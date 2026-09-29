Cứ đi ăn cưới là mỹ nhân Vbiz này lại ghi điểm: Diện đồ tinh tế, không phô trương, toàn local brand mà sang hết nấc

Loạt outfit được cô ưu ái phần lớn đến từ các local brand Việt, vừa tôn dáng, thanh lịch lại khéo nhường trọn spotlight cho cô dâu.

Gu thời trang đi đám cưới của Hương Giang đúng chuẩn 10 điểm không có nhưng. Mỗi lần xuất hiện tại ngày vui của bạn bè, nàng hậu đều cho thấy sự khéo léo trong cách lựa chọn trang phục: đủ chỉn chu, sang trọng để thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân buổi tiệc, nhưng vẫn tiết chế vừa vặn để không lấn át cô dâu.

(Nguồn: @khanhnguyen1509)

Thay vì những thiết kế quá cầu kỳ hay phô trương, Hương Giang thường ưu tiên vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo và tinh tế, ghi điểm bằng khí chất hơn là những chi tiết gây chú ý. Trong lần xuất hiện mới nhất tại lễ cưới của NTK Phạm Đăng Anh Thư, Hương Giang tiếp tục chứng minh gu chọn đồ dự tiệc đáng để tham khảo.

(Nguồn: @huonggiang.ent, leminhmakeup)

Cô lựa chọn một thiết kế đầm nude trầml trang nhã, phom dáng kín đáo nhưng vẫn tôn lên nét nữ tính và vóc dáng thanh thoát. Gam màu trung tính càng khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng, sang trọng, phù hợp với không khí trang trọng của lễ cưới mà không tạo cảm giác "chiếm spotlight" của nhân vật chính.

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Tại đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nàng Hậu một lần nữa cho thấy độ tinh tế trong khoản chọn đồ dự hôn lễ. Cô xuất hiện trong thiết kế mang đậm tinh thần tiểu thư đài các với tông vàng hoàng gia nhẹ nhàng, phần vai cape mềm mại cùng những chi tiết đính kết lấp lánh được tiết chế vừa phải, càng tôn lên nét kiêu sa của nàng Hậu.

(Nguồn: @anhtho_2124)

Thay vì chạy theo những thiết kế táo bạo để thu hút ánh nhìn, cô vẫn trung thành với cách lên đồ nền nã, chỉn chu. Chính sự cân bằng giữa nét nổi bật và tinh thần "nhường spotlight" cho cô dâu khiến những màn lên đồ đi đám cưới của Hương Giang luôn ghi điểm.

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Tại lễ cưới của siêu mẫu Thanh Hằng, Hương Giang chọn bộ vest trắng cách điệu, vừa kín đáo vừa sang chảnh. Phom dáng ôm vừa vặn cùng những đường cắt may tinh gọn giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát của nàng hậu. Dù diện gam trắng nổi bật, Hương Giang vẫn ghi điểm nhờ cách lên đồ tiết chế, thanh lịch, đủ cuốn hút nhưng không lấn át cô dâu.

Tại đám cưới siêu mẫu Minh Tú với dresscode màu đen, Hương Giang chọn một thiết kế tối giản với phom dáng ôm sát, khéo léo tôn lên đường cong gợi cảm. Không cần khoảng hở táo bạo hay chi tiết đính kết cầu kỳ, nàng hậu vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhờ thiết kế kín đáo cùng cách tạo dựng tổng thể tinh tế, đúng tinh thần một khách mời thanh lịch.

(Nguồn: Ảnh Leon Trần, @kinglive)

Tại đám cưới Bình An - Phương Nga khi thời tiết bắt đầu se lạnh, Hương Giang chọn set đồ thanh lịch với áo tweed dáng ngắn mix cùng chân váy da, khéo khoe vòng eo thon gọn. Sự kết hợp giữa nét tiểu thư của chất liệu tweed và vẻ hiện đại của chân váy da giúp nàng hậu trông trẻ trung, sang chảnh mà vẫn chỉn chu, tinh tế đúng chất khách mời tiệc cưới.

Nhìn lại loạt outfit đi đám cưới, HH Hương Giang quả thực xứng đáng nhận điểm 10 cho sự tinh tế. Dù biến hóa từ váy ôm, vest cách điệu đến những set đồ tiểu thư, nàng hậu luôn biết cách cân bằng giữa nổi bật và tiết chế. Trang phục vừa tôn dáng, sang trọng, đúng dresscode nhưng không quá phô trương hay lấn át cô dâu - một gu lên đồ rất đáng tham khảo cho hội chị em mỗi mùa cưới.



