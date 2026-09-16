"Người đàn ông có gu nhất Bắc Kinh" Tỉnh Bách Nhiên: Trong nhà ngập đồ hiệu, món decor nhỏ xíu cũng có giá 9 chữ số

Căn nhà 116 tỷ đồng của Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý bởi loạt nội thất, đồ decor được nam diễn viên kỳ công sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới.

Nhờ sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên trở thành cái tên được khán giả đặc biệt quan tâm. Không chỉ chuyện phim ảnh, ngoại hình hay phong cách thời trang, mọi thứ xoay quanh nam diễn viên sinh năm 1989 cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Vốn nổi tiếng là một trong những mỹ nam có gu của Cbiz, Tỉnh Bách Nhiên còn khiến người ta tò mò về chính không gian sống của mình.

Căn nhà của anh tại Bắc Kinh, Trung Quốc từng gây chú ý với giá trị được nhắc tới khoảng 116 tỷ đồng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số này thì vẫn chưa đủ để thấy độ “chịu chơi” của nam diễn viên. Bên trong cơ ngơi là cả một thế giới nội thất và đồ trang trí được lựa chọn đầy dụng ý, từ những món đồ hiệu nổi bật cho tới chi tiết nhỏ tưởng chỉ để điểm xuyết cũng có mức giá khiến nhiều người bất ngờ.

Cơ ngơi đồ nội thất và decor độc lạ

Không ngoa khi nói rằng, bên trong tổ ấm của Tỉnh Bách Nhiên là cả một "kho báu" nội thất và đồ decor. Tỉnh Bách Nhiên từng chia sẻ rằng từng món đồ nhỏ trong nhà đều được anh sưu tầm từ nhiều nơi trên thế giới. Nhìn kỹ từng góc nhà mới hiểu sở thích ấy được thể hiện rõ đến mức nào.

Ngay tại phòng khách, chiếc sofa da đen kiểu dáng thấp và hiện đại được dân tình "soi" ra là từ Flexform Lifesteel. Phía trước là bàn trà tròn của Moroso, trong khi chiếc đèn sàn kim loại uốn cong nổi bật bên cạnh sofa cũng được nam diễn viên chọn lựa kỹ lưỡng từ Ceccotti After Glow. Thay vì nhồi nhiều đồ vào một không gian, Tỉnh Bách Nhiên để từng món có đủ khoảng trống để tự trở thành điểm nhấn. Hai bức tranh treo tường, tấm thảm xanh cùng bề mặt tường xám tiếp tục giữ đúng tinh thần lạnh, tối giản nhưng không hề trống trải.

Sang đến những món nhỏ hơn, mức độ "chịu chơi" càng dễ nhận ra. Đầu tiên là nhóm đồ gốm và vật dụng bàn ăn với thiết kế khá vui mắt. Trong các hình ảnh được nam diễn viên chia sẻ xuất hiện bộ đĩa hình cô gái có giá tham khảo 328 NDT (~1,27 triệu đồng), bên cạnh là những chiếc đĩa/chảo nhỏ của SOWACA với giá khoảng 168 NDT/chiếc (~650.000 đồng/chiếc). Tỉnh Bách Nhiên dường như đặc biệt thích những món gốm tạo hình nhân vật, thể hiện qua chiếc hũ hình mèo có giá 999 NDT (~3,86 triệu đồng) và chiếc bát hình mèo giá 485 NDT (~1,88 triệu đồng). Ngay cả những vật dụng nhỏ cũng được chọn theo hướng lạ mắt, thay vì chỉ ưu tiên công năng. Từ những món đồ vài trăm NDT, giá trị bộ sưu tập bắt đầu tăng lên ở các món decor. Một búp bê của Donna Wilson giá tham khảo 1.454 NDT (~5,63 triệu đồng) với thiết kế hình dáng dài, màu sắc nổi bật trở thành điểm nhấn khi được đặt ngay cạnh sofa, bình hoa và đèn trong phòng khách.

Ở khu vực phòng tắm, ngay cả cốc đựng bàn chải cũng không phải món đồ được anh lựa chọn ngẫu nhiên. Chiếc cốc Astier de Villatte có giá tham khảo 1.260 NDT (~4,88 triệu đồng), đặt cạnh những vật dụng sử dụng hàng ngày như bàn chải, kem đánh răng Marvis. Chính cách trộn lẫn đồ dùng thông thường với những món đồ thiết kế có giá không hề rẻ khiến từng góc nhỏ trong nhà Tỉnh Bách Nhiên đều mang dấu ấn riêng. Ở phòng khách còn có gối trang trí mềm mang tạo hình nhân vật khá đáng yêu của TBH, giá 499 NDT (~1,93 triệu đồng). Nhưng món thực sự gây chú ý trong cùng khung hình lại là chiếc bàn tròn Piet Hein Eek. Giá tham khảo lên tới 50.000 NDT (~193,45 triệu đồng), biến một chiếc bàn nhìn khá tối giản trở thành một trong những món nội thất đắt đỏ nhất xuất hiện trong căn nhà.

Bước sang khu vực bàn ăn, thú chơi gốm của Tỉnh Bách Nhiên càng thể hiện rõ. Một chiếc bình tạo hình người và hổ của TBH giá 2.690 NDT (~10,4 triệu đồng) với thiết kế nhiều màu sắc, mang hơi hướng thủ công và có phần ngộ nghĩnh khiến món đồ nổi bật hẳn trên chiếc bàn gỗ sáng màu. Đáng chú ý hơn là loạt đồ gốm của Ginori 1735 mà nam diễn viên sử dụng để trang trí nhà. Tiêu biểu có chiếc bình/cốc hai quai họa tiết khuôn mặt đội vương miện giá 9.000 NDT (~34,8 triệu đồng), cốc cùng họa tiết giá 1.100 NDT (~4,26 triệu đồng), hũ có nắp họa tiết khuôn mặt giá 2.700 NDT (~10,45 triệu đồng) và đĩa trang trí giá 1.250 NDT (~4,84 triệu đồng). Các món không hoàn toàn giống nhau nhưng được kết nối bằng bảng màu và những họa tiết khuôn mặt đặc trưng, khi đặt cạnh hoa lại càng giống một góc trưng bày nghệ thuật hơn là những vật dụng gia đình thông thường.

Xen giữa những món gốm là mô hình Free Hugs của Joan Cornellà, giá tham khảo 2.180 NDT (~8,43 triệu đồng). Nhân vật mặc áo vàng với dòng chữ "FREE HUGS" được đặt khá tự nhiên trên bàn, cạnh bình hoa và các vật dụng khác. Chi tiết này cũng cho thấy cách Tỉnh Bách Nhiên decor nhà không quá khuôn mẫu: đồ gốm, tác phẩm nghệ thuật và những món đồ chơi mang chút hài hước có thể cùng xuất hiện trong một không gian.

Đến nhóm đèn và nội thất, mức giá tiếp tục tăng đáng kể. Chiếc đèn bàn màu đen Oluce có thiết kế hình học tối giản có giá 12.800 NDT (~49,5 triệu đồng). Món decor hình mèo của Astier de Villatte có giá 3.700 NDT (~14,3 triệu đồng), trong khi món tượng nhỏ của TBH bên cạnh có giá 2.200 NDT (~8,5 triệu đồng). Đây đều là những món khá nhỏ khi xuất hiện trong không gian, nhưng giá trị lại không hề "nhỏ".

Một góc khác trong nhà nam "tổng tài" xuất hiện chiếc đèn Gubi màu vàng đồng với giá tham khảo 3.940 NDT (~15,2 triệu đồng). Đi cùng là chiếc ghế Gubi dáng tròn, bọc vải sáng màu, có giá tới 24.000 NDT (~92,9 triệu đồng). Nhìn tổng thể, Tỉnh Bách Nhiên khá chuộng những thiết kế có đường cong mềm, phom dáng đơn giản nhưng đủ khác biệt để tự trở thành điểm nhấn trong phòng.

Hai món decor tạo hình khuôn mặt của nghệ sĩ Javier Calleja còn gây chú ý hơn về giá. Một phiên bản tóc cam và một phiên bản tóc đen đều ở mức 28.000 NDT/món (~108,3 triệu đồng/món). Chúng có kích thước không quá lớn, được Tỉnh Bách Nhiên đặt trực tiếp trong không gian sống, nhưng riêng giá tham khảo của mỗi món đã vượt xa nhiều món đồ nội thất thông thường.

Trong một khung hình khác, có thể thấy thêm loạt vật dụng được Tỉnh Bách Nhiên sử dụng hoặc sở hữu. Chiếc bát họa tiết dưa hấu của Bordallo Pinheiro có giá 563 NDT (~2,18 triệu đồng), còn một mẫu bát khác của cùng thương hiệu có giá 1.867 NDT (~7,22 triệu đồng). Chiếc cốc Carlo Moretti sọc xanh - đỏ được định giá 1.638 NDT (~6,34 triệu đồng).

Cuối cùng là những món mang màu sắc vui nhộn hơn: ghế/đồ nội thất tạo hình thú của Vitra giá 7.890 NDT (~30,5 triệu đồng), một món đồ chơi hình cừu giá 285 NDT (~1,1 triệu đồng), tượng mèo Astier de Villatte giá 3.700 NDT (~14,3 triệu đồng) và chiếc túi hình Hello Kitty giá 246 NDT (~952.000 đồng). Từ vài trăm đến hàng chục nghìn NDT, mức giá chênh lệch rất lớn nhưng điểm chung là các món đều có thiết kế dễ nhận diện và khá khác biệt.

Căn nhà hơn trăm tỷ đồng nhưng không đi theo kiểu "càng nhiều càng sang"

Tổng thể căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên thiên về gam màu lạnh, kết hợp xám, đen, xanh cùng những mảng gỗ và kim loại. Phong cách hiện đại, tối giản được duy trì xuyên suốt, nhưng thay vì để không gian trở nên lạnh lẽo, nam diễn viên sử dụng tranh, đèn, gốm sứ và những món đồ có hình dáng lạ mắt để tạo điểm nhấn.

Phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần này. Không gian rộng và thoáng, đồ đạc không được đặt quá dày. Sofa da đen kích thước lớn trở thành trung tâm, kết hợp bàn trà thấp, thảm xanh và chiếc đèn sàn có đường cong nổi bật. Bức tường lớn phía sau sofa gần như được giữ nguyên bề mặt xám, chỉ bố trí hai tác phẩm nghệ thuật. Chính cách tiết chế màu sắc khiến những chi tiết như đèn ánh kim, tranh hay gối tựa trở nên nổi bật hơn.

Đây cũng là khu vực tập trung nhiều món đồ thiết kế có giá trị. Tuy nhiên, chúng không được bày theo kiểu cố gắng phô ra thương hiệu mà hòa vào tổng thể căn phòng. Thậm chí Tỉnh Bách Nhiên có thể ngồi ngay dưới sàn cạnh sofa để đọc sách, khiến một phòng khách toàn những món nội thất đắt tiền vẫn giữ được cảm giác khá đời thường.

Nếu phòng khách cho thấy gu nội thất thì khu vực bếp và bàn ăn lại hé lộ thú vui sưu tầm đồ gốm của Tỉnh Bách Nhiên. Không gian bếp tiếp tục được bố trí rộng rãi, thoáng và tiết chế đồ đạc. Thế nhưng những chiếc cốc, bát, đĩa hay bình hoa lại có màu sắc và hình dáng phong phú hơn hẳn phần nền của căn nhà. Chính sự đối lập này tạo nên nét riêng cho căn nhà: phần "khung" rất lạnh và tối giản, còn những vật dụng nhỏ lại vui mắt, nhiều màu sắc và thậm chí có chút kỳ quặc. Việc Tỉnh Bách Nhiên sưu tầm chúng từ nhiều nơi cũng khiến khu vực ăn uống không đơn thuần là nơi phục vụ sinh hoạt mà giống một góc trưng bày bộ sưu tập cá nhân.

Một chi tiết kiến trúc đáng chú ý khác là cầu thang xoắn ốc. Thay vì đường nét vuông vức giống nhiều khu vực khác, cầu thang sử dụng những đường cong mềm mại, giúp không gian có thêm chuyển động và chiều sâu. Đây cũng là cách căn nhà tránh được cảm giác đơn điệu dù bảng màu khá hạn chế. Tỉnh Bách Nhiên không cần đưa quá nhiều màu sắc vào kiến trúc mà sử dụng hình khối, chất liệu và những món đồ trang trí để tạo sự khác biệt giữa từng góc.

Không gian riêng tư của gia chủ tiếp tục đồng nhất với phần còn lại của căn nhà. Phòng ngủ sử dụng thiết kế hiện đại, tiết chế chi tiết và giữ bảng màu tương đối trầm và thiên về trung tính.

Phòng thay đồ có diện tích rộng, đủ không gian lưu trữ quần áo, giày dép và những món đồ cá nhân. Tuy nhiên, đây cũng không phải một căn phòng chỉ toàn tủ. Tỉnh Bách Nhiên vẫn đưa vào gương, cây xanh, tranh và một chiếc ghế hình thú để tạo điểm nhấn.

Ngay cả phòng tắm cũng được chăm chút theo cùng một tinh thần. Không gian thoáng, tối giản, khu vực khô và ướt được phân tách bằng hệ cửa kính để giữ tổng thể gọn gàng. Nhưng nhìn vào những chi tiết nhỏ mới thấy mức độ kỹ tính của chủ nhân. Từ cốc đựng bàn chải, vật dụng cá nhân đến những món decor đều được lựa chọn theo thẩm mỹ chung của căn nhà.

Nhìn căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên netizen mới hiểu cảm giác "về nhà chỉ ngắm thôi cũng thấy no" mà chính nam diễn viên từng chia sẻ. Đây không chỉ là một căn nhà đắt tiền, mà còn giống một bộ sưu tập khổng lồ được chủ nhân chăm chút từng ngày.