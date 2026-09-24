4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây lưỡi hổ trong nhà

Lưỡi hổ vốn dễ chăm nhưng vẫn có những sai lầm khiến cây vàng lá, thối rễ, kém phát triển.

Lưỡi hổ (Dracaena trifasciata) là một trong những loại cây cảnh trong nhà có khả năng thích nghi tốt. Theo Đại học Bang North Carolina (Mỹ), cây chịu được điều kiện ánh sáng thấp, độ ẩm thấp và tương đối dễ chăm sóc. Tuy nhiên, “dễ sống” không có nghĩa là có thể chăm theo bất kỳ cách nào.

Nếu gia đình đang đặt một chậu lưỡi hổ trong nhà, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

1. Đừng tưới cây theo lịch cố định

Sai lầm phổ biến khi chăm lưỡi hổ là cứ đến một ngày nhất định trong tuần lại tưới cây, bất kể đất đang khô hay còn ẩm.

Theo Đại học Bang North Carolina, lưỡi hổ cần đất thoát nước tốt và phải được tưới cẩn thận vì tưới quá nhiều có thể khiến rễ bị thối. Trong giai đoạn cây sinh trưởng, nên để đất khô giữa các lần tưới. Vào mùa lạnh, khoảng cách giữa các lần tưới có thể kéo dài hơn đáng kể.

Đại học Maryland (Mỹ) cũng xếp lưỡi hổ vào nhóm cây có khả năng chịu khô trong thời gian dài nhưng không chịu được tình trạng tưới quá nhiều.

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh trong nhà có khả năng thích nghi tốt. (Ảnh: Lively Root)

Vì vậy, thay vì ghi nhớ một con số cứng nhắc như “mỗi tuần tưới một lần”, gia đình nên kiểm tra độ khô của đất trước khi tưới. Chậu cũng cần có lỗ thoát nước để nước thừa không bị giữ lại quanh rễ.

2. Không cần đặt cây ở nơi tối nhất trong nhà

Lưỡi hổ nổi tiếng vì có thể sống trong điều kiện ánh sáng thấp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cây càng ít ánh sáng càng tốt.

Đại học Minnesota (Mỹ) xếp lưỡi hổ vào nhóm cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng thấp trong nhà. Đại học Bang North Carolina cho biết cây có thể chịu được ánh sáng rất thấp nhưng vẫn thích hợp với nơi có một phần thời gian nhận ánh sáng trực tiếp.

Một tài liệu của Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) cũng cho biết lưỡi hổ phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, có thể chịu được nơi ánh sáng yếu nhưng nên tránh ánh nắng trực tiếp vì lá có thể bị cháy.

Do đó, nếu cây đang được đặt ở một góc quá tối và hầu như không nhận được ánh sáng tự nhiên, gia đình có thể cân nhắc chuyển cây đến vị trí sáng hơn nhưng tránh để nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

3. Khi thấy lá mềm, vàng hoặc gốc có dấu hiệu bất thường, hãy kiểm tra rễ

Một cây lưỡi hổ khỏe mạnh không nhất thiết phải có tốc độ phát triển nhanh. Điều đáng quan tâm hơn là tình trạng của lá và phần gốc.

Nếu lá hoặc phần gốc trở nên mềm, nhũn, nguyên nhân có thể liên quan đến việc cây bị tưới quá nhiều. Khi kiểm tra rễ, rễ khỏe thường có màu trắng ngà, trong khi rễ sẫm màu hoặc nhũn có thể là dấu hiệu đất quá ướt.

Đại học Bang North Carolina cũng cảnh báo tưới quá nhiều có thể dẫn tới thối rễ. Đây là lý do việc để nước đọng trong chậu hoặc sử dụng giá thể thoát nước kém có thể gây vấn đề cho cây.

Nếu cây xuất hiện những chiếc lá mềm nhũn hoặc phần gốc có dấu hiệu bất thường, đừng vội bổ sung thêm nước hay phân bón. Hãy kiểm tra đất và hệ thống thoát nước trước tiên.

4. Nếu nhà có chó, mèo, đừng để cây trong tầm với

Đây là điều nhiều gia đình trồng cây cảnh trong nhà có thể bỏ qua, đặc biệt khi lưỡi hổ thường được đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc những vị trí thấp.

Theo Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ (ASPCA), lưỡi hổ được xếp vào nhóm cây độc đối với chó và mèo. Thành phần được ASPCA xác định là saponin; nếu vật nuôi ăn phải, các biểu hiện có thể bao gồm buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Vì vậy, nếu gia đình nuôi chó hoặc mèo có thói quen gặm lá cây, nên đặt chậu lưỡi hổ ở vị trí vật nuôi không thể tiếp cận. ASPCA cũng khuyến cáo khi nghi ngờ vật nuôi ăn phải cây có khả năng gây độc, chủ nuôi nên liên hệ bác sĩ thú y để được hướng dẫn.

Lưỡi hổ được ưa chuộng một phần chính vì khả năng thích nghi tốt và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Nhưng chính đặc điểm này đôi khi khiến người trồng chủ quan, đặc biệt là tưới nước quá thường xuyên.

Với cây đã được đặt trong nhà, điều quan trọng không phải chăm sóc càng nhiều càng tốt mà là duy trì những điều kiện phù hợp: ánh sáng vừa đủ, đất thoát nước tốt, chỉ tưới khi cần và thường xuyên quan sát tình trạng lá, gốc. Nếu gia đình có vật nuôi, việc đặt cây ngoài tầm với cũng là một bước cần thiết để không biến một chậu cây cảnh thành nguy cơ đối với thú cưng.