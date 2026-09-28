30 tuổi mua căn hộ cũ 67m², 31 tuổi bắt đầu lại sự nghiệp: Cô gái sống một mình 5 năm và biến phòng khách thành nơi không ai ngờ tới

Từng thất bại trong kinh doanh, gần như phải bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 30, cô gái sống tại Tây An quyết định mua một căn hộ cũ rộng 67m² chỉ sau một ngày xem nhà. Năm năm sau, căn nhà nhỏ không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh rất rõ cách cô lựa chọn cuộc sống: ít giao tiếp, nhiều thời gian cho bản thân.

Có những quyết định lớn được cân nhắc suốt nhiều năm. Nhưng cũng có những thời điểm, người ta chỉ mất một ngày để thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời.

Năm 30 tuổi, khi đang tìm một căn hộ để thuê tại Tây An, Trung Quốc, cô gái này tình cờ được nhân viên môi giới thông báo rằng chủ căn hộ cô đang xem cần bán gấp. Đó là một căn nhà cũ rộng khoảng 67m², nội thất đã xuống cấp, không có gì đặc biệt nếu nhìn bằng tiêu chuẩn của một căn hộ mới.

Cô xem nhà, trở về suy nghĩ và ngay ngày hôm sau quyết định mua.

Sau này nhớ lại, chính cô cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức giống như một giấc mơ. Nhưng đó dường như cũng là tính cách xuyên suốt cuộc đời cô: khi đã nghĩ đủ và biết mình muốn gì, cô thường lựa chọn hành động thay vì tiếp tục chờ đợi.

Tuổi 30 thất bại trong kinh doanh, tuổi 31 bắt đầu lại từ con số 0

Trước khi sở hữu căn hộ 67m² này, cô từng trải qua một giai đoạn không mấy dễ dàng. Việc kinh doanh thất bại khiến cô thua lỗ. Trong quá trình tự tìm hiểu các vấn đề pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình, cô lại bất ngờ nhận ra bản thân có hứng thú với luật.

Một lựa chọn mới xuất hiện.

Không có nhiều tiền để đăng ký các khóa học đắt đỏ hay thuê người hướng dẫn, cô mua sách về tự học. Đó gần như là quá trình bắt đầu lại từ đầu ở độ tuổi mà nhiều người xung quanh đã có công việc khá ổn định.

Cô tự ép mình duy trì lịch học, tự nghiên cứu kiến thức và bước vào kỳ thi với tâm trạng không mấy tự tin. Nhưng cuối cùng, cô đã vượt qua.

Ở tuổi 31, cô bước vào một công ty luật với vị trí thực tập sinh. Những người thực tập cùng cô phần lớn đều trẻ hơn. Thay vì coi đó là áp lực, cô tự nhắc mình rằng đã là người mới thì tuổi tác không còn quá quan trọng.

"Tôi chỉ là một người mới bắt đầu học hỏi".

Cách nghĩ ấy giúp cô chấp nhận việc phải làm lại từ đầu mà không quá bận tâm đến việc người khác đang ở đâu trên hành trình của họ.

Cuộc sống trước đó của cô gần như không có mối liên hệ nào với ngành luật. Nhưng những biến cố bất ngờ đã đưa cô đến một hướng đi hoàn toàn mới.

Thay vì cố chống lại những thay đổi đó, cô chọn tìm hiểu đến cùng rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Căn nhà 67m² cũ kỹ nhưng mọi thứ đều phục vụ đúng một người

Nếu câu chuyện sự nghiệp cho thấy tính cách quyết đoán của chủ nhà, thì cách cô bố trí căn hộ lại thể hiện một khía cạnh khác: cô gần như không quan tâm đến những khuôn mẫu phổ biến của một ngôi nhà.

Căn hộ khi mua đã cũ. Trước khi chuyển vào, cô chỉ sửa sang tương đối đơn giản, không tiến hành một cuộc cải tạo quá tốn kém.

Ngoại trừ chiếc tủ quần áo có sẵn trong phòng ngủ, phần lớn đồ đạc trong căn hộ đều được cô tự lựa chọn và mua sau đó.

Điều quan trọng nhất là: cô sống một mình. Vì vậy, cô không cố thiết kế ngôi nhà để phù hợp với một gia đình tưởng tượng trong tương lai, cũng không giữ lại những không gian chỉ vì "nhà nào cũng nên có".

