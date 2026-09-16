3 lần sinh nở chẳng làm khó được Nhã Phương: U40 nhan sắc thăng hạng, gu thời trang còn cuốn hơn xưa

Ở tuổi 36 và sau 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng gu ăn mặc ngày càng có sức hút.

Nhã Phương là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim và luôn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 36, sau 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, vóc dáng mảnh mai cùng nét trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang của bà xã Trường Giang cũng ngày càng có nhiều điểm thú vị. Vẫn trung thành với nét nữ tính vốn có nhưng Nhã Phương không giới hạn mình trong một kiểu ăn mặc nhất định, khi dịu dàng với váy áo mềm mại, lúc quyến rũ trong những thiết kế tôn dáng, khi lại trẻ trung với những món đồ đơn giản, dễ ứng dụng. Nhờ vậy, mỗi lần lên đồ của bà mẹ 3 con đều mang đến một màu sắc khác nhau và cũng có không ít công thức để hội chị em tham khảo.

Visual sáng bừng mọi khung hình của bà mẹ 3 con.

Ngắm tủ đồ của Nhã Phương, chị em có thể “học lỏm” khá nhiều công thức vừa trẻ trung vừa tôn dáng, và đây là một trong số đó. Nữ diễn viên phối áo cổ yếm ôm sát màu đỏ rượu với chân váy trắng dáng dài, tạo điểm nhấn bằng chiếc kính gọng đỏ nhỏ xinh. Cách kết hợp áo ôm gọn phía trên với chân váy dài phía dưới vừa làm nổi bật vòng eo, vừa giúp vóc dáng trông thanh thoát. Chị em chỉ cần thêm một phụ kiện cùng tông với áo là tổng thể đã đủ bắt mắt mà không cần phối quá cầu kỳ.

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Những chuyến đi biển cũng là dịp Nhã Phương phát huy sở trường với những bộ váy trắng nhẹ nhàng, nữ tính. Lần này, cô chọn thiết kế dáng dài với phần thân xếp ly mềm mại, cổ yếm để lộ bờ vai thanh mảnh và điểm thêm hàng cúc kim loại làm điểm nhấn. Phom váy rộng vừa phải nên lên hình có độ bay bổng mà vẫn tôn vóc dáng. Chẳng cần phụ kiện cầu kỳ, Nhã Phương vẫn có một outfit đi biển thanh lịch, nổi bật và rất hợp để chị em tham khảo cho những chuyến nghỉ dưỡng.

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Ở một lựa chọn khác, Nhã Phương diện chiếc váy ôm tông nâu, khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng đường cong sau 3 lần sinh nở. Thiết kế không cầu kỳ, chủ yếu tạo điểm nhấn bằng những đường nhún nhẹ chạy dọc thân váy nhưng khi lên dáng lại đặc biệt hút mắt. Gam nâu trầm cũng góp phần mang đến vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là kiểu váy đáng để chị em tham khảo khi muốn tôn dáng: phom ôm vừa vặn, màu sắc nhã nhặn và càng tiết chế chi tiết lại càng dễ tạo cảm giác thanh lịch.

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Vốn chuộng phong cách dịu dàng, điệu đà nên trong tủ đồ của Nhã Phương chắc chắn không thể thiếu những thiết kế mang đậm nét nữ tính. Lần này, cô chọn váy lụa màu kem phối cùng áo choàng mỏng đồng điệu, điểm thêm chi tiết ren thêu mềm mại ở phần gấu. Từ gam màu nhã nhặn đến chất liệu nhẹ nhàng đều rất hợp với vẻ ngoài của nữ diễn viên, tạo nên tổng thể thanh lịch, duyên dáng mà chẳng cần thêm thắt quá nhiều phụ kiện.

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Không khó để nhận ra, Nhã Phương khá ưu ái các thương hiệu thời trang Việt, đặc biệt là những thiết kế nữ tính đúng với gu ăn mặc của cô. Trong một lần xuất hiện, nữ diễn viên chọn set váy trắng của local brand ONONMM với phần áo tay phồng, điểm xuyết ren và bèo mềm mại, kết hợp cùng chân váy ngắn đồng điệu. Dù tập hợp nhiều chi tiết điệu đà, tổng thể vẫn trẻ trung nhờ gam trắng kem cùng độ dài vừa phải, đồng thời khéo khoe đôi chân thon của bà mẹ 3 con. Mái tóc uốn nhẹ và phụ kiện nhỏ xinh càng hoàn thiện vẻ ngoài ngọt ngào, tiểu thư. Nếu chị em thích thiết kế này thì có thể "mua theo" cực kỳ dễ!

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Không chỉ trung thành với váy vóc, Nhã Phương còn có cách diện jeans khá khác biệt. Thay vì công thức áo phông - quần jeans thông thường, cô chọn một chiếc corset top quây mang họa tiết sọc xanh trắng, phần ngực được xử lý như cổ áo sơ mi gập lại và hàng cúc chạy dọc thân. Chiếc áo ôm sát giúp nhấn rõ vòng eo, trong khi quần jeans phía dưới kéo outfit trở lại tinh thần casual, trẻ trung. Đây cũng là một cách phối khá thông minh khi muốn mặc sexy mà không quá "gồng": chỉ cần một item có thiết kế nổi bật, phần còn lại giữ thật quen thuộc.

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