Thu sang, chị em lại mê cắm cành quýt: Quả sai lúc lỉu, để trong nhà vừa đẹp vừa thơm

Không cần những bình hoa cầu kỳ, nhiều chị em đang tìm mua cành quýt trĩu quả để cắm trong nhà khi tiết trời chuyển thu. Những cành quả sai lúc lỉu, dáng buông tự nhiên tạo cảm giác mộc mạc mà rất có không khí mùa thu.

Cứ đến những ngày trời bắt đầu se lạnh, thú chơi hoa và cành quả lại trở nên rôm rả hơn. Bên cạnh những loại cành quen thuộc như hồng, thị, táo mèo, cành quýt cũng được nhiều người yêu hoa lựa chọn bởi vẻ ngoài vừa lạ mắt vừa gần gũi. Những quả quýt nhỏ tròn, mọc dày trên cành, xen giữa màu lá xanh tạo thành một bình trang trí có vẻ đẹp rất tự nhiên. Trào lưu cắm quýt cả cành từng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội vào mùa thu, với không ít người tìm mua để mang về cắm trong nhà.

Điểm khiến cành quýt được yêu thích nằm ở chính sự nguyên bản. Không cần uốn nắn quá nhiều, những cành dài có dáng buông mềm, quả phân bố tự nhiên, khi đặt vào một chiếc bình miệng rộng đã tạo thành một góc trang trí khá bắt mắt. Có cành quả vẫn còn xanh, màu sắc tươi mát và tràn đầy sức sống; cũng có những cành bắt đầu chuyển sang vàng, đem lại cảm giác ấm áp và rất đúng với không khí mùa thu.

So với hoa tươi, cành quýt còn có một ưu điểm khiến nhiều người thích chơi hơn: Khá dễ chăm. Người chơi chủ yếu cần chuẩn bị một chiếc bình phù hợp, cho đủ nước rồi tỉa bớt những phần lá quá dày để làm nổi bật chùm quả. Theo chia sẻ của những người từng chơi cành quýt, nếu được chăm sóc đúng cách, cành có thể giữ được khá lâu, trong quá trình đó quả chuyển màu dần từ xanh sang vàng mà vẫn giữ được vẻ đẹp riêng.

Một bình quýt vì thế có thể thay đổi diện mạo theo thời gian. Những ngày đầu, màu xanh của lá và quả tạo cảm giác tươi mát. Sau đó, khi quả dần ngả vàng, cả bình trở nên rực rỡ hơn mà không cần người chơi phải thay hoa mới. Đây cũng là điều khiến cành quýt hợp với những người thích trang trí nhà nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc hoa mỗi ngày.

Cành quýt cũng không nhất thiết phải cắm riêng. Nếu thích phong cách mộc mạc, gia chủ có thể giữ nguyên dáng cành, chọn một chiếc bình gốm hoặc bình thủy tinh đơn giản để tôn lên màu xanh, vàng của quả. Nếu muốn bình hoa mềm mại hơn, có thể kết hợp cùng một vài loại lá hoặc cành phụ có màu sắc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nhiều người chơi lại thích để cành quýt gần như nguyên bản bởi chính vẻ tự nhiên, hơi ngẫu hứng của nó mới là điểm hấp dẫn.

@Em và Phố Hoa

Những chùm quýt nhỏ nằm giữa tán lá cũng khiến không gian trong nhà có cảm giác gần với thiên nhiên hơn. Đặt một bình lớn ở phòng khách, một bình nhỏ trên bàn ăn hay góc cửa sổ, căn phòng lập tức có thêm một điểm nhấn mà không quá rực rỡ. Với những ngôi nhà theo phong cách tối giản, cành quýt càng dễ tạo hiệu ứng bởi màu xanh và vàng của quả nổi bật trên nền nội thất trung tính.

Không chỉ đẹp, hương thơm nhẹ của quả và lá quýt cũng là một lý do khiến thú chơi này được yêu thích. Khi đặt trong không gian sống, mùi thơm tự nhiên, thanh nhẹ của cam quýt tạo cảm giác dễ chịu, nhất là trong những ngày thời tiết bắt đầu hanh khô. Đây là một trải nghiệm khá khác so với việc cắm những loại hoa chỉ chú trọng vào màu sắc và hình dáng.

@Yên Thảo Concept

Cành quýt còn có một điểm thú vị khác: Nó mang đến cảm giác rất đời thường. Không quá sang trọng, cũng không cần chăm chút cầu kỳ, chỉ là một cành cây trĩu quả được đặt trong bình, vậy mà khi xuất hiện trong căn nhà lại tạo nên một dấu hiệu rất rõ của mùa. Có lẽ cũng vì thế mà thú chơi này hợp với những người thích cách trang trí tự nhiên, muốn đưa một chút không khí ngoài vườn vào không gian sống.

Trên các chợ mạng, cành quýt từng được bán theo từng set, tùy thời điểm và số lượng quả mà giá có sự khác nhau, giá cơ bản khoảng 149.000 đồng/set. Người mua thường ưu tiên những cành có nhiều quả, quả tròn đều, màu sắc tươi và cuống còn chắc. Một số người bán phải nhập cành theo đơn vì đây là mặt hàng theo mùa, nguồn hàng và dáng cành đẹp không phải lúc nào cũng có sẵn.

Nếu mùa thu thường được nhớ bằng những bó hoa cúc họa mi, cành hồng hay những quả thị vàng thơm, thì cành quýt đang trở thành một lựa chọn mới mẻ hơn cho những người thích làm đẹp nhà cửa. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một bình cành quýt sai quả, thêm chút nắng chiếu qua cửa sổ cũng đủ khiến căn phòng có thêm một chút màu sắc của mùa thu.