Phòng khách là ví dụ rõ nhất. Thay vì bố trí sofa lớn, bàn trà và một khu vực tiếp khách theo kiểu truyền thống, cô biến phần lớn phòng khách thành phòng làm việc.

Đây là nơi cô đọc tài liệu, học tập và xử lý công việc mỗi ngày. Ngay bên cạnh bàn làm việc là một chiếc máy chạy bộ.

Khi ngồi quá lâu hoặc cảm thấy mệt mỏi vì học tập, cô có thể đứng dậy chạy bộ một lúc rồi quay trở lại công việc.

Với nhiều gia đình, đặt máy chạy bộ ngay giữa không gian sinh hoạt chung có thể bị xem là thiếu thẩm mỹ. Nhưng với một người sống một mình, đây lại là cách sử dụng diện tích rất thực tế.

Cô không thiết kế căn nhà để người khác thấy đẹp. Cô thiết kế nó để bản thân sử dụng thuận tiện.

Bếp nhỏ được biến thành nơi nấu ăn, ăn uống và thư giãn

Khu vực bếp ban đầu tương đối nhỏ. Sau khi sắp xếp lại, chủ nhà biến nơi này thành một không gian tích hợp gồm bếp, bàn ăn và khu vực thư giãn.

Sau khi nấu xong, cô có thể ngồi ngay tại bàn ăn, vừa dùng bữa vừa xem TV. Không phải bê thức ăn sang một phòng khác, cũng không phải duy trì quá nhiều khu chức năng riêng biệt.

Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với căn hộ diện tích vừa phải và chỉ có một người sử dụng.

Thay vì chia căn nhà thành nhiều phòng với những chức năng "đúng chuẩn", cô ưu tiên khoảng cách di chuyển ngắn và những thứ mình thực sự dùng hàng ngày.

Chính vì vậy, dù căn hộ chỉ 67m² và không được cải tạo quá cầu kỳ, tổng thể vẫn mang lại cảm giác khá thoải mái.

5 năm sống một mình: Ít giao tiếp hơn nhưng hiểu rõ mình muốn gì

Cô đã sống trong căn nhà này khoảng 5 năm.

Trong khoảng thời gian đó, ngoài những mối quan hệ cần thiết cho công việc, cô gần như thu hẹp phần lớn các hoạt động giao tiếp xã hội.

Phần thời gian còn lại chủ yếu dành cho học tập, làm việc, ăn uống, vận động và nghỉ ngơi. Nhìn từ bên ngoài, nhịp sống ấy có thể khá đơn điệu. Nhưng với chủ nhà, mọi thứ diễn ra đúng trật tự mà cô mong muốn.

Cô không cảm thấy cần phải liên tục tìm kiếm những cuộc gặp gỡ để lấp đầy thời gian. Sau nhiều năm sống một mình, cô thậm chí cảm thấy trạng thái hiện tại khá dễ chịu.

Điều đáng chú ý là cô cũng không đưa ra một tuyên bố tuyệt đối kiểu "sẽ sống một mình cả đời".

Cô chỉ cho rằng hiện tại mình thấy ổn. Còn tương lai, khi suy nghĩ thay đổi, cô sẽ tiếp tục tự đưa ra quyết định cho chính mình.

Có lẽ đây mới là điểm thú vị nhất trong căn hộ 67m² này. Không phải phong cách nội thất đặc biệt, không phải số tiền đầu tư cải tạo, cũng không phải một thiết kế hoàn hảo để đăng lên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là căn nhà phản ánh rất rõ người đang sống trong đó.

Một người từng thất bại trong kinh doanh nhưng vẫn dám bắt đầu lại sự nghiệp ở tuổi 30. Một người mua nhà chỉ sau một ngày suy nghĩ. Một người sẵn sàng bỏ phòng khách truyền thống để lấy chỗ học tập, làm việc và chạy bộ. Và cũng là một người không quá bận tâm đến việc cuộc sống của mình có giống số đông hay không.

Có một câu trong cuốn Người già sống một mình của Kyoichi Tsuzuki từng khiến cô đặc biệt yêu thích. Đại ý rằng giá trị của một cuộc đời không nhất thiết được đo bằng giàu có hay danh vọng, mà nằm ở việc đến cuối cùng, chúng ta có thể nhìn lại và cảm thấy cuộc đời mình đã đủ thú vị hay chưa.

Sau những lần rẽ hướng, thất bại và bắt đầu lại, có lẽ căn hộ 67m² này chính là một phần câu trả lời của cô.