Lời khuyên cho tất cả những gia đình cần đuổi chuột khỏi nhà

Thời tiết mưa có thể khiến chuột tìm nơi trú ẩn trong nhà và khu vườn, nhưng một sản phẩm quen thuộc ở siêu thị có thể giúp ngăn chúng xâm nhập.

Khi thời tiết chuyển mùa và những ngày mưa xuất hiện nhiều hơn, mọi người được khuyến khích mua một sản phẩm phổ biến ở siêu thị để giúp xua đuổi chuột. Sau một mùa hè nóng bức và oi ả, nhiều người có thể mong chờ mùa thu đến. Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ, ẩm ướt cũng có thể khiến những vị khách không mong muốn như nhện, chuột cống, chuột nhắt... tìm đến nhà và khu vườn.

Saif Derzi, nhà sáng lập Property Buyers Today (công ty đầu tư bất động sản tại Anh), cảnh báo: “Chuột tìm nơi trú ẩn ở các khu vực áp mái và những nơi ấm áp khác trong các tòa nhà, đặc biệt là những nơi có nguồn thức ăn. Đồng thời, ngôi nhà trở nên hấp dẫn hơn nhờ có nơi tránh mưa, mùi thức ăn nóng và nguồn nước”.

Saif nói thêm: “Nhiều chủ nhà sẽ ngạc nhiên khi biết chuột chỉ cần một khe hở khoảng 20 mm, tương đương kích thước đồng xu 1 bảng Anh, là có thể xâm nhập vào nhà”.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Sinh vật gây hại Anh (BPCA), mỗi năm có khoảng 80.000 cuộc gọi yêu cầu xử lý chuột, và tháng 9 thường được xem là thời điểm bắt đầu mùa chuột xâm nhập nhà.

Thời tiết mát mẻ, ẩm ướt có thể khiến những vị khách không mong muốn như nhện, chuột cống, chuột nhắt... tìm đến nhà và khu vườn. (Ảnh: Getty)

Vậy làm thế nào để ngăn những vị khách không mong muốn này? Hóa ra cách làm khá đơn giản: bạn chỉ cần mua một sản phẩm phổ biến có bán tại các siêu thị — bùi nhùi thép (wire wool).

Saif giải thích: “Bước đầu tiên là xác định và bịt kín những điểm chuột có thể xâm nhập trước khi chúng vào nhà. Những khe hở nhỏ quanh đường ống và dây cáp thường có thể được bịt bằng bùi nhùi thép.”

“Xi măng hoặc keo bọt nở chuyên dụng cũng có thể phát huy tác dụng. Với những viên gạch thông gió bị hư hỏng, nên lắp lưới kim loại để vừa duy trì thông gió vừa ngăn chuột xâm nhập”.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Chủ nhà cũng được khuyến cáo giữ thùng rác “đóng kín” và “loại bỏ các nguồn thức ăn có thể tiếp cận”, đồng thời “dọn sạch vụn thức ăn quanh bếp và tránh để thức ăn của vật nuôi bên ngoài qua đêm”.

Dấu hiệu có chuột

Những dấu hiệu phổ biến cho thấy chuột xuất hiện trong nhà gồm “phân chuột, tiếng cào hoặc tiếng động sột soạt, dấu vết gặm nhấm và hư hỏng ở vật liệu cách nhiệt, hệ thống dây điện và đường ống”.

Saif khuyên nên hành động “nhanh chóng” để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.

Ông nói: “Các biện pháp phòng ngừa có thể hữu ích, nhưng những chủ nhà đang phải đối phó với tình trạng chuột xâm nhập thực sự nên tìm đến đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại chuyên nghiệp càng sớm càng tốt. Các giải pháp tự xử lý thường không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề”.

Ông nói thêm: “Chuột có thể gây thiệt hại đáng kể cho một ngôi nhà, từ việc cắn hỏng dây điện, phá hỏng vật liệu cách nhiệt đến làm ảnh hưởng hệ thống đường ống. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng chuột xâm nhập thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng bán nhà”.

“Các bên cho vay thế chấp có thể yêu cầu bằng chứng cho thấy tình trạng chuột xâm nhập đã được xử lý chuyên nghiệp trước khi phê duyệt khoản vay, điều này có thể khiến quá trình mua bán bị trì hoãn hoặc trở nên phức tạp hơn”.

Chuyên gia làm vườn kiêm người dẫn chương trình truyền hình Alan Titchmarsh trước đây cũng từng chia sẻ những cách khác để ngăn chuột xuất hiện trong vườn.

Trong một video cho tạp chí BBC Gardeners’ World được chia sẻ trên mạng xã hội, chuyên gia này nói: “Chuột rất kín đáo. Chúng thích nơi có cây cối che phủ, thích nơi trú ẩn — chúng không thích những bãi cỏ được cắt sát vì ở đó chúng dễ bị nhìn thấy. Chúng thích cỏ cao hơn”.

“Vì vậy, nếu bạn để cỏ cao ở khắp nơi, điều đó sẽ tạo điều kiện cho chúng tiếp cận. Chỉ cần lấy máy cắt cỏ ra”.

Cách làm này cũng có thể ngăn một số loài khác phát triển quá mức trong khu vườn. Để cỏ mọc cao sẽ tạo ra môi trường sống thuận tiện, hỗ trợ các loài côn trùng làm tổ trên mặt đất.