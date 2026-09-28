Dàn mỹ nhân Việt góp mặt trong 1 đám cưới: Ai cũng thanh lịch, mặc đẹp hút hồn nhưng không lấn lướt cô dâu

Tại đám cưới xa hoa của NTK nổi tiếng, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt lên đồ xinh sang, sành điệu mà vẫn đầy tinh tế.

Một đám cưới quy tụ toàn mỹ nhân Vbiz đương nhiên sẽ không thể thiếu những màn lên đồ khiến hội chị em phải xuýt xoa. Mới đây, đám cưới của NTK Phạm Đăng Anh Thư và chồng doanh nhân đã thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của loạt gương mặt đình đám trong showbiz Việt. Giữa không gian ngập tràn sắc hoa và vẻ đẹp lung linh ấy, dàn mỹ nhân Vbiz mang đến một “bữa tiệc thị giác” với những bộ cánh thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn đủ tinh tế để không lấn át cô dâu. Cùng ngắm loạt outfit của các người đẹp, chị em không chỉ được dịp mãn nhãn mà còn có thể bỏ túi kha khá ý tưởng diện đồ đi cưới, đi tiệc vừa xinh vừa sang.

Có thể thấy, dàn mỹ nhân Vbiz đều ưu ái phong cách xinh sang, tinh tế, tập trung vào những thiết kế trơn, không quá nhiều chi tiết. Thay vào đó, phom dáng và chất liệu mới là điểm khiến từng bộ cánh trở nên nổi bật. Từ dàn Hoa hậu, Á hậu đến các gương mặt diễn viên, ca sĩ quen thuộc, ai cũng mang đến những màn lên đồ chỉn chu, đẹp mắt và cực kỳ nịnh dáng.

Hoa hậu Hương Giang gây ấn tượng khi chọn diện đầm dài màu cam pastel khi xuất hiện tại đám cưới của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Đầm có phom ôm vừa phải, tay dài phồng nhẹ, tạo hiệu ứng gọn dáng mà không quá cầu kỳ. Đây là một gợi ý đáng tham khảo cho chị em đang tìm trang phục đi tiệc, đi cưới theo hướng thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn

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Hoa hậu Lương Thùy Linh ghi điểm khi diện chiếc đầm hai dây màu be với chất liệu lụa sang trọng. Thiết kế dáng ngắn kết hợp lớp voan ren tạo hiệu ứng thị giác, giúp tổng thể thêm phần bắt mắt mà vẫn giữ được nét nữ tính. Kiểu dáng xinh xắn, trẻ trung giúp nàng hậu khoe khéo đôi chân thon dài, đồng thời tôn lên vẻ ngoài cuốn hút, hiện đại.

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Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng chọn diện đầm lụa khi dự đám cưới của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Khác với Lương Thùy Linh, cô kết thân với thiết kế dáng dài, tông hồng ngọt ngào cùng phần cúp ngực gợi cảm nhưng vẫn tinh tế. Chi tiết cut-out phía sau tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm phần bắt mắt. Người đẹp chọn phối cùng túi xách hiệu ứng lấp lánh, hoàn thiện diện mạo sang trọng, nổi bật mà không cầu kỳ

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Giống với hội chị em, Hoa hậu Quế Anh cũng chọn một thiết kế đầm lụa để dự tiệc cưới. Cô diện váy trắng dáng dài, kết hợp phần trễ vai và cut-out lưng, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Thiết kế trơn, không họa tiết nhưng kiểu dáng đã đủ tạo điểm nhấn. Đây là lựa chọn khéo léo khi vẫn toát vẻ sang xịn, nổi bật nhưng không hề lấn lướt cô dâu

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Jun Vũ khoe visual và vóc dáng 10/10 khi xuất hiện trong chiếc đầm đen dáng dài, cổ yếm quyến rũ. Phom váy ôm body, tôn rõ đường cong và đặc biệt là vòng eo thon gọn của nữ diễn viên. Sắc đen cũng khiến diện mạo thêm phần sang chảnh, cuốn hút, đúng chuẩn một outfit đi tiệc vừa gợi cảm vừa thời thượng

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Trương Quỳnh Anh chọn diện một thiết kế điệu đà, trẻ trung với đầm cúp ngực màu be. Điểm nhấn nằm ở những lớp bèo nhún tạo hiệu ứng như những cánh hoa trên thân váy, mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính. Kiểu dáng này cũng giúp diện mạo của nữ ca sĩ thêm phần ngọt ngào, bắt mắt mà vẫn giữ được nét thanh lịch