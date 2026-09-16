Lời khuyên cho các gia đình đã sử dụng cửa gỗ trên 10 năm

Cửa gỗ có độ bền và giá trị thẩm mỹ cao, nhưng cũng có những điều mà các gia đình cần phải lưu ý.

Cửa gỗ sở hữu vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng độc bản nhờ hệ thống vân gỗ tự nhiên mềm mại giúp nâng tầm giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp cho mọi không gian kiến trúc. Chất liệu gỗ dày dặn mang lại khả năng cách âm và cách nhiệt vô cùng xuất sắc, giúp giữ cho ngôi nhà luôn yên tĩnh và mát mẻ vào mùa hè cũng như ấm áp vào mùa đông.

Loại cửa này có kết cấu kiên cố, chắc chắn cùng trọng lượng lớn, tạo cảm giác đầm tay khi đóng mở và tăng cường độ an toàn, vững chãi tối ưu cho hệ thống cửa chính ra vào. Gỗ tự nhiên là chất liệu rất thân thiện với sức khỏe con người, không chứa các hóa chất độc hại và có khả năng tỏa ra hương thơm tự nhiên thư thái đối với một số dòng gỗ quý như gỗ hương hay gỗ trắc.

Cửa gỗ đem đến vẻ đẹp sang trọng và sự bền bỉ cho ngôi nhà. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cửa gỗ cho phép các nghệ nhân tự do chạm khắc các hoa văn hoa lá, linh vật tinh xảo theo các phong cách từ cổ điển đến hiện đại, mang lại tính cá nhân hóa rất cao mà các dòng cửa nhôm kính hay cửa nhựa công nghiệp hiện nay khó lòng đạt được.

Với độ bền cao, từ vài chục năm, thậm chí có một số loại gỗ quý còn có thể tồn tại đến cả trăm năm, không khó hiểu khi cửa gỗ được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn.

Tuy nhiên, đối với các gia đình đã sử dụng cửa gỗ trên 10 năm, hệ thống cửa chắc chắn đã trải qua quá trình lão hóa tự nhiên do tác động của thời tiết và tần suất đóng mở liên tục. Để kéo dài tuổi thọ cho cửa và đảm bảo an toàn cho ngôi nhà, bạn nên lưu ý đặc biệt đến 4 nhóm vấn đề quan trọng sau:

1. Xử lý triệt để hiện tượng xệ cánh và kẹt khóa

Sau mười năm chịu tải trọng lớn liên tục, các ốc vít bản lề cửa gỗ thường bị lỏng hoặc rỉ sét khiến cánh cửa bị xệ xuống quẹt sát nền nhà hoặc gây khó khăn lớn cho việc khóa cửa hàng ngày.

Để khắc phục, bạn cần siết chặt lại hệ thống ốc vít, chủ động thay thế các bản lề cũ mục bằng bản lề inox chịu lực thế hệ mới hoặc chêm thêm vòng đệm cao su để nâng cao cánh cửa lên. Đồng thời, ổ khóa dùng lâu năm cũng dễ bị khô dầu hoặc kẹt rít nên bạn cần xịt dung dịch bôi trơn chuyên dụng vào lõi khóa hoặc thay bộ khóa mới để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà trước nguy cơ trộm cắp.

2. Khắc phục tình trạng co ngót, cong vênh theo mùa

Cửa gỗ tự nhiên lâu năm thường chịu tác động lớn của nhiệt độ và thời tiết dẫn đến biến dạng cơ học như co lại vào mùa hè tạo ra khe hở lớn hoặc nở ra vào mùa đông gây kẹt cứng. Khi cửa bị kẹt chặt không thể đóng mở bình thường, giải pháp tốt nhất là bạn nên thuê thợ mộc đến bào bớt một lớp gỗ mỏng ở rìa mép cánh cửa để tạo độ hở vừa vặn.

(Ảnh minh họa)

Đối với các vết nứt chân chim xuất hiện rải rác trên bề mặt do chất gỗ bị khô cằn, bạn có thể tự xử lý nhanh bằng cách dùng mạt cưa mịn trộn keo sữa để trám kín lại trước khi tiến hành sơn sửa lại.

3. Phục hồi thẩm mỹ bằng cách sơn mới bề mặt

Lớp sơn PU hoặc sơn dầu bảo vệ sau hơn mười năm hứng chịu ánh nắng mặt trời và mưa gió thường sẽ bị phai màu, ố vàng hoặc tự động bong tróc ra thành từng mảng rất mất thẩm mỹ. Bạn nên lên kế hoạch thuê thợ chuyên nghiệp đến xả nhám toàn bộ bề mặt cửa để cạo sạch lớp sơn cũ bám bẩn dạo trước, sau đó tiến hành phun mới từ hai đến ba lớp sơn PU chất lượng cao.

Quy trình này không chỉ giúp bộ cửa lấy lại vẻ đẹp bóng bẩy, sang trọng như lúc mới mua mà còn tạo ra một lớp màng bảo vệ hoàn hảo che chắn cho thớ gỗ khỏi sự xâm nhập của ẩm mốc.

4. Cảnh giác cao độ với mối mọt âm thầm phá hoại

Khuôn cửa cắm sâu xuống nền nhà là nơi vô cùng ẩm ướt và luôn là vị trí lý tưởng để mối mọt tấn công, tàn phá âm thầm nhưng rất khó để phát hiện bằng mắt thường từ bên ngoài.

Do đó, bạn cần kiểm tra định kỳ bằng cách dùng tay gõ dọc theo khuôn và cánh cửa, nếu nghe thấy tiếng kêu bộp bộp rỗng tuếch bên trong hoặc thấy những đường hầm đất nhỏ chạy men gờ tường thì chứng tỏ cửa đã bị mối ăn.

Khi gặp tình huống nguy cấp này, gia đình phải ngay lập tức gọi dịch vụ diệt mối sinh học chuyên nghiệp đến xử lý tận gốc nhằm cứu vãn kết cấu gỗ trước khi cửa bị sập hỏng hoàn toàn.

(Tổng hợp)