Lời khuyên cho những gia đình để ổ điện gần giường, ở đầu giường

Những gia đình có thói quen lắp đặt hay đặt ổ điện ở khu vực gần giường ngủ có thể tham khảo các thông tin sau.

Ổ điện đặt cạnh hoặc ngay khu vực đầu giường là thiết kế quen thuộc trong nhiều gia đình. Vị trí này giúp người dùng thuận tiện cắm đèn ngủ, sạc điện thoại, đồng hồ thông minh, laptop hay các thiết bị điện tử khác.

Tuy nhiên, phòng ngủ cũng là nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa hay đồ nội thất. Cùng với thói quen sạc thiết bị vào ban đêm, một ổ điện tưởng như rất bình thường có thể trở thành điểm cần đặc biệt chú ý nếu bị che kín, quá tải, xuống cấp hoặc nằm ở khu vực ẩm, thấm nước.

Không nên để chăn, gối và đầu giường che kín ổ điện

Một trong những thói quen cần tránh là để chăn, ga, gối hoặc nệm phủ lên ổ cắm, phích cắm và bộ sạc. Với điện thoại, máy tính bảng, Electrical Safety First khuyến cáo không sạc thiết bị dưới gối hoặc trên các bề mặt mềm như giường, sofa bởi những vật liệu này có thể giữ nhiệt. Thiết bị nên được sạc trên bề mặt cứng, bằng phẳng và thông thoáng để nhiệt có thể tỏa ra. Tổ chức này cũng khuyến nghị không che điện thoại, máy tính bảng hoặc bộ sạc trong quá trình cắm điện.

Nếu ổ điện nằm phía sau đầu giường, gia đình cũng nên kiểm tra khoảng trống giữa đồ nội thất và ổ cắm. Phích điện không nên bị ép chặt vào tường, dây không nên bị kẹp, kéo căng hoặc gập liên tục. Đặc biệt với đầu giường bằng gỗ, nỉ hoặc các vật liệu dễ cháy, việc ổ cắm bị che hoàn toàn còn khiến người dùng khó nhận biết sớm hiện tượng nóng bất thường, tia lửa hay mùi khét.

Ổ cắm cạnh giường cũng thường là nơi cùng lúc phục vụ nhiều thiết bị. Đây là lý do cần tránh cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ hoặc liên tục sử dụng thêm các ổ chia.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo không cắm nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm, không sử dụng thêm thiết bị khiến hệ thống vượt quá công suất, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra hệ thống và thiết bị điện để kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp.

Ổ nóng, mùi khét, có tiếng lách tách là những dấu hiệu không nên bỏ qua

Một ổ điện sử dụng lâu ngày có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo mà nhiều người dễ bỏ qua.

Theo EVN, aptomat thường xuyên nhảy, ổ cắm nóng bất thường hay xuất hiện mùi khét có thể cho thấy hệ thống điện đang quá tải hoặc mất an toàn. Khi xuất hiện mùi khét, khói, tia lửa, tiếng lách tách hoặc aptomat nhảy liên tục, đây được xếp vào nhóm dấu hiệu báo động khẩn cấp; người sử dụng cần ngắt aptomat và gọi thợ điện chuyên nghiệp kiểm tra.

Vì vậy, gia đình có ổ điện ngay đầu giường nên thỉnh thoảng kiểm tra bằng mắt thường: mặt ổ có ngả vàng hoặc cháy xém không, phích cắm có còn chắc chắn, dây dẫn có bong tróc hay không. Khi xuất hiện bất thường, không nên tiếp tục cắm thiết bị để “dùng tạm”.

Một thói quen khác cần thay đổi là sạc điện thoại trên giường rồi ngủ qua đêm. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH từng khuyến cáo người dân không sạc điện thoại, máy tính và các thiết bị điện qua đêm; trước khi đi ngủ cần kiểm tra và tắt những thiết bị điện không cần thiết.

Nếu vẫn cần sạc thiết bị vào buổi tối, nên đặt thiết bị trên bàn hoặc kệ cứng, thoáng, tránh sát gối và chăn đệm.

Trời mưa lớn, nên kiểm tra thêm vị trí tường đặt ổ cắm

Một trường hợp cần lưu ý hơn là ổ điện đầu giường được đặt trên bức tường thường xuyên ẩm, thấm nước, gần cửa sổ, ban công hoặc khu vực có nguy cơ nước mưa xâm nhập.

Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết mưa lớn kéo dài, ngập úng cục bộ và độ ẩm không khí tăng cao có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện, làm phát sinh rò điện, chập điện, ngắn mạch hoặc cháy nổ nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời. Những nguy cơ thường bắt nguồn từ dây dẫn đã xuống cấp, thiết bị bị thấm nước hoặc ổ cắm đặt ở vị trí ẩm ướt, quá thấp.

Do đó, nếu phát hiện tường quanh ổ điện có dấu hiệu thấm, nước chảy tới ổ hoặc thiết bị điện bị ướt, gia đình không nên tiếp tục sử dụng. Việc ngắt nguồn chỉ nên thực hiện từ vị trí bảo đảm an toàn và sau đó cần để người có chuyên môn kiểm tra hệ thống.

Ngoài ra, gia đình nên trang bị các thiết bị bảo vệ phù hợp cho hệ thống điện và chủ động có phương tiện cảnh báo, chữa cháy tại chỗ. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo hộ gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, tắt các thiết bị không cần thiết trước khi ngủ và chủ động trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy xách tay.

Trong trường hợp ổ điện nằm sâu phía sau đầu giường, thường xuyên bị chăn đệm che phủ, phích điện luôn bị đồ nội thất ép vào hoặc bức tường liên tục bị ẩm, thấm, gia đình nên cân nhắc nhờ thợ điện bố trí lại vị trí ổ cắm.