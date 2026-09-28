4 lời khuyên đến các gia đình đang trồng cây xương sông

Xương sông là loại rau gia vị quen thuộc, có thể trồng trong vườn, chậu hoặc thùng xốp tại nhà. Để cây phát triển tốt và có lá sạch để sử dụng, gia đình nên chú ý một số vấn đề trong quá trình trồng và chăm sóc.

Cây xương sông là một cây thân thảo, thường cao khoảng 1-2m. Lá xương sông hình ngọn giáo, phần gốc thuôn dài, phần nhọn, mép lá có răng cưa; cuống lá có khi có tai ngắn. Bộ phận dùng làm thuốc của cây xương sông là lá, toàn cây trên mặt đất, có thể dùng tươi hoặc phơi khô trong bóng râm hoặc sấy nhẹ cho đến khô.

Theo Y học cổ truyền, lá xương sông có vị đắng cay, tính ấm, đi vào kinh vị, phế, đại trường. Công dụng của cây xương sông là trừ tanh hôi, khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc, tiêu đàm thấp, kích thích tiêu hóa... Các gia đình khi trồng xương sông cần lưu ý một số thói quen sau.

Chọn nơi có đủ ánh sáng, tránh nắng quá gắt

Xương sông phát triển tốt ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Nếu trồng trong chậu, gia đình nên chọn vị trí thông thoáng, có nắng nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ.

Không nên để cây chịu nắng gay gắt trong thời gian dài, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng. Có thể quan sát tình trạng của lá để điều chỉnh vị trí đặt chậu. Nếu lá nhanh héo, cháy mép hoặc cây có dấu hiệu mất nước, nên cân nhắc chuyển sang nơi có điều kiện ánh sáng phù hợp hơn.

Ngược lại, nếu cây được đặt ở nơi quá tối, thân có thể vươn dài, lá phát triển kém và cây không đạt độ xanh khỏe như mong muốn.

Tưới đủ ẩm nhưng tránh để đất ngập nước

Xương sông cần độ ẩm để sinh trưởng, đặc biệt trong giai đoạn cây còn non. Tuy nhiên, tưới quá nhiều hoặc để nước đọng lâu trong chậu có thể khiến đất bị bí và ảnh hưởng đến rễ.

Gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Khi lớp đất phía trên bắt đầu khô, có thể bổ sung nước vừa đủ thay vì tưới theo một lịch cố định bất kể thời tiết.

Nếu trồng trong chậu hoặc thùng xốp, cần bảo đảm có lỗ thoát nước ở đáy. Sau những ngày mưa lớn, cũng nên kiểm tra xem nước có bị đọng quanh gốc hay không.

Một loại đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ và thoát nước tốt sẽ giúp cây phát triển ổn định hơn. Không nên chỉ chú trọng giữ ẩm mà bỏ qua khả năng thoát nước của giá thể.

Thường xuyên thu hái và cắt tỉa lá

Một trong những lợi ích khi trồng xương sông tại nhà là có thể hái lá ngay khi cần chế biến món ăn. Tuy nhiên, thay vì để cây phát triển quá rậm, gia đình nên kết hợp thu hái với cắt tỉa định kỳ.

Có thể ưu tiên những lá đã phát triển đầy đủ, không bị sâu bệnh hoặc dập nát. Khi thu hái, không nên làm gãy hoặc tổn thương quá nhiều phần thân còn khỏe, đặc biệt với cây còn nhỏ.

Nếu cây phát triển quá dày, nên tỉa bớt những lá già, lá hỏng và cành mọc chen chúc. Việc giữ bụi cây thông thoáng vừa giúp kiểm soát kích thước, vừa tạo điều kiện để các lá mới phát triển.

Dụng cụ cắt nên được giữ sạch, nhất là khi gia đình trồng nhiều loại rau và thường xuyên sử dụng chung một chiếc kéo hoặc dao để thu hoạch.

Chú ý sâu bệnh và vệ sinh vì lá thường được dùng làm thực phẩm

Xương sông thường được sử dụng trực tiếp trong chế biến món ăn, vì vậy không nên chỉ quan tâm đến việc cây có xanh tốt hay không mà còn cần chú ý đến chất lượng lá.

Gia đình nên kiểm tra mặt trên, mặt dưới của lá và phần thân thường xuyên để phát hiện sớm sâu ăn lá, côn trùng hoặc những dấu hiệu bất thường. Lá bị sâu bệnh nặng, úa hoặc dập nát nên được loại bỏ.

Không nên tự ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc cho cây trồng làm thực phẩm. Nếu cần xử lý sâu bệnh bằng thuốc, phải chọn sản phẩm được phép sử dụng cho loại cây phù hợp, đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hái.

Bên cạnh đó, nên sử dụng nguồn nước tưới sạch và phân bón phù hợp. Sau khi thu hoạch, lá xương sông cần được nhặt bỏ phần hư hỏng và rửa kỹ bằng nước sạch trước khi chế biến.