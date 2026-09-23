3 lời khuyên giúp đuổi muỗi hiệu quả

Muỗi có thể truyền nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, kiểm soát muỗi trong và quanh nhà nên được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ xử lý khi số lượng muỗi đã tăng cao.

Dưới đây là 3 biện pháp đơn giản có thể áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

1. Loại bỏ nơi muỗi sinh sản

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm muỗi là không tạo điều kiện cho chúng sinh sản. Nhiều loài muỗi, trong đó có muỗi vằn, có thể đẻ trứng trong những dụng cụ nhỏ chứa nước quanh nhà.

Các vật dụng như xô, chậu, khay hứng nước dưới chậu cây, bình hoa, lốp xe cũ, chai lọ hoặc hộp đựng ngoài trời đều có thể trở thành nơi chứa nước và tạo môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển.

Vì vậy, gia đình nên kiểm tra khu vực trong nhà, ban công, sân vườn và những vị trí có thể đọng nước. Nước trong các dụng cụ chứa cần được đổ bỏ thường xuyên; những vật dụng không cần thiết nên được cất giữ khô ráo hoặc loại bỏ.

Ảnh minh họa.

Với các dụng cụ bắt buộc phải chứa nước, nên đậy kín hoặc vệ sinh thường xuyên. Việc làm này không chỉ giúp giảm muỗi trưởng thành mà còn góp phần cắt đứt vòng đời của muỗi ngay từ giai đoạn sinh sản.

2. Ngăn muỗi tiếp xúc với cơ thể

Bên cạnh việc kiểm soát nơi sinh sản, người dân có thể chủ động tạo "hàng rào" ngăn muỗi tiếp cận cơ thể.

Khi ngủ, sử dụng màn là một trong những biện pháp đơn giản và hữu ích, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Nhà ở cũng nên được lắp lưới chống muỗi tại cửa sổ, cửa ra vào hoặc những vị trí thường xuyên mở.

Khi phải ở ngoài trời hoặc tại khu vực có nhiều muỗi, có thể sử dụng các sản phẩm chống muỗi được phép lưu hành và dùng đúng hướng dẫn trên nhãn. Quần áo dài tay, quần dài cũng giúp giảm phần da tiếp xúc với muỗi.

Quạt cũng có thể hỗ trợ trong việc hạn chế muỗi tiếp cận. Luồng gió mạnh khiến muỗi khó bay và đậu lên cơ thể. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thay thế việc loại bỏ nơi sinh sản hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ khác.

Giữ nhà cửa khô thoáng và giảm nơi muỗi trú ẩn

Muỗi thường tìm đến những khu vực ẩm, tối và ít bị xáo trộn. Do đó, việc giữ không gian sống sạch sẽ, khô thoáng cũng góp phần hạn chế muỗi.

Gia đình nên thường xuyên dọn dẹp những góc khuất, loại bỏ các vật dụng không cần thiết và hạn chế để đồ đạc tạo thành những nơi tối, ẩm. Khu vực sân vườn cần được kiểm tra thường xuyên để tránh hình thành các điểm đọng nước.

Với những khu vực có nhiều muỗi, có thể kết hợp quạt, màn, lưới chống muỗi và các sản phẩm xua muỗi phù hợp. Khi sử dụng thuốc xịt hoặc các sản phẩm diệt muỗi trong nhà, cần đọc kỹ hướng dẫn, đặc biệt về cách sử dụng, thông gió và thời gian cần thiết trước khi quay lại phòng.

Đừng chỉ tìm cách "đuổi" muỗi

Một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung vào việc đuổi hoặc diệt những con muỗi đang xuất hiện mà bỏ qua nguồn phát sinh. Nếu xung quanh nhà vẫn có nhiều điểm chứa nước, số lượng muỗi có thể nhanh chóng tăng trở lại.

Vì vậy, cách tiếp cận hiệu quả nên kết hợp cả ba yếu tố: loại bỏ nơi muỗi sinh sản, ngăn muỗi tiếp xúc với cơ thể và giữ môi trường sống sạch, khô thoáng.