Lời khuyên cho gia đình đang lắp camera ở cầu thang

Khu vực cầu thang trong nhà được nhiều người ưu tiên lắp camera bởi đây là nơi kết nối các tầng và thường có tần suất di chuyển cao.

Khi lắp camera trong nhà, bên cạnh phòng khách, cửa chính hay sân trước, cầu thang cũng là vị trí được nhiều gia đình ưu tiên. Đặc biệt với những căn nhà rộng, nhiều tầng hoặc sử dụng nhiều camera cùng lúc, khu vực này càng khó bỏ qua nếu muốn hệ thống giám sát có độ bao quát tốt. Lắp camera tại cầu thang giúp gia chủ theo dõi việc di chuyển trong nhà, đồng thời phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường hoặc người lạ xâm nhập. Với nhà nhiều tầng, việc giám sát cầu thang cũng đáng được lưu tâm bởi đây là một trong những tuyến di chuyển chính giữa các tầng. Dưới đây là một số lưu ý gia chủ nên biết khi lắp camera ở khu vực này.

1. Ưu tiên vị trí có thể bao quát lối lên xuống

Với khu vực cầu thang, mục tiêu quan trọng nhất là quan sát được hướng di chuyển lên và xuống, thay vì chỉ tập trung vào một vài bậc thang. Camera có thể được đặt tại đầu cầu thang, cuối cầu thang hoặc khu vực chiếu nghỉ, tùy thiết kế của từng ngôi nhà. Trước khi cố định camera, gia chủ nên thử góc quay vào cả ban ngày và ban đêm để kiểm tra những vị trí có thể bị khuất. Một camera đặt đúng vị trí nhưng bị tường, lan can hoặc góc cua che mất một phần hình ảnh thì hiệu quả giám sát cũng giảm đáng kể. Với nhà có nhiều tầng, không nhất thiết mỗi đoạn cầu thang đều phải lắp một camera. Có thể cân nhắc vị trí có tầm nhìn rộng, kết hợp với camera ở hành lang hoặc khu vực cửa ra vào để hạn chế điểm mù.

2. Đừng lắp camera quá thấp

Cầu thang là khu vực thường xuyên có người qua lại, vì vậy camera nên được đặt ở độ cao phù hợp, tránh vị trí dễ bị va chạm hoặc vô tình che khuất. Lắp quá thấp cũng khiến camera dễ bị tác động trong quá trình sinh hoạt. Ngược lại, nếu đặt quá cao và hướng quay không phù hợp, hình ảnh thu tra hình ảnh thực tế trên màn hình và xem camera có ghi nhận rõ người được có thể khó quan sát chi tiết. Một mẹo đơn giản là sau khi lắp thử, hãy kiểm tra hình ảnh thực tế trên màn hình và xem camera có ghi nhận rõ người di chuyển qua cầu thang hay không. Đừng chỉ nhìn vào góc quay trên lý thuyết.

3. Chú ý ánh sáng gần cửa sổ

Cầu thang trong nhà thường có sự chênh lệch ánh sáng khá lớn. Ban ngày có thể sáng do gần cửa sổ, trong khi buổi tối lại trở nên tối hơn hẳn. Nếu camera đặt đối diện cửa sổ hoặc nguồn đèn mạnh, hình ảnh có thể bị ngược sáng, khiến các chi tiết trong khung hình khó nhìn rõ. Vì vậy, nên kiểm tra hướng ánh sáng trước khi chọn vị trí cố định. Với cầu thang ít ánh sáng, có thể cân nhắc camera hỗ trợ ghi hình ban đêm để hình ảnh vẫn đủ rõ khi không gian không được chiếu sáng.

4. Hạn chế góc quay vào không gian riêng tư

Đây là yếu tố đặc biệt cần lưu ý khi lắp camera trong nhà. Cầu thang thường nằm gần phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc những khu vực sinh hoạt riêng tư. Camera nên tập trung vào lối đi và khu vực cần giám sát, thay vì hướng trực tiếp vào không gian riêng tư. Nếu camera ở chiếu nghỉ có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ khi cửa mở, gia chủ nên điều chỉnh lại góc quay hoặc vị trí lắp đặt.