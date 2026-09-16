Ai cũng khuyên đừng mua căn hộ tầng cao nhất, tôi vẫn xuống tiền: 3 năm sau mới hiểu 5 điều không tầng nào có được

Dột nước, mùa hè nóng, mùa đông lạnh, đi lại phụ thuộc thang máy… căn hộ tầng cao nhất thường bị liệt vào danh sách “nên tránh”. Nhưng sau 3 năm sống trong một căn hộ có sân thượng rộng, tôi lại thấy quyết định năm đó hoàn toàn xứng đáng.

Khi đi mua nhà, tôi từng được khuyên rất nhiều lần rằng: Nếu có thể lựa chọn, đừng mua tầng cao nhất.

Lý do nghe cũng rất thuyết phục. Người thì cảnh báo nguy cơ thấm dột, người lo mùa hè nóng như "lò nung", người nhắc chuyện áp lực nước yếu, phụ thuộc thang máy, chi phí điện điều hòa tăng cao. Trên mạng, những câu chuyện về căn hộ tầng trên cùng cũng thường nghiêng về mặt tiêu cực.

Nhưng lúc đó, tôi lại bị thu hút bởi một thứ rất đơn giản: sân thượng.

Giữa những tòa nhà san sát, một khoảng không rộng hàng chục mét vuông, có thể trồng cây, uống trà, ngắm trời và hít thở không khí ngoài trời là thứ rất khó tìm thấy ở những căn hộ thông thường.

Vì vậy, bất chấp lời khuyên của mọi người, tôi vẫn mua.

Ba năm sau, nếu được lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn đưa ra quyết định giống hệt.

3 năm sống ở tầng cao nhất, thứ "đáng tiền" nhất lại không nằm trong diện tích căn hộ

Có một điều chỉ khi thực sự sống ở tầng trên cùng mới cảm nhận rõ: không gian sống không còn bị giới hạn trong bốn bức tường.

Một người từng sống trong căn hộ 80m² ở tầng 6 của một tòa nhà cũ chia sẻ rằng căn hộ của anh có thêm sân thượng khoảng 40m². Sau khi tận dụng cả những khu vực phụ, không gian sử dụng thực tế trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.

Sân thượng trở thành nơi tắm nắng vào buổi sáng, pha trà, chăm hoa, tổ chức những bữa nướng cuối tuần hoặc dựng màn chiếu xem phim cùng gia đình vào buổi tối.

Một gia đình khác từng bị người thân phản đối khi mua căn hộ áp mái thông tầng. Nhưng vài năm sau, khi con lớn hơn, sân thượng lại trở thành một "sân chơi tự nhiên" hiếm có giữa thành phố. Trẻ có không gian vận động, người lớn có thể trồng cây, trồng rau, nghỉ ngơi vào cuối ngày.

Và còn một lợi ích rất đời thường khác: không có hàng xóm ở phía trên.

Không còn tiếng kéo ghế lúc nửa đêm, tiếng trẻ chạy nhảy trên trần nhà hay những âm thanh sinh hoạt bất ngờ vọng xuống. Với những người nhạy cảm với tiếng ồn, đây có thể là ưu điểm rất lớn.

5 ưu điểm khiến tầng cao nhất không hề "đáng sợ" như nhiều người nghĩ

Điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là ánh sáng và tầm nhìn. Căn hộ tầng cao thường đón ánh sáng tự nhiên tốt, thông gió mạnh và ít bị các công trình xung quanh che chắn. Nếu có sân thượng, cảm giác rộng rãi còn rõ rệt hơn.

Ưu điểm thứ hai là sự riêng tư. So với căn hộ tầng thấp, sân thượng ít chịu ảnh hưởng từ người qua lại bên ngoài. Với một thiết kế hợp lý, đây có thể trở thành khoảng nghỉ riêng tư của cả gia đình.

Thứ ba là phần diện tích sân thượng có thể được sử dụng rất linh hoạt. Người thích cây xanh có thể làm vườn, người thích nấu nướng có thể bố trí khu ăn ngoài trời, người cần góc thư giãn có thể đặt bàn ghế nhỏ, còn gia đình có trẻ em lại có thêm nơi vận động.

Thứ tư, như đã nói, tầng cao nhất gần như loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn từ căn hộ phía trên.

Cuối cùng là trải nghiệm thoáng đãng. Ở độ cao lớn, không gian thường có gió tốt hơn, ít cảm giác bí bách và cũng ít côn trùng hơn so với những tầng thấp.

Tất nhiên, những ưu điểm ấy không có nghĩa tầng cao nhất phù hợp với tất cả mọi người.

Những nhược điểm thực sự phải tính trước khi xuống tiền

- Rủi ro lớn nhất vẫn là thấm và dột nước.

Mái nhà là khu vực trực tiếp chịu nắng, mưa và biến động thời tiết nên nếu chất lượng chống thấm không tốt, sau một thời gian có thể xuất hiện vết ẩm, bong sơn hoặc nấm mốc.

Bởi vậy, nếu mua căn hộ tầng cao nhất, phần chống thấm nên được kiểm tra kỹ ngay từ đầu. Khi cải tạo, đây cũng là khoản không nên tiết kiệm.

- Vấn đề thứ hai là nhiệt độ.

Mùa hè, mái nhà hấp thụ nhiệt trực tiếp nên căn hộ có thể nóng hơn; mùa đông lại dễ mất nhiệt nhanh hơn. Giải pháp nằm ở lớp cách nhiệt cho mái và trần, hệ cửa phù hợp và hệ thống thông gió tốt.

Một bất tiện khác là phụ thuộc vào thang máy. Với những tòa nhà cao tầng, chỉ cần thang máy gặp sự cố là việc di chuyển lập tức trở thành vấn đề. Vì vậy, nếu gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người gặp khó khăn khi đi lại, cần cân nhắc rất kỹ.

Ngoài ra, một số tòa nhà có thể gặp tình trạng áp lực nước yếu vào giờ cao điểm. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt hàng ngày.

- Quan trọng hơn cả là chi phí.

Một căn hộ có sân thượng thường đòi hỏi thêm tiền cho chống thấm, cách nhiệt, mái che, hệ thống thoát nước, cây xanh, nội thất ngoài trời và bảo trì định kỳ. Nếu thích một sân thượng đẹp như trên mạng nhưng lại không muốn dành thời gian chăm sóc, vài năm sau khu vực này rất dễ trở thành nơi bỏ không.

Sân thượng đẹp nhất không nhất thiết phải làm quá cầu kỳ

Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra sân thượng càng đơn giản lại càng dễ sống.

Một phương án khá phù hợp là biến nơi này thành khu vườn nhỏ giữa thành phố. Chỉ cần vài chậu cây, một góc trồng rau, một chiếc bàn nhỏ và ghế ngồi là đã đủ để tạo ra một không gian hoàn toàn khác với phần còn lại của căn hộ.

Nếu gia đình thường xuyên tụ tập, có thể chia sân thượng thành hai khu: một bên để nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà; bên còn lại bố trí bàn ăn ngoài trời hoặc khu nướng cuối tuần.

Không cần đầu tư quá nhiều ngay từ đầu. Chống thấm, cách nhiệt, thoát nước và an toàn nên là những hạng mục ưu tiên. Cây xanh, bàn ghế hay đồ trang trí hoàn toàn có thể bổ sung dần.

Tầng cao nhất không phải "căn hộ hoàn hảo", nhưng cũng không phải cái bẫy

Sau ba năm sống ở đây, điều tôi nhận ra là tranh luận "có nên mua tầng cao nhất hay không" vốn không có câu trả lời chung.

Nếu bạn rất sợ nóng, không muốn bảo trì sân thượng, gia đình có người già phải di chuyển nhiều hoặc tòa nhà có hệ thống thang máy không tốt, tầng cao nhất có thể không phải lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, với những người thích sự yên tĩnh, ánh sáng, cây xanh và mong muốn có một khoảng không ngoài trời riêng tư, đây lại có thể là kiểu căn hộ rất khó thay thế.

Mua nhà cuối cùng vẫn là bài toán của nhu cầu sống.

Một căn hộ được nhiều người khen chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và một căn hộ bị nhiều người chê cũng chưa chắc là lựa chọn tồi.

Với tôi, quyết định bị cho là "bốc đồng" ba năm trước cuối cùng lại đổi lấy những buổi chiều ngồi trên sân thượng uống trà, những tối ngắm trời và một khoảng thở hiếm hoi giữa thành phố.

Chỉ riêng điều đó, tôi đã thấy mình không mua nhầm.