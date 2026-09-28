Vì sao nên đặt khẩu trang y tế vào tủ lạnh?

Đừng vội thấy lạ nếu trong tủ lạnh của một số gia đình có chiếc khẩu trang y tế.

Tủ lạnh là nơi chứa đủ thứ thực phẩm trong nhà, từ rau củ, thịt cá cho tới thức ăn còn lại sau mỗi bữa. Dù đã chia từng ngăn, đóng hộp khá cẩn thận, sau một thời gian sử dụng vẫn có lúc vừa mở cửa tủ, mọi người đã nhận ra bên trong có mùi thức ăn lẫn vào nhau. Thông thường, chúng ta sẽ nghĩ đến việc vệ sinh tủ, kiểm tra thực phẩm hoặc mua thêm sản phẩm hút mùi. Thế nhưng có một cách tận dụng khá đơn giản từ chính chiếc khẩu trang y tế mới: chỉ cần thêm một nguyên liệu quen thuộc, nó có thể trở thành túi hút mùi nhỏ gọn để đặt trong tủ lạnh. Điểm hay là cách làm không cầu kỳ, chiếc túi cũng không chiếm nhiều diện tích. Tuy nhiên, muốn mẹo này thực sự có tác dụng thì phải hiểu thứ gì nên cho vào khẩu trang và khi nào tủ lạnh có mùi cần được vệ sinh thay vì chỉ tìm cách át mùi.

Cách đơn giản nhất: Biến khẩu trang y tế thành một túi đựng chất hút mùi - baking soda

Cách làm khá đơn giản. Mọi người chuẩn bị một chiếc khẩu trang y tế mới, sạch, cắt một đầu rồi cho một lượng vừa phải baking soda vào bên trong. Sau đó buộc hoặc cố định đầu vừa cắt để bột không rơi ra ngoài và đặt túi ở một góc trong ngăn mát. Lúc này, chiếc khẩu trang chủ yếu đóng vai trò như một chiếc túi nhỏ giúp giữ baking soda gọn gàng. Phần thực sự hỗ trợ xử lý mùi là baking soda bên trong.

Baking soda từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mùi trong tủ lạnh. Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng hướng dẫn có thể đặt một hộp baking soda mở trong tủ lạnh để giúp hấp thụ mùi. Như vậy, thay vì đặt cả hộp, việc tận dụng khẩu trang giúp lượng bột được giữ gọn hơn và hạn chế nguy cơ vô tình làm đổ khi lấy thực phẩm. Khi đặt, bạn nên chọn một góc khô ráo, ít bị va chạm và tránh để túi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Có thể thay baking soda bằng than hoạt tính

Nếu trong nhà có sẵn than hoạt tính phù hợp để khử mùi, mọi người cũng có thể tận dụng theo cách tương tự. Than hoạt tính có cấu trúc xốp với diện tích bề mặt lớn, nhờ đó có khả năng hấp phụ nhiều hợp chất gây mùi. Đây cũng là một trong những vật liệu được Bộ Nông nghiệp Mỹ đề cập khi hướng dẫn xử lý mùi khó chịu trong tủ lạnh. Chỉ cần cho một lượng vừa phải vào chiếc khẩu trang sạch rồi buộc kín đầu lại. Với than dạng hạt hoặc dạng bột, cần đặc biệt chú ý để vật liệu không lọt ra ngoài. Không cần nhồi chiếc khẩu trang thật căng. Một túi nhỏ, gọn và được đặt ở nơi không vướng thực phẩm sẽ thuận tiện hơn.

Thế còn trà khô, cà phê thì sao?

Trên mạng còn có khá nhiều phiên bản của mẹo này. Có người cho trà khô, có người dùng cà phê rồi đặt chiếc khẩu trang vào tủ lạnh. Một số vật liệu có thể giúp hấp phụ mùi hoặc tạo ra mùi dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nếu mục đích chính là làm một túi hỗ trợ kiểm soát mùi tủ lạnh, baking soda hoặc than hoạt tính là hai lựa chọn dễ giải thích công dụng và có cơ sở rõ ràng hơn. Cũng không cần cố cho thật nhiều loại nguyên liệu vào cùng một chiếc khẩu trang. Nhà có gì phù hợp thì tận dụng thứ đó, miễn là nguyên liệu sạch và không để rơi vãi vào thực phẩm.

Khẩu trang đã qua sử dụng thì không nên tận dụng theo cách này

Có một điều rất dễ bị hiểu nhầm: tận dụng khẩu trang không có nghĩa là lấy chiếc vừa đeo ngoài đường về rồi cho thẳng vào tủ lạnh. Nếu muốn làm túi đựng baking soda hoặc than hoạt tính, mọi người nên sử dụng khẩu trang mới và sạch. Khẩu trang đã qua sử dụng có thể dính bụi bẩn, hơi ẩm và các chất từ môi trường bên ngoài, không có lý do gì phải mang chúng vào nơi đang bảo quản thức ăn chỉ để tiết kiệm một chiếc khẩu trang. Túi sau một thời gian sử dụng cũng nên được kiểm tra. Nếu khẩu trang bị ẩm, rách, bẩn hoặc phần vật liệu bên trong đã vón lại nhiều thì có thể bỏ và thay túi mới.

Tủ lạnh có mùi nặng thì đừng chỉ đặt thêm túi hút mùi

Đây là điều quan trọng hơn cả mẹo nhỏ phía trên. Nếu tủ lạnh chỉ có mùi thức ăn nhẹ, một túi baking soda có thể hữu ích. Nhưng nếu vừa mở cửa đã thấy mùi chua, ôi hoặc mùi khó chịu rõ rệt, mọi người nên tìm nguyên nhân trước. Hãy kiểm tra từng hộp thức ăn, rau củ, thịt cá và những món đã để lâu. Đồng thời nhìn cả phía dưới các ngăn kéo xem có nước thực phẩm bị chảy xuống hay thức ăn rơi vào góc khuất hay không. Đồ hỏng cần được bỏ, còn các vết bẩn nên được vệ sinh thay vì cố dùng một mùi khác để che đi. Thực phẩm có mùi mạnh cũng nên được đậy hoặc đóng hộp kín. Việc này vừa hạn chế mùi lan khắp tủ vừa giảm tình trạng thực phẩm này ám mùi sang thực phẩm khác.

Đừng dùng mùi để phán đoán thực phẩm còn an toàn hay không

Một chiếc tủ lạnh không còn mùi khó chịu chưa chắc đồng nghĩa tất cả thực phẩm bên trong đều còn tốt. Đây cũng là lý do túi hút mùi chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ. Thực phẩm vẫn cần được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng trong thời gian an toàn và bỏ đi khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc không còn bảo đảm. Đừng vì túi baking soda khiến mùi trong tủ dễ chịu hơn mà quên kiểm tra những hộp thức ăn đã nằm ở góc tủ nhiều ngày.

Cuối cùng, khẩu trang chỉ là chiếc túi nhỏ tiện dụng

Mẹo đặt khẩu trang y tế vào tủ lạnh vì thế không hề phức tạp. Chiếc khẩu trang mới có cấu tạo nhiều lớp và hình dáng sẵn có nên có thể tận dụng làm túi chứa một lượng nhỏ baking soda hoặc than hoạt tính, giúp việc đặt chất hút mùi trong tủ gọn gàng hơn. Nhưng cũng cần hiểu đúng công dụng: khẩu trang không tự nhiên biến thành vật hút sạch mọi mùi trong tủ lạnh. Muốn tủ ít mùi lâu dài, mọi người vẫn cần đóng kín thức ăn, bỏ thực phẩm hỏng, lau ngay những thứ bị đổ và vệ sinh tủ định kỳ. Còn nếu nhà đang có sẵn một chiếc khẩu trang mới cùng ít baking soda, đây đơn giản là một cách tận dụng khá tiện mà mọi người có thể thử.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo