh lăng với tán lá xanh, nhiều nhánh thường được liên tưởng đến sự sinh sôi, sức sống và sự sung túc. Bởi vậy, một số gia đình thích trồng cây trước sân hoặc quanh nhà với mong muốn mang đến những điều tốt lành. Tuy nhiên, những ý nghĩa này thuộc về quan niệm phong thủy và văn hóa dân gian, không phải một tác dụng đã được khoa học chứng minh. Nếu yêu thích ý nghĩa ấy, mọi người có thể xem đây như một yếu tố tinh thần bổ sung. Quan trọng hơn vẫn là vị trí trồng phải phù hợp với điều kiện thực tế. Không nên vì muốn đặt cây đúng một vị trí được cho là đẹp về phong thủy mà để cây chắn lối đi, che khuất tầm nhìn hoặc trồng ở nơi quá thiếu sáng khiến cây khó phát triển.

6. Càng chăm đúng, cây càng không khiến gia chủ mất quá nhiều công

Có những loại cây nhìn rất đẹp nhưng chỉ cần quên tưới vài hôm hoặc gặp một đợt thời tiết không thuận lợi đã khiến người trồng khá vất vả. Đinh lăng nhìn chung dễ chịu hơn khi cây đã bén rễ và phát triển ổn định. Cây thích môi trường ấm, có ánh sáng và đất thoát nước tốt. Nếu trồng ngoài vườn, mọi người nên tránh những góc thường xuyên đọng nước sau mưa. Còn trồng trong chậu thì nhất định phải kiểm tra lỗ thoát nước phía dưới. Việc tưới cũng không cần cứng nhắc ngày nào cũng một lượng giống nhau. Những hôm trời nắng nóng, đất khô nhanh thì cây sẽ cần nước nhiều hơn; ngược lại, vào thời điểm mưa ẩm, tưới quá tay lại dễ khiến đất liên tục sũng nước. Chỉ cần quan sát cây và đất một chút, việc chăm sóc hàng ngày nhìn chung không quá cầu kỳ.

Có lẽ đây cũng là điểm khiến đinh lăng hợp với nhiều gia đình: không quá khó trồng, có thể sống lâu năm, tán cây xanh đẹp, lá lại sử dụng được trong bữa ăn. Cộng thêm những ý nghĩa tốt đẹp trong quan niệm dân gian, một bụi đinh lăng nhỏ ở sân hay một chậu cây ngoài ban công vừa có giá trị sử dụng, vừa khiến khoảng xanh quanh nhà trở nên gần gũi hơn.