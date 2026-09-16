Lời khuyên dành cho những người sử dụng nước đóng bình hàng ngày

Sự tiện lợi của việc sử dụng nước đóng bình không đi đôi với sự an toàn nếu quy trình sản xuất không được kiểm soát chặt chẽ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong cuộc sống hiện nay, nước đóng bình mang lại nhiều tiện lợi, đặc biệt tại gia đình, trường học, cơ quan, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh. Nước được đóng sẵn trong các bình có dung tích lớn 19-20 lít nên có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu sử dụng của nhiều người; người dùng không phải mất công đun nước, lọc nước và có thể sử dụng uống trực tiếp hằng ngày.

Tuy nhiên, sự tiện lợi không đi đôi với sự an toàn nếu quy trình sản xuất không được kiểm soát chặt chẽ. Thực tế hiện nay, thành phần, chất lượng sản phẩm nước đóng bình thường do chính cơ sở sản xuất tự công bố, nhưng trong quá trình sản xuất qua nhiều công đoạn (lọc nước, xử lý nước, khử khuẩn, vệ sinh bình, chiết rót, đóng nắp, bảo quản,…) nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm thay đổi thành phần, chất lượng sản phẩm.

Hiện trạng việc sử dụng nước đóng bình

Trong thời gian vừa qua, trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu nước đóng bình khác nhau, trong số đó có không ít những nhãn hiệu nước đóng bình không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn lưu hành trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay, khu vực trường học, bệnh viện là nơi có lượng tiêu thụ lớn các sản phẩm nước đóng bình để phục vụ nhu cầu học sinh, bệnh nhân. Việc sử dụng nước đóng bình trong trường học đang trở thành một vấn đề cần được quan tâm khi nó là loại thực phẩm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, bệnh nhân.

Nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặt ra nhiều nguy cơ hiện hữu cho sức khỏe người tiêu dùng nói chung và học sinh nói riêng như: Vi khuẩn, vi rút và các chất ô nhiễm có thể gây ra ngộ độc, tiêu chảy và các bệnh về đường tiêu hóa, gây suy dinh dưỡng… Nghiêm trọng hơn, đối với các trẻ em nhỏ tuổi, bệnh nhân có bệnh nền, sức đề kháng yếu, khi sử dụng nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm trùng đường ruột và nhiều bệnh lý khác liên quan đến đường tiêu hóa,… Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân học sinh mà còn làm mất niềm tin của phụ huynh vào môi trường giáo dục và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh.

Nhận thấy những nguy cơ hiện hữu đó, trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội đã chủ động tiến hành rà soát đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó tập trung rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh nước đóng bình cung cấp cho các trường học không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua công tác rà soát, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, thời gian vừa qua, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, UBND xã Đông Anh tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy, địa chỉ tại thôn Dục Nội, xã Đông Anh, Hà Nội. Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xác định Công ty có 03 hành vi vi phạm hành chính.

- Thứ nhất, tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc. Hành vi này được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Thứ hai, Công ty không tự công bố lại sản phẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo. Cụ thể, Công ty không tự công bố lại sản phẩm nước uống đóng chai Safe khi có thay đổi về thành phần cấu tạo từ nước ngầm sang nước máy. Hành vi này được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ và điểm a khoản 4 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

- Thứ ba, Công ty sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể, sản phẩm Nước đóng chai Safe, sản xuất ngày 23/6/2026, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, quy cách 19,5 lít/chai, có chỉ tiêu vi sinh vật Peudomonas aeruginosa không phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN 6-1:2010/BYT). Hành vi này được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1; điểm c khoản 10 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ; Khoản 5 Điều 20 và điểm a, b khoản 6 Điều 20 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Ngày 17/8/2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy với tổng số tiền phạt 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng). Đồng thời, Công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 17/8/2026; buộc khắc phục, cải thiện quy trình sản xuất nước đóng bình và điều chỉnh lại bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nước đóng bình

Thực trạng hiện nay, chất lượng các sản phẩm nước đóng bình được sử dụng trong các nhà trường, bệnh viện vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc nhiều cơ sở cung cấp nước đóng bình không đảm bảo chất lượng vẫn đang hoạt động và tiếp tục cung cấp các sản phẩm nước vào các trường học, bệnh viện, dẫn đến nhiều hệ lụy đối với sức khỏe học sinh, bệnh nhân.

Khuyến cáo của Công an TP Hà Nội

Từ tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các tổ chức trường học, bệnh viện, các vấn đề sau:

- Các tổ chức trường học, bệnh viện chủ động rà soát, kiểm tra lại đối với các nhà cung cấp nước đóng bình để lựa chọn cơ sở sản xuất uy tín, có giấy kiểm định rõ ràng, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; yêu cầu đơn vị cấp nước định kỳ kiểm tra nguồn nước sản xuất và cung cấp văn bản kiểm định sản phẩm định kỳ theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh về tầm quan trọng của nước sạch và nhận biết dấu hiệu nước không an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và các cơ quan y tế để kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường đối với sản phẩm nước đóng bình.

- Chỉ sử dụng các sản phẩm nước đóng bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo các quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo công bố chất lượng.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất đối với cơ sở kinh doanh nước đóng bình có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